Сессия через флешку: Как Кернес согнал в коалицию «младших» братьев

Олександр Вовк / Depo.ua

Красной нитью в течение всей первой сессии Харьковского городского совета прошел вопрос - а так можно было?

Харьковский городской совет 9 декабря собрался на первое заседание в новом составе. Открыла заседание председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая, которая, сложно аргументируя, отметила, что Геннадий Кернес признан мэром, что ему не нужно принимать присягу лично, поскольку тот "избран Харьковским городским председателем не впервые и уже принес присягу 24 ноября 2010, что подтверждается записью в трудовой книжке".

Далее депутаты получили удостоверения и карточки для голосования. Отметим, в новом горсовете Харькова у Кернеса впервые нет его партийного монобильшоства.

Мозговая продолжила выступление и сообщила, что Кернес направил в ТИК еще одно письмо с электронной подписью, в котором якобы предлагал кандидатуру Александра Новака (до этого занимал должность секретаря горсовета) на должность "председательствующего". Эту должность депутаты Харьковского горсовета изобрели всего неделю назад, когда принимали изменения в Регламент, чтобы самим себе позволить проводить сессии без мэра Кернеса. Стоит отметить, что тайную переписку Кернеса с ТИК никому не показывали, ни один депутат ее не видел. Когда Мозговая предложила проголосовать за "председательствующего", то это поддержали только 33 депутата - голосование было провалено.

Спор Мозговой и Радзинского

Председатель Харьковской ТИК, которая, кстати, представляла "Голос", попыталась поставить вопрос на голосование во второй раз подряд, однако это опротестовали оппозиционные Кернесу депутаты. Заместители мэра, которые стояли возле трибуны, требовали от Мозговой не давать право высказаться оппозиционерам, однако та, не дожидаясь, что она будет слышать в трансляции, сказала чиновнице горсовета Татьяне Чечетовой-Терашвили: "А что я могу сделать? Меня осудят". Несмотря на споры, вопрос поставили второй раз - и "за" проголосовали 48 депутатов из 84. Новак стал "председательствующим", что позволило продолжить сессию.

Диджитализация Харьковского городского совета между тем и не думала останавливаться. Мозговая сообщила, что очередное письмо Кернеса с электронной подписью говорит о том, что мэр предлагает избрать секретарем Харьковского городского совета Игоря Терехова, который до этого был первым заместителем Кернеса. Напомним, что исполняющий обязанности мэра в случае отсутствия градоначальника именно секретарь горсовета, а не первый заместитель. И теперь депутатов призвали проголосовать за фактически нового мэра - Игоря Терехова, который не избирался на эту должность, но будет исполнять обязанности главы города, пока не будет Кернеса или новых выборов. Голосование проходило в тайном режиме в кабинках и продолжалось более часа.

Между тем депутат горсовета Анатолий Родзинский в " Фейсбук " обнародовал письмо якобы с электронной подписью Кернеса. Депутат отметил, что письмо пришло за час до голосования - в 10:20. Более того, по словам Радзинского, электронная подпись принадлежит не самому Кернесу, а Харьковскому городскому совету, где Кернес является подписантом.

Фракция "Блока Светличной "Вместе", в которую входят 6 человек, в полном составе отказалась участвовать в этом голосовании. Как итог, за Терехова проголосовали 73 из 75 депутатов, которые получили бюллетени, против - один, воздержался один. Терехов избран секретарем Харьковского горсовета. Его кандидатуру поддержали депутаты "Блока Кернеса", ОПЗЖ, "Европейской Солидарности", "Слуг народа" и "Партии Шария". Примерно в таком же составе депутаты дружно голосовали и последующие восемь вопросов повестки дня.

В следующих голосованиях стала явной цена большинства: депутаты "Блока Кернеса" отдали руководство в трех комиссиях представителям "Европейской Солидарности", еще по одной комиссии получили ОПЗЖ и Слуги народа. Несмотря на меньшинство в мэрии, депутаты Кернеса оставили за собой контроль за большинством комиссий, в том числе важнейшей - комиссией по вопросам бюджета.

Окончательно городские власти Харькова сформировались следующим голосованием за персональный состав исполкома, а также утверждением заместителей мэра Кернеса, которых стало еще больше, чем было. Не забыл городской совет также увеличить зарплату Кернеса.

Все голосования проходили фактически единогласно. Не голосовали или голосовали против только 6 депутатов от "Блока Светличной", иногда не в полном составе голосовали представители ОПЗЖ.

Итак, на основании сессионного дня можно предположить, что в Харьковском городском совете образовалась коалиция из четырех партий, которые поддержали все "электронные предложения" Кернеса, а именно: "Блок Кернеса - Успешный Харьков" (34 депутата), "Европейская Солидарность" (9 депутатов), "Слуга народа" (9 депутатов) и "Партия Шария" (7 депутатов). В общем - 59 депутатов.

Стоит заметить, что коалиция создана максимально грамотно, ведь все союзники "Блока Кернеса" являются "младшими" (9-9-7 мандатов) и по сути никогда не смогут диктовать условия старшему политическому партнеру. Совсем другая была бы ситуация, если бы Кернес образовывал коалицию с большой фракцией ОПЗЖ. Там пришлось бы пожертвовать большим количеством комиссий и мест в исполкоме.

Во время сессии ни одного выступления "слуг" или "шариев" не прозвучало. Функция "кнопок" выполнена на отлично.

Ситуативно решения "Блока Кернеса" поддерживали депутаты от ОПЗЖ, однако, можно предположить, что их голосования - это авансовая плата за пост заместителя председателя Харьковского областного совета (вероятнее всего, Владимира Скоробагача). Но это голосование состоится только в пятницу, 11 декабря, когда начнется первая сессия Харьковского областного совета 8 созыва.

По итогам сессии Харьковского городского совета у рядового избирателя всплывают только два вопроса: провела бы "ЕС" 9 депутатов в Харьковский городской совет, если бы в выборах говорила, что будет голосовать в унисон с командой Кернеса, изучали ли личную биографию Кернеса остальные участники коалиции и почему они надеются, что договоренности после предоставления власти мэру, сохранятся до заседания облсовета.