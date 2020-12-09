План «Б» — это Байден: Почему в ТКГ намекнули, что на Банковой нет нового плана по Донбассу

Тарас Паньо / Depo.ua

Громкие заявления Кравчука о каких-то скорых и радикальных изменениях в политическом курсе Киева по урегулированию российско-украинского конфликта вызывают немалый резонанс. И, судя по всему, имеют немного реальных оснований. Это были вынуждены признать другие участники ТКГ.

Заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что в течение нескольких месяцев Киев в урегулировании конфликта на Донбассе перейдет к "плану Б", разработку которого завершает украинский СНБО, оказалось настолько громким, что на Банковой, очевидно, решили его прокомментировать. Использовав для этого человека с достаточным уровнем медиа-грамотности. Поэтому представителю украинской делегации в ТКГ Сергею Гармашу пришлось вчера пытаться объяснить, что именно имел в виду его шеф.

Объяснение получилось не то, чтобы совсем четким. "Минский процесс, вопросы урегулирования конфликта на Донбассе - это вопрос украинского-российской войны, он лежит в контексте большой геополитики. План "Б" наверняка будет зависеть от первых шагов администрации Байдена, будет зависеть от того, какие будут изменения в Европе, в частности с коронавирусом, потому что это будет влиять на экономическую ситуацию в мире и на России", - сообщил Гармаш.

Более понятной от того ситуация не стала. Хотя бы потому, что, по словам Кравчука, "план Б" должен быть утвержден уже в начале следующего года. В то время как инаугурация Байдена состоится 20 января. После чего будет голосование в Конгрессе по кандидатуре госсекретаря, формирование его команды, и много других организационных телодвижений. Поэтому с конца января пройдет еще не один месяц до того, как появятся хоть какие-то зримые шаги администрации Байдена в сфере международной политики.

Более того, смена президентской администрации в США однозначно не приведет к каким-то революционным изменениям в политике США в отношении украинского-российского конфликта. Хотя бы потому, что преемственность этой политики обеспечивается межпартийным консенсусом, выразителем которого будет Конгресс США. И говорить в этом контексте об "отключении России от SWIFT" или каком-то другом радикальном санкционном наступлении на Москву пока нет никаких оснований. По крайней мере, при отсутствии значительной эскалации насилия на Донбассе или иных геополитических авантюр со стороны Кремля.

Создается впечатление, что в реальности ни "плана Б", "плана В" или какого угодно еще реально сформулированного стратегического документа у украинской власти не существует. Неопределенные разговоры о "вероятном введении миротворческого контингента на Донбасс" - без понимания кто, как и на каких условиях этот контингент будет вводить, и с какой стати Россия и сепаратисты на это согласятся - "планом" считаться не могут. Более того, "привязка" решения конфликта на Донбассе к внешним факторам выглядит как попытка власти снять с себя хотя бы часть ответственности.

Зато вполне очевидно, что имеет место намерение команды Зеленского взять на вооружение тактику ожидания и готовность воспользоваться какими-то благоприятными внешнеполитическими условиями - будь то ускорение экономического кризиса на России, жесткая позиция Вашингтона или вторжение марсиан в Москву.

И в этой тактике выжидания, к которой, похоже, окончательно перешла администрация Зеленского, тоже нет ничего априори негативного. Особенно если учесть качество тех управленческих и политических решений, которые эта команда может принять в случае активных политических действий.

Но перейдя к этой тактике, наверное, следует прекратить генерировать "сенсационные" заявления о скором переходе к "новому плану". Особенно если его не существует. Подобные заявления не только нервируют украинских граждан, но и сбивают с толку наших международных партнеров. Которые, поддерживая Украину в конфликте с Россией, все-таки заслуживают того, чтобы Киев заблаговременно предупреждал их об изменениях своей стратегии в деле решения конфликта. Ну, или в крайнем случае, следует официально сообщить Франции, Германии и США, что заявления Леонида Кравчука относительно Донбасса можно считать "белым шумом", и никакого внимания им не уделять.