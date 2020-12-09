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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Диверсия под названием «Спутник V». Как Медведчук будет раскалывать Украину с помощью российской вакцины

14:17 09.12.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленскому подсовывается как бы простое решение: не нужно ввозить российскую вакцину, нужно всего лишь разрешить ее производство в Харькове.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук начал новую волну пиара российской вакцины от COVID-19 и самопиара на ней. Речь идет о вакцине «Спутник V», разработанной совместно НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ и 48-м ЦНИИ Минобороны РФ.

8 декабря Медведчук обнаружился в Москве на встрече с директором НИЦЭМ им. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. По результатам встречи Медведчук объявил «о возможности трансфера технологии по производству вакцины в Украину, а также предоставлении сырья в виде клеточной линии и возможности производить эту вакцину на украинских производственных мощностях». Как сообщается на сайте ОПЗЖ, производство вакцины может быть налажено в Украине на харьковском предприятии «Биолек».

В этой связи важно отметить три момента.

Медведчук связался со лжецами

В сообщении РФПИ о встрече с Медведчуком говорится, что «выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек"». Однако само АО «Биолек» опровергло эту информацию. «На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании. АО "Биолек" проводит производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины, и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации», - говорится в заявлении компании.

Итак, кто-то из них точно лжет. Подозрение, конечно, падает прежде всего на российскую сторону. Но в любом случае главное - то, что один из ключевых участников этой цепочки, по которой вакцину «Спутник V» хотят внедрить в Украине, соврал. И тут закономерен вопрос: как можно верить в правдивую вакцину от лжецов?

Показательно, что Медведчук не дает никаких личных финансовых гарантий (страховки) на случай, если вакцинация приведет к тяжелым последствиям. То есть он себе напиарится на этой вакцине, а если люди, которые ему поверят и вакцинируются «Спутником V», окажутся в критическом положении, то расходы на лечение лягут на плечи украинского государства, самих больных и их семей.

Попытка раскола Украины

На самом деле очень похоже на то, что эта схема придумывалась вовсе не для того, чтобы реально продвинуть в Украину российскую вакцину, а для того, чтобы еще как можно сильнее расколоть украинское общество. Которое и без того расколото на, условно говоря, «патриотов» и «ватников».

Понятно, что Кремль имеет громадный финансовый и имиджевый интерес в том, чтобы распространить свою вакцину по всему миру, потому и спешит он обогнать западных конкурентов. Но в случае с Украиной эти соображения Кремля могли быть отодвинуты на второй план.

А на первый план, скорее всего, вышли мотивы информационной диверсии в Украине. Фактически это попытка расколоть страну по признаку отношения к российской вакцине. Чтобы главными были аргументы не разума, а эмоций, «верю - не верю». Причем этот вопрос должен задеть всех украинцев, ибо всех волнует собственное выживание в условиях пандемии.

И этот план уже реализуется. Мы видим, что уже нагнетаются политические страсти с обеих сторон - то есть как со стороны «патриотов», так и со стороны «ватников». Пока что со стороны «патриотов» звучат обвинения главным образом в адрес самого Медведчука и ОПЗЖ, но чем больше будет нагнетаться эта тема, тем выше вероятность того, что обвинения распространятся на всех «ватников». И наоборот, со стороны «ватников» обвинения могут распространиться на всех «патриотов», которые дескать, по наущению коварного Запада обрекают людей на гибель и не дают им спастись с помощью российской чудо-вакцины, в которую нужно просто верить, ибо ее благословил сам Путин.

Попытка цугцванга для власти

Хуже того, попытка раскола Украины подкрепляется еще и попыткой загнать украинскую власть в цугцванг. План тут в общем-то простой: поставить власть в положение, когда любой выбор будет проигрышным.

Медведчук уже заявляет: «Мы будем добиваться производства российской вакцины в Украине, несмотря на истерики посольства США». «Миллионы граждан Украины надеются, что украинская власть все-таки проявит здравый смысл и поставит жизнь и здоровье людей выше интересов своих заокеанских хозяев», - так сформулирована позиция Медведчука на сайте ОПЗЖ. «Наша политическая сила и я, как ее представитель, сделали все для того, чтобы такая вакцина не только могла быть приобретена в Украине, но и производилась в Украине в интересах наших граждан для защиты от коронавируса, для защиты от пандемии», - говорит Медведчук и подчеркивает, что теперь все зависит от Киева: «Мне сложно сказать, что будет завтра, послезавтра в вопросе того, что мы здесь обсуждали и по поводу чего в России принято решение относительно передачи технологий производства вакцины и сырья, то есть клеточной линии для ее производства. Посмотрим реакцию власти».

Таким образом, украинская власть уже обретает в глазах «ватников» образ «врага народа», «марионетки Запада». И такая истерика будет только усиливаться.

Цель Медведчука и ОПЗЖ - заставить украинскую власть дрогнуть. Ей подсовывается как бы простое решение: не нужно ввозить российскую вакцину, нужно всего лишь разрешить ее производство в Украине, хоть на том же «Биолеке». И не нужно всех вакцинировать в обязательном порядке, достаточно разрешить рискнуть свои здоровьем всем, кто захочет. А для этого достаточно всего-навсего позволить одобрение этой вакцины Госслужбой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. На Банковой сейчас наверняка найдутся любители простых решений, которые предложат Владимиру Зеленскому якобы «изящный выход»: сказать, что сам он тут не специалист, что решение должна принимать Гослекслужба, как она скажет, так и будет.

Если украинская власть дрогнет и позволит выпуск «Спутника V» в Харькове, тогда, несомненно, ее ждет атака со стороны «патриотов». И вдобавок возможны еще и массовые акции с непредсказуемыми последствиями возле самого предприятия. Наверняка украинскую власть будут публично обвинять в том, что она стала соучастницей российской диверсии против Украины, поскольку «Спутник V», разработанный Минобороны РФ, это никакая не вакцина, а биологическое оружие. Короче, это может стать поводом для обвинений в госизмене похлеще, чем «формула Штайнмайера» и сорванная спецоперация по «вагнеровцам», вместе взятые.

В итоге получается, что при любом варианте украинская власть будет терять рейтинг и вызывать все большее недоверие - то ли со стороны «ватников», то ли со стороны «патриотов». В любом случае Кремль будет очень доволен таким развитием событий, ну и Медведчуком, конечно, тоже.

Нынешняя украинская власть и сегодня не очень-то сильна. А любой раскол общества, несомненно, еще больше ее ослабит. Поэтому будущее Зе-команды в ближайшие месяцы будет сильно зависеть от того, сумеет ли она найти адекватный ответ на информационно-вакцинную диверсию Медведчука.
 

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