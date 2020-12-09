Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы

Ігор Петренко / Depo.ua

Победа на выборах мэра Кривого Рога кандидата от ОПЗЖ стала пощечиной президенту и одновременно - самой громкой победой "Опоплатформы" в избирательной кампании, которая теперь наконец завершилась. Как видим, партия Медведчука - Бойко продолжает создание плацдарма для расширения своего представительства в парламенте следующего созыва.

Стала полностью понятной ситуация в местных советах, избранных на местных выборах-2020. В целом по стране "Оппозиционная платформа - За жизнь" стала четвертой после самовыдвиженцев, "Слуги народа" и "Батькивщины" по числу избранных депутатов, получив 4160 своих представителей во всех советах, или 9,87% от общего числа избранных на этих выборах депутатов.

На первый взгляд, это серьезный показатель. Но есть основания говорить об общегосударственном реванше пророссийских сил, который начинается с низов отечественной политики? Такое предположение можно считать несомненным с большой натяжкой, в зависимости от специфики того или иного региона.

Посмотрим на ситуацию в городских советах.

В каких горсоветах вообще нет представителей ОПЗЖ

Представителей ОПЗЖ в городских советах не будет вообще: во Львове, Стрые, Дрогобыче, Ивано-Франковске, Ровно, Луцке, Ковеле, Тернополе, Хмельницком, Каменец-Подольском и Черновцах. Не будет заметного влияния на ситуацию в городских советах и достоверно находиться в оппозиции ОПЗЖ в городах: Винница (последнее 4 место, 5 депутатов в горсовете), Белая Церковь (последнее 6 место, 4 депутата), Черкассы (6 место с 7 победителей, 4 депутата), Чернигов (3 место, 4 депутата).

Присутствие Опоплатформы в других городских советах

В середине итоговых таблиц по результатам выборов ОПЗЖ оказалась в городских советах:

Киев (4 место с 7 победителей, 12 депутатов),

Днепра (2 место среди победителей, 13 депутатов),

Кривой Рог (3 место, 9 депутатов),

Одессы (2 место, 18 депутатов, анонсированный неформальный союз с пятым победителем - "Партией Шария" не принес успеха - ОПЗЖ вытеснена в оппозицию коалицией партии мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам", "Евросолидарности" и "Слуги народа"),

Харьков (2 место, 19 депутатов),

Херсона (2 место, 11 депутатов), Берислава (2 место, 6 депутатов), Каховки (3 место, 6 депутатов), Скадовска (2 место, 5 депутатов),

Житомира (3 место, 6 депутатов), Бердичева (3 место, 6 депутатов), Коростеня (2 место, 8 депутатов),

Ужгорода (3 место, 6 депутатов), Мукачево (4 место, 4 депутата),

Запорожья (2-3 места, 13 депутатов), Мелитополя (2 место, 11 депутатов),

Кропивницкого (6 место из 8 партий, 4 депутата),

Полтавы (5 место, 4 депутата), Кременчуга (3 место, 7 депутатов),

Сумм (2 место, 9 депутатов), Конотопа, Кролевца, Глухова, Ахтырки (2 места, все - Сумская область),

Шепетовки (4 место, 4 депутата)

Умани (4 место, 3 депутата), Канева (5 место, 3 депутата) на Черкасщине,

Новгород-Северского (5 место, 3 депутата), Нежина (2 место, 5 депутатов),

Здесь возможны различные форматы коалиций ОПЗЖ как с ее естественными союзниками - "Партией Шария", так и с другими ситуативными политическими партнерами, например "Слугой народа". А в случае неудачи таких коалиций - переход ОПЗЖ в оппозицию, как это уже произошло в стратегически важной Одессе.

Где победили представители ОПЗЖ

Наконец, победили представители ОПЗЖ на выборах в городские советы: Сватово, Кременной, Старобельска, поделили горсовет на двоих с "Нашим краем" в Рубежном (то есть все горсоветы Луганской, где проводились выборы), Краматорска, Славянска, Святогорска, Соледара, Часового Яра, Дружковки, Константиновки, Селидово, 2 место в Украине (третьим победителем здесь стала "Партия Шария") Бахмуте, Покровске и Лимане - все Донецкая область, Бердянска, Приморская, Днепрорудного, Энергодара, Гуляйполя, Токмака на Запорожье, Александрии Кировоградской, Николаева, Очакова, Первомайска - все Николаевщина, Белгород-Днестровского, Болграда, Беляевки, Черноморска, Южного, Раздельной.

Второе место в Подольске, Балте, Рени, Килии, Измаиле (из двух победителей), Вилково, Арцизе - Одесская область, Геническе, Новой Каховке, Олешкове (Херсон).

Кто стал мэрами городов от ОПЗЖ

Наибольшим успехом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" осталась победа Константина Павлова в борьбе за пост городского главы Кривого Рога.

Также мэрами стали кандидаты от этой партии:

Геннадий Боровик в Марганце (Днепропетровская область),

Владимир Григоренко (Дружковка), Олег Азаров (Константиновка), Дмитрий Верзилов (Часов Яр), Андрей Черняев (Северск), Владимир Бандура (Святогорск), Виталий Нешин (Селидово) - это Донецкая область,

Вита Слепец (Сватово), Владимир Струк (Кременное) - Луганская область,

Евгений Матвеев (Днепрорудное), Александр Кошелевич (Приморское), Игорь Котелевский (Токмак), Анатолий Хворостянов (Орехово) - Запорожская область,

Виталий Граждан (Белгород Днестровский), Сергей Дмитриев (Болград) - Одесская область,

Геннадий Мацегора (Купянск), Анатолий Степанец (Волчанск) - Харьковщина,

Александр Тулупов (Геническ) - Херсонская область.

Еще несколько мэров-победителей небольших городов страны имели фактическую поддержку ОПЗЖ, но баллотировались как самовыдвиженцы.

ОПЗЖ и областные советы

ОПЗЖ сможет (или попытается) влиять на политическую ситуацию и принятия других решений в таких облсоветах:

Запорожском (1 место с 7 победителей, 23 депутата),

Николаевском (1 место с 6 победителей, 18 депутатов),

Херсонском (1 место с 7 победителей, 15 депутатов),

Одесском (1 место с 7 победителей, 24 депутата),

Харьковском (2 место с 5 победителей, 29 депутатов),

Сумском (2 место с 6 победителей, 14 депутатов),

Днепропетровском (2 место с 7 победителей, 27 депутатов),

Кировоградском (3 место с 7 победителей, 11 депутатов).

ОПЗЖ сформирует фракции в таких облсоветах:

Винницком (5 место с 6 победителей, 7 депутатов,

Житомирском (4 место с 9 победителей, 7 депутатов),

Закарпатском (8 место из 8 победителей, 6 депутатов),

Киевском (5 место из 5 победителей, 90 депутатов),

Полтавском (5 место с 7 победителей, 11 депутатов),

Черкасском (6 место с 6 победителей, 6 депутатов),

Черновицком (6 место из 8 победителей, 6 депутатов) и

Черниговском (6 место из 8 победителей, 5 депутатов).

Несколько выводов из обрисованной картины. В советах, где "ОПЗЖ" вышла победителем или находится в числе середняков, она постарается где-то самостоятельно, а где-то преимущественно в коалиции с упомянутыми политическими партнерами диктовать свою повестку дня. И как раз здесь возможно формирование "полосы напряженности" с точки зрения защиты государственных интересов Украины. Фактически карта голосования за "Оппозиционная платформу" совпадает с картой электоральных предпочтений сторонников бывшей "Партии регионов". После непродолжительного периода "измены" избирателей этой политсилы с "новыми лицами" - "слугами народа" в ОПЗЖ возвращается их удельный избиратель, консолидируясь вокруг близких ему идеологических клише, которые ретранслируют политики из партии Медведчука-Бойко.

Границы, в которых происходит этот процесс, охватывают восток и юг нашей страны и провинциальные районы центральной части страны.

Фактически ОПЗЖ уже почти готова к новому скачку - попытке реванша у проевропейских сил за события 2013-2014 годов. И эти надежды небезнадежны: в случае сохранения нынешних тенденций политологи прогнозируют партии, лидеры которой любят посещать Москву перед выборами, увеличение численного представительства в следующем парламенте.

Анализ "средней поствыборной температуры" по стране не дает оснований говорить о реванше "позапрошлой власти" в общегосударственных масштабах. Но часть регионов в этом контексте таки находится. Особую тревогу это вызывает, потому что регионы эти - пограничные. В частности, "сине-белый пояс" вновь возникает на стратегическом направлении - в бессарабских районах юга Одесской области. Особенно если там ОПЗЖ будет блокироваться с другими ее политическими единомышленниками.

С этими угрозами надо что-то делать. Нивелировать их на местном уровне могут неожиданные расклады сил и коалиции, как это уже произошло в Одесском городском совете. Но на уровне центральной власти, похоже, так и не видят в партии - ретрансляторе российских нарративов серьезной угрозы для себя.