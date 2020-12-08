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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банки вовсю добывают данные о своих заемщиках от мобильных операторов

 Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Мобильные операторы научились с высокой долей вероятности предсказывать, вернет тот или иной сотовый пользователь кредит. Причем речь идет даже об обезличенных prepaid-абонентах.

Свои знания они продают, например, финансовым учреждениям. Банкиры намного охотней одалживают в долг своим клиентам, если знают их "мобильное поведение".

Абоненты набирают баллы рисковости

В своих ответах UBR.ua операторы чуть ли не в один голос заверили, что работают с данными своих пользователей "строго по закону". А именно, соблюдая законы "О защите персональной информации" и "Об информации".

"Мы предлагаем банкам различные типы сервисов, которые строятся на скоринговых баллах обезличенных данных. Цель этих сервисов - снизить риски при кредитовании и эффективно бороться с мошенничеством", - заявили в пресс-службе "Киевстара". Отметив при этом, что компания "не передает третьим лицам защищаемые законом данные о своих абонентах без их разрешения".

Банк или микрофинансовая организация (МФО) получает лишь показатели, позволяющие решить конкретную задачу. Например, подчеркнули в "Киевстаре", чтобы оценить риск невозврата кредита.

Заказчику подобного сервиса мобильный оператор предоставляет число, выражающее вероятность наступления определенного события - скоринговый балл. Либо конкретный телеком-показатель - например, факт смены SIM-карты.

"Мы активно применяем аналитику Big Data как для внутренних потребностей - с целью оптимизации мобильной сети, для улучшения клиентского опыта - так и в предоставлении услуг бизнес-клиентам, сотрудничестве с государством и реализации социальных проектов", - рассказал UBR.ua эксперт по решениям и предложениям для корпоративного бизнеса lifecell Юрий Голято.

Например, для властей компания предоставляла "большие данные" в проекты Smart City, "государство в смартфоне". Эти же инструменты применяются в борьбе с Сovid-19, а также в различных благотворительных проектах.

Свежие "симки" - подозрительные

Все три крупнейшие оператора, "Киевстар", Vodafone и lifecell, образно говоря, выставляют своим пользователям "оценки". Для этого используются различные инструменты, например, скоринг (от англ. score - балл), SIM Check (проверка замены SIM-карты).

"Скоринговый балл", объяснили UBR.ua в "Киевстаре", - это аналитическая модель, которая рассчитывает вероятность невозврата кредита - банк получает число от 0 до 1, которое выражает эту самую вероятность.

"На основе этого балла банк принимает решение о выдаче кредита", - отметили в пресс-службе крупнейшего украинского телеком-оператора.

SIM Check - банк или МФО может проверить, совершалась ли замена SIM-карты абонента за последнее время и на основании этой информации принять решение о дополнительной верификации транзакции или о ее блокировке.

Эта услуга не подразумевает идентификацию клиента, подчеркнули в "Киевстаре". Данный сервис позволяет лишь узнать, проводилась ли смена SIM-карты по интересующему заказчика номеру телефона.

Это позволяет банку точнее оценить риски и тем самым защитить себя и клиента от случаев мошенничества. Например, от таких, когда злоумышленники методами социальной инженерии получают доступ к информации абонента. Затем перевыпускают SIM-карту абонента и получают доступ к управлению его счетом в банке, например в онлайн банкинге.

Отслеживают круг общения и передвижение

В компании lifecell рассказали, какие именно данные анализируются:

* давность активации номера является одним из важнейших параметров, который помогает определить, насколько давно этот номер был активирован, не является ли он номером-"однодневкой", насколько тяжело будет абоненту потерять этот номер;

* использование телеком-услуг - как часто абонент пользуется телеком-услугами; есть ли у него перепады, например, в прошлом месяце пользовался, а в текущем - нет; какими именно услугами он пользуется - это только входящие звонки или только исходящие либо SMS, насколько активно пользуется интернетом;

* стабильность оплаты - регулярно ли абонент оплачивает ежемесячные пакеты услуг, есть ли у него просрочки по оплатам, подключает ли он дорогие сервисы и т.п;

* круг общения - данный параметр помогает понять, есть ли связи с "хорошими" или "плохими" кредитозаемщиками;

* анализ передвижения - анализируя, в зоне действия каких базовых станций был абонент, можно выявить паттерн "дом-работа-дом"; абонент работает в такси либо курьерской службе, а также находится ли пользователь в местах лишения свободы;

* другие особенности - это модель и стоимость мобильного телефона, как часто абонент его меняет, сколько уникальных номеров прошло через этот девайс (телефон).

"Важно понимать, что кредитный скоринг от мобильного оператора сегодня является для банка лишь дополнительным инструментом в принятии решения о выдаче или невыдаче заемных средств", - подчеркнул Юрий Голято.

Аналитическая модель скоринга построена на тысячах разных факторов - какие-то из них имеют большее влияние на финальный скоринговый балл, какие-то - меньшее, отметили в "Киевстаре".

Сложные математические модели оценивают вклад каждого из факторов и его "предсказательную силу". Но финальное решение о принятии или непринятии рисков утверждает банк или МФО на основании результатов из нескольких источников, констатировали в компании.

Кто покупает эти данные

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал UBR.ua, что банки очень активно пользуются услугами мобильных операторов. Особенно - при оценке потенциальных заемщиков.

"Прежде всего, конечно, это интересно финучреждениям, специализирующимся на беззалоговых займах, кэш-кредитах", - подчеркнул он.

Здесь в первую очередь важна скорость принятия решения. Особенно когда речь идет о кредитах, выдаваемых в удаленных точках продаж - внутри онлайн- и офлайн-магазинов.

По его словам, операторы не предоставляют никакой персональной информации о клиенте. Кредиторы могут полагаться исключительно на рейтинговую оценку (от 1 до 10), которую выставляет своему абоненту оператор на основании собственной модели.

При этом, отметил Василий Невмержицкий, учитывается масса параметров: контракт или припейд, идентифицирован ли абонент, сколько денег и на какие услуги расходует, длительность и направление звонков, объем потребления трафика, поездки за границу.

"Но покупатель таких данных не может увидеть никаких деталей по конкретному номеру, ему доступна только присвоенная оценка", - заверил он.

Впрочем, она удивительно точна, констатировал советник предправления "Кредитвест банка". И у банков почти не возникает никаких проблем с клиентами, которым оператор присваивает высокий рейтинг.

То есть в целом одной только этой информации достаточно, чтобы принять решение о выдаче небольшого потребительского кредита.

Любопытно, что аналогичную информацию операторы готовы предоставлять и по корпоративным номерам. Ее можно использовать при оценке потенциального заемщика из категории малого и среднего бизнеса.

"Хотя, конечно, в этом случае полагаться исключительно на оценку оператора банк не станет", - подчеркнул Василий Невмержицкий.

По его словам, данные кредитору предоставляют по запросу, однако оплата происходит по портфельному принципу. То есть заказчик оплачивает услугу по передаче данных сразу за пакет данных, хотя и получает их по мере необходимости.
 

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