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Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
22:46 07.12.2020 |
Россия явно выбрала тактику почти полного отказа от переговоров по Донбассу до момента согласия Украины на "политическое урегулирование" по кремлевскому сценарию. И переговоры Путина с Меркель это в очередной раз наглядно продемонстрировали.
Сегодня президент России Владимир Путин по телефону пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель. По данным пресс-службы Кремля, кроме Нагорного Карабаха и размышлений о борьбе с эпидемией коронавируса, у них нашлась минутка и для того, чтобы вспомнить о войне на Донбассе. Которую российский президент, чтобы никто не усомнился, в очередной раз назвал "внутриукраинским конфликтом".
В качестве положительной части разговора лидеры двух стран констатировали, что перемирие в регионе "в целом придерживается". При этом была "высказана озабоченность из-за отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей", равно как и решений, принятых год назад на саммите "нормандской четверки" в Париже. Судя по заботе о "политических аспектах" урегулирования, не сложно догадаться, что "озабоченным" был Кремль - хоть прямо этого российская пресс-служба и не указала.
После чего стороны вновь озвучили мантру о безальтернативности Минских соглашений как основы урегулирования, "подтвердили намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических советников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - и далее переключились на коронавирус.
Первым, особенно неприятным для Банковой выводом из этого разговора может стать тот факт, что новой встречи в нормандском формате на уровне лидеров до Нового года не случится. В противном случае на встрече 7 декабря, об этом должны были быть хоть какие-то упоминания.
Поскольку их не было, то можно предположить, что и ноябрьские заявления Зеленского о необходимости такой встречи, и многочисленные реплики Кравчука и остальных представителей украинской делегации в минской ТКГ на эту же тему остались без внимания. Также, скорее всего, не случится и скорой встречи в формате четверки на уровне министров иностранных дел. Этот формат в течение 2020 года фактически умер - и реанимировать его Москва, судя по всему, не собирается.
Впрочем, и назвать этот разговор "полной победой" России тоже было бы нелогично. Поскольку на протяжении всей второй половины 2020 года глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов неоднократно заявлял о необходимости похоронить и нормандский формат на уровне политических советников. Судя по результатам разговора, этого не случилось. Скорее всего - под давлением немецкой стороны, которая заинтересована сохранить некое подобие баланса между "минским" и "нормандским" форматами переговоров.
В целом, уже 25 ноября, когда на переговорах ТКГ по Донбассу не было согласовано ни одного пункта из тех, о которых договаривались в Париже - ни об обмене пленными, ни о работе несчастных КПВВ, - стало понятно, что в этом году запланированной в Берлине встречи не случится.
Заявления российских дипломатов о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского "не способна создать условия для урегулирования конфликта на Донбассе", эту уверенность только подкрепили.
Таким образом, во второй половине 2020 года Россия окончательно перешла к тактике фактического блокирования переговоров относительно конфликта на Донбассе. Очевидно, надеясь дожить до того момента, когда в Киеве согласятся на "политическое урегулирование" конфликта по российскому сценарию. При этом даже минимальный прогресс в виде обмена задержанными лицами и открытие новых КПВВ в результате действий Кремля стало невозможным. И Банковой придется научиться с этим жить. Ну, или перейти к "плану Б" с международными миротворцами. Если этот план существует не только в виде громких публичных заявлений.
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