Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Родной город президента мог оказаться всего лишь разменной монетой в политической комбинации Коломойского, Вилкула и ОПЗЖ.

Сенсацией завершились выборы мэра в Кривом Роге - родном городе Владимира Зеленского и всего «95 квартала». Штаб кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова заявил о победе своего кандидата по результатам параллельного подсчета голосов после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

По данным ОПЗЖ, за Павлова проголосовали 58,5%. Его оппонента, кандидата от президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика поддержали 41,5% избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, Павлов обогнал Шевчика почти в полтора раза. Причем кандидат от ОПЗЖ победил во всех семи районах Кривого Рога.

Масштабы провала

Если эти данные подтвердятся официальным результатом, это будет самый болезненный разгром «слуг народа». Они не получили ни одного мэра в областных центрах и других крупных городах, и даже в родном городе президента не сподобились одержать победу на выборах городского головы.

Впрочем, сами по себе цифры второго тура в Кривом Роге еще не дают полного представления о масштабах провала, постигшего Банковую. Чтобы увидеть это, нужно вспомнить итоги первого тура, состоявшегося 25 октября.

За кресло мэра сражались девять кандидатов. Первое место занял действующий мэр Юрий Вилкул, выдвинутый Блоком Вилкула «Украинская перспектива». Он набрал 80,7 тыс. голосов, или 44,96%. Шевчик от партии «Слуга народа» стал вторым - 45,2 тыс. голосов, или 25,94%. А Павлов от ОПЗЖ утешился третьим местом - 15,9 тыс. голосов, или 9,15%.

Вилкулу до абсолютной победы в первом туре не хватило чуть более 5%. Разрыв между ним и Шевчиком превысил 19%. Вряд ли кто-то сомневался, что во втором туре Вилкул победит Шевчика с еще большим разрывом.

Однако 17 ноября Юрий Вилкул, который на посту мэра находился в течение 10 лет и которому уже исполнился 71 год, заявил об отказе от участия во втором туре выборов. Причиной этого шага он назвал состояние здоровья. И призвал своих избирателей проголосовать во втором туре за Павлова. «С ним мы работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат на должность мэра. Он сохранит все лучшее, не допустит потрясений и социальных экспериментов, а развитию города придаст молодой динамики и новой энергии. И всегда будет на стороне простых людей. А наш блок "Украинская перспектива", мои знания и опыт всегда будут поддержкой Константину Павлову в городском совете», - сказал мэр.

Отметим, что Павлову 47 лет, с 2010-го он возглавлял Криворожскую городскую организацию Партии регионов, в 2012-м и 2014-м был избран в Верховную Раду от 31-го округа в Кривом Роге (состоял во фракциях ПР и «Оппоблока»), в 2019-м проиграл в своем округе «слуге народа» Владимиру Захарченко и трудоустроился советником мэра Вилкула. Так что Павлов действительно близок к Вилкулу, и они тесно сотрудничают уже 10 лет.

Тем не менее, источники с Банковой излучали нескрываемую радость по поводу самоустранения Вилкула из борьбы за кресло мэра и уже предвкушали легкую победу. Тем более что к агитации за Шевчика подключился сам Зеленский.

26 ноября во время рабочей поездки президента в Кривой Рог проводилось обсуждение экологической ситуации и перспектив развития города. В мероприятии участвовал только один из кандидатов в мэры - «слуга народа» Шевчик. «Желаю удачи. Откровенно желаю вам победы», - публично заявил ему Зеленский.

За несколько дней до второго тура, назначенного на 6 декабря, Зеленский записал видеообращение к жителям Кривого Рога. Это видео интенсивно использовала в своей кампании команда Шевчика. В обращении к жителям своего родного города Зеленский призвал прийти и проголосовать за мэра, которого «давно заслуживает Кривой Рог». Ранее ни один президент Украины никогда не обращался к жителям конкретного города с просьбой прийти на выборы. Но Зеленский сделал это.

И вот итог. «Слуга народа» Шевчик по сравнению с первым туром улучшил свой результат с 45,2 тыс. до 69,4 тыс., то есть он получил 24,2 тыс. новых приверженцев. А выдвиженец ОПЗЖ Павлов получил гораздо больший прирост - с 15,9 тыс. до 97,8 тыс., то есть у него добавилось 81,9 тыс. избирателей (по крайней мере, если верить цифрам ОПЗЖ).

Именно это самое печальное для Банковой. Как известно, во втором туре многие избиратели голосуют не по принципу «кто лучше», а по принципу «кто меньшее зло». В Кривом Роге искать меньшее зло пришлось большинству избирателей, поскольку фаворит первого тура выбыл из гонки. Избиратели Вилкула, а также кандидатов-аутсайдеров, занявших места с четвертого по девятое, в подавляющем большинстве своем отказались поддержать во втором туре того кандидата, которого хотел Зеленский, и предпочли его конкурента.

Еще раз: более трех четвертей избирателей, которые в первом туре проголосовали не за Шевчика и не за Павлова, а за других кандидатов, во втором туре сочли меньшим злом выдвиженца ОПЗЖ Павлова и проголосовали за него. А выдвиженца президентской партии Шевчика, публично поддержанного президентом, большинство жителей родного города президента расценили как большее зло даже по сравнению с кандидатом от ОПЗЖ.

Это точно нельзя назвать провалом Шевчика. Это провал лично Зеленского.

Причины провала

Одна из причин провала - самоуспокоенность Банковой. Дескать, Зеленский съездил в Кривой Рог порекламировать Шевчика, затем записал видосик с обращением к жителям города - и люди послушаются своего любимого президента.

Надо полагать, на Банковой особенно верили в целебные свойства видосика. Там Зеленский обращался к людям вальяжно, с отеческим тоном: «Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно, вы люди умные, сами все знаете». О проблемах, действительно волнующих горожан, он не счел нужным упоминать, а говорил только о том, что волнует его самого, - о том, чтобы горожане пришли и проголосовали за «правильного» кандидата.

Председатель Днепропетровской областной организации партии «Слуга народа» нардеп Юрий Кисель (уроженец Кривого Рога) накануне выборов бросил все дела и уехал со старыми друзьями на рыбалку праздновать будущую победу (он даже похвастался выловленной щукой на 8 кг). А близкие к Банковой Telegram-каналы под вечер в день выборов 7 декабря испытывали классическое головокружение от успехов: «Кандидат от "Слуги народа" побеждает. Зеленский сделал для этого все, как и Офис президента. Если бы ОП и партия так работали по всем городам, то результат был бы лучше на региональном кейсе». В другой хвастливой реляции, озаглавленной «Победа на классе в Кривом Роге», отмечалось: «Провести такую комбинацию с отказом Вилкула от участия во втором туре выборов - это поистине гроссмейстерская комбинация, которую точно оценил президент Зеленский».

Еще одной причиной местные источники называют деятельность главы Днепропетровского облсовета Святослава Олийныка, который на выборах в облсовет 25 октября возглавлял предвыборный список «слуг народа» и сейчас хочет сохранить за собой кресло главы облсовета. Например, клевещут, что Олийнык использует админресурс в поддержку Павлова - «речь и о прямой или косвенной отмашке голосовать за нужного кандидата, и о зеленом свете для рекламы Павлова на ресурсах, связанных с людьми Олийныка». Или вот еще о том же: «Олийнык сейчас в Кривом Роге лично координирует работу гор- и райизбиркомов, чтобы обеспечить триумф Павлову. Ранее от Олийныка шли указания подчиненным по областной вертикали поддержать Павлова, кроме того, ему отдали под рекламу бигборды Днепропетровской ОГА».

Будущие расклады

Чтобы оценить дальнейшие перспективы, нужно понимать три вещи. Во-первых, Олийнык - человек Игоря Коломойского. Во-вторых, Шевчик, хоть и был выдвинут на пост мэра Кривого Рога партией «Слуга народа», но является человеком Рината Ахметова (напомним, Шевчик работает гендиректором ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», которое принадлежит Ахметову). И Олийныку (читай Коломойскому) не было никакого интереса помогать Шевчику (читай Ахметову). В-третьих, Вилкул хотя и был долгое время близок к Ахметову, но после провала «Оппоблока» на прошлогодних парламентских выборах сблизился с ОПЗЖ.

В Днепропетровском облсовете партия «Слуга народа» получила 30 мест из 120. Чтобы собрать под себя большинство, Олийнык заинтересован в союзе с ОПЗЖ (27 мест) и Блоком Вилкула «Украинская перспектива» (16 мест). Будет ли создан этот альянс - это может выясниться уже 8 декабря, когда должна состояться первая сессия новоизбранного облсовета.

А Кривой Рог мог оказаться всего лишь разменной монетой в этой комбинации. Сейчас в Криворожском горсовете 54 места. Из них Блок Вилкула «Украинская перспектива» имеет 19 мест, «Слуга народа» - 16, ОПЗЖ - 9, «Европейская солидарность» и «Сила людей» - по 5. Если Блок Вилкула и ОПЗЖ объединятся, у них будет 28 из 54 мест, то есть большинство. И никакие «слуги народа» им не понадобятся.

Впрочем, еще не вся интрига исчерпана. Остается вопрос, будет ли Банковая уговаривать Вилкула и ОПЗЖ взять криворожских «слуг» к себе в коалицию. С одной стороны, это, конечно, позорно: бороться-бороться с Вилкулом и ОПЗЖ, а затем упрашивать их поделиться хотя бы кусочком власти в городе. Но с другой стороны, Банковая может счесть еще большим позором, если в родном городе президента президентская партия будет вытеснена в оппозицию. Чтобы избежать столь сильного публичного удара по самолюбию Зеленского, Банковая может предпочесть пройти унижения в кулуарах.