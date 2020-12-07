Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор

Александр Суков / Деловая столица

В Украине принят закон, который вносит изменения в систему предоставления населению коммунальных услуг. 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон №2458, который был подан в парламент более года назад - еще в ноябре 2019 г.

Документ большой и сложный, он вносит изменения в семь других законов, и при этом сам проект менялся в ходе его движения по коридорам парламента. Так что даже те эксперты, которые следили за ним, не до конца еще поняли в деталях, какие именно изменения ожидают украинцев в связи с его принятием.

Сколько будет платежек

Ранее Верховная Рада при принятии очередного закона с целью улучшить и усовершенствовать сферу ЖКХ ввела норму, согласно которой количество платежек за коммунальные услуги должно было резко возрасти - до четырех по каждой из услуг. В частности, ожидалось, что будут выставляться платежки за саму услугу как таковую, за абонентское обслуживание по этой услуге, за обслуживание узлов учета и взносы на установку общедомового счетчика. Однако уже после принятия этой нормы оказалось, что потребители коммунальных услуг, оплачивая такой ворох счетов, должны будут по каждой из них отчислять и комиссионные платежи банку. В результате такой комиссии набегало на сумму около 300 грн ежемесячно.

Важное замечание: эта норма с четырьмя платежками так и не заработала. И сегодня Рада поставила на ней крест: количество платежек по каждой услуге будет равняться двум: за саму услугу (куда войдет и стоимость установки счетчика) и за абонентское обслуживание (в которую будет включено и обслуживание счетчика).

Конкурсы на управляющую компанию

Органы местного самоуправления должны будут провести конкурсы по выбору управляющей компании для многоквартирных жилых домов. Сегодня ситуация с управлением жилым фондом выглядит так: часть домов опекается бывшими ЖЭКами, то есть коммунальными компаниями, часть - частными управляющими компаниями, другие дома создали ОСМД (организации совладельцев многоквартирных домов) и фактически сами управляют своей собственностью. Задача управляющей компании - обслуживание дома, обеспечение функционирования его инженерных сетей, заключение договоров на оказание коммунальных услуг (например - договор на вывоз мусора).

Согласно принятому закону, теперь органы местного самоуправления должны будут провести конкурсы, на которых нужно выбрать нового управителя дома (правда, для домов, в которых созданы ОСМД, эти конкурсы проводиться не будут). Формально сделано это для того, чтобы повысить конкуренцию в сфере предоставления услуг по управлению жилым фондом, якобы для того, чтобы рыночным методом понизить цены на услуги.

Однако законодательство установило очень жесткие сроки проведения таких конкурсов - местные власти должны сделать это до 1 мая 2021 г. При этом пока не понятно, что будет в случае, если конкурс не состоится или его результаты оспорят и он будет признан несостоявшимся уже после истечения дедлайна, или же если не найдется управляющей компаний, которая захочет взять выставленный на конкурс дом.

При этом у экспертов есть опасения, что проведение подобных конкурсов может возыметь обратный эффект: вместо более дешевых услуг жильцы могут получить долги и отключения. Например, как один из вариантов возможного развития событий: на конкурсах победят компании, которые предложат за свои услуги наименьшую цену (что вполне логично), но потом они "сядут" на денежные потоки, начнут зарабатывать деньги, но при этом - формировать долги за коммунальные услуги. После такой частный управитель может обанкротиться и исчезнуть. В итоге дома, попавшие под управление частного бизнеса, могут остаться через несколько лет без управляющей компании, без жилищно-коммунальных услуг, но с долгами.

Однако есть и другой прогноз исхода будущих конкурсов. Местные власти традиционно несут политическую ответственность перед своими избирателями за качество предоставления коммунальных услуг. И они попросту могут так выписать условия проведения конкурсов, что на них победят компании, в том числе коммунальные, которых они будут контролировать.

Сети в доме не будут бесхозными

Принятый закон должен урегулировать проблему обслуживания внутридомовых газовых сетей, которые оказались фактически бесхозными, поскольку договоров между потребителями газа и облгазами на их обслуживание не было.

Теперь же планируется решить эту проблему за счет заключения типовых договоров на техническое обслуживание внутридомовых систем. Также будет утверждена методология расчета предельных уровней стоимости выполнения работ по обслуживанию внутридомовых газовых сетей, и утверждены предельные стоимости услуг.

При этом потребители имеют право самостоятельно выбирать компанию, которая будет обслуживать их газовые сети в доме. Это может быть как облгаз, так и специализированная компания, которая имеет соответствующую лицензию. Но если потребители не выберут одно из двух, то автоматически право на обслуживание сетей перейдет облгазу.

За счет внедрения этой нормы будет урегулирован вопрос обслуживания внутридомовых сетей, от чего зачастую зависит безопасное пользование услугой газоснабжения. Однако договор на обслуживание сетей будет предусматривать, что у представителя облгаза будет доступ к сетям, в том числе расположенным в квартире. Поэтому теперь владелец квартиры, который не пустит газовщика к себе домой, например, для осмотра газовой трубы или отключения газа за неуплату, будет считаться нарушителем договора.

Кто поставит счетчик?

Закон также предусматривает, что совладельцы дома могут самостоятельно, за свой счет установить и обслуживать счетчики на воду и тепло. Если они это сделают, то будут платить за эту услугу меньше. Таким образом вводятся дифференцированные тарифы в зависимости от того, кто - потребители или компания по предоставлению коммунальных услуг - установил счетчик.

От этой нормы потребители выиграют, потому что будут платить только за ту услугу, которую получают.

Публичные договора

Будут заключатся публичные договора на получение услуг в сфере ЖКХ. Суть публичного договора состоит в том, что он не подписывается между сторонами, а считается автоматически заключенным, если потребитель оплачивает выставленный на условиях этого договора счет. Это будет плюсом для населения, которое в большинстве своем игнорирует участие в управлении собственным многоквартирным домом: договор будет заключен, а если кому-то не понравится его условия, он может добиваться заключения договора на более выгодных для себя условиях.

Чей мусор?

Закон устанавливает, что с 1 января 2023 г. уборка придомовой территории будет осуществляться только в том случае, если она находится в собственности или в пользовании совладельцев многоквартирного дома. Сегодня же придомовая территория - это коммунальная собственность.

Больше полномочий местной власти

Также закон увеличивает полномочия органов местного самоуправления и нагружает их дополнительной работой - они должны будут заниматься хранением и обеспечением доступа к технической и иной информации о многоквартирных домах, в частности, технических паспортов, планов инженерных сетей, документов на право собственности или пользования земельными участками, документов о проведении капитального ремонта. Фактически этим на местные власти будет возложена дополнительная обязанность контролировать состояние жилого фонда.

Также местные органы власти должны будут хранить у себя протоколы решений общих собраний совладельцев многоквартирных домов и размещать эти протоколы на своих веб-сайтах.

Станем ли платить больше?

Пока однозначного ответа на вопрос, приведет ли принятие этого закона к увеличению коммунальных платежей, нет. Многое в этом вопросе, как и в других, касающихся коммунальной сферы в связи с очередными изменениями законодательства, будет зависеть от того, как будут прописаны подзаконные акты. А этими документами, как пояснили эксперты, можно в определенной мере нивелировать как позитив, так и негатив принятого закона.