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АНАЛИТИКА

Изюминка кремлевской паспортизации в ОРДЛО. Когда Пушилина лишат российского гражданства

08:31 07.12.2020 |

Политика

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Российский провал в ООН

1 декабря, аккурат в 29-ю годовщину проведения в Украине всенародного референдума о независимости, окончательно поставившего жирную точку в существовании СССР, дико ностальгирующий по Советскому Союзу Путин решил преподнести своеобразный «подарок» украинцам. И не где-нибудь, а на самом высоком международном уровне, то есть непосредственно в Организации Объединенных Наций, опять попытавшись легитимизировать российские оккупационные администрации в ОРДЛО в качестве якобы «независимых народных республик».

Для этого представительство России в ООН инициировало и провело онлайн-встречу с марионеточными «МИД ДНР» и «МИД ЛНР», которая была громко представлена как «заседание Совбеза ООН по формуле Аррии». И если раньше для такого формата неформальных заседаний с использованием гибких процедурных рамок все равно нужно было физическое присутствие приглашенных лиц, что ограничивало доступ отдельных субъектов или просто провокаторов, то во время пандемии COVID-19 стало возможным подключать к «формуле Аррии» по видео буквально любого.

Впрочем, данный «дипломатический прорыв» остался лишь в фантазиях российских пропагандистов, а для всего цивилизованного мира оказался очередным международным провалом Кремля. Устроенное Москвой псевдозаседание бойкотировалось не только Украиной, но и США, Великобританией, Францией, Германией, Эстонией и Бельгией, то бишь всеми, кроме РФ, странами-участницами ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез ООН. Плюс ко всему эту хитрую российскую пиар-акцию даже не транслировали на официальных ооновских ресурсах.

К тому же американское, британское и эстонское представительства в ООН выступили с совместным заявлением следующего содержания: «Это событие призвано исключительно исказить реалии конфликта на востоке Украины и служило только российским интересам. Мы решительно отвергаем идею России, что она выступает посредником во внутреннем конфликте. Россия является его активным участником, который тренирует, вооружает и возглавляет вооруженные формирования в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины». Кстати, с такой позицией наших международных партнеров неожиданно солидаризировался представитель РФ в ООН Василий Небензя, заявив, что на Донбассе, цитируем, - «не внутренний конфликт, а политическое противостояние между Россией и Украиной». Что вряд ли было личным мнением либо оговоркой этого опытного российского дипломата.

Изюминка паспортизации ОРДЛО

То, что у Кремля появились настоящие двойные стандарты в отношении оккупированных им же отдельных украинских территорий, стало понятно как раз на прошлой неделе, когда пришло весьма интересное известие. Дело в том, что одному из ближайших подельников ликвидированного в августе 2017-го в донецком ресторане «Сепар» Захарченко - Сергею Завдовееву - отказали в выдаче российского паспорта, причем с очень язвительной формулировкой: «Заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности РФ».

Между прочим, этот персонаж - далеко не мелкая сошка. В захарченковские времена Завдовеев одновременно был и полевым командиром боевиков по кличке «Француз», и «начальником отряда особого риска «Легион» МЧС ДНР» в звании «полковник», и «депутатом парламента ДНР», и секретарем исполкома сепаратистской организации «Донецкая республика» - «партии власти» в ОРДО. Во всех своих ипостасях он выполнял функции «специалиста по особым поручениям» лично Захарченко, выступая его тараном против внутренних конкурентов в коллаборантской среде. К примеру, именно Завдовеев возглавлял в 2016-м «временную парламентскую комиссию» по расследованию деятельности прямого оппонента Захарченко Ходаковского, в результате чего была принята резолюция о запрете бывшему «секретарю Совбеза ДНР» занимать любые должности в псевдореспублике.

В общем, этот якобы частный завдовеевский случай стал не просто изюминкой нынешней российской паспортизации в ОРДЛО, но и более чем явным кремлевским сигналом буквально всем донбасским коллаборантам - «Россия тебя бросит, сынок». Так что не ровен час, когда не просто начнут отказывать «героям ЛДНР» в получении паспорта РФ, но и лишать многих уже принятого ими российского гражданства. И такой «медийной жертвой» наполнения реальным содержанием путинского тезиса «нас там нет» вполне может стать тот же нынешний главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин, лишь в апреле 2019-го обзаведшийся красной паспортиной с двуглавым орлом и прописавшийся с «главой МИД ДНР» Никоноровой по одному адресу в Выборгском районе Ленинградской области.

Несгораемый донбасский кейс

Тем временем на минувшей неделе непосредственно с оккупированной части Донетчины и Луганщины поступали многочисленные сообщения о российских проверках в частях 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ, где помимо выявления масштабных злоупотреблений ихтамнетов ревизоры Шойгу активно подчищали любые свидетельства пребывания российских военнослужащих и российской боевой техники в ОРДЛО.

Хотя таких неопровержимых данных уже более чем достаточно, к тому же их база регулярно пополняется официальными отчетами СММ ОБСЕ о фиксации в оккупации тех или иных видов вооружения исключительно российской армии, каких никогда не было у ВСУ. В итоге вся эта информация о военных преступлениях России против Украины превращается в такой себе несгораемый донбасский кейс, не поддающейся никакой зачистке.

Ну а Европейский суд по правам человека также не сидит, сложа руки. Например, намедни Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к глобальному разбирательству два других межгосударственных дела - «Украина против России № 43800/14» (о трех группах детей, которых предположительно похитили между июнем и августом 2014 года на востоке Украины и вывезли в Россию) и «Нидерланды против России no. 28525/20» (относительно уничтожения российским «Буком» авиалайнера рейса MH17). Теперь оно получило название «Украина и Нидерланды против России № 43800/14, 8019/16 и 28525/20». И кроме этого объединенного дела сейчас в ЕСПЧ находятся еще три межгосударственные жалобы на Россию и более 7 тысяч жалоб индивидуальных, касающихся событий, происходящих не только на Донбассе, но и в захваченном РФ украинском Крыму.
 

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