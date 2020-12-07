Позитив недели. Франция начала строить катера для украинских пограничников

Кроме того: в Украине создали РЛС-комплекс «Минерал-У», военного робота «Camel» тестировали на поле боя, а «Ураганы» успешно поразили цели во время боевых стрельб.

Во Франции началось строительство катеров FPB 98 MKI для Государственной пограничной службы. Корпуса уже готовы на 30-50%. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"За 3 года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ: 5 из них будет изготовлено в Украине", - заявил министр. Сейчас стороны фактически переходят к практической работе по строительству катеров, которые нужны Морской охране в Азово-Черноморском бассейне.

Ожидается, что уже в начале весны 2021 г. группа украинских экспертов посетит французский город Ле-Сабль-дʼОлон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

Сейчас обсуждаются вопросы обучения технического персонала и команд суден, технической поддержки, послепродажного обслуживания и тому подобное.

Украинского военного работа тестировали на стрельбище

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели практическую часть очередного этапа исследовательских испытаний образца дистанционно-управляемой платформы "Camel". Как отмечает Defense Express, обнародованные фото свидетельствуют о том, что проверялась способность робота поражать цели на поле боя.

Платформа представляет собой беспилотный наземный аппарат, предназначенный для участия в проведении разведывательных операций, выявления и уничтожения живой силы и легко бронированных целей противника, сопровождения разведывательных групп, перевозки и доставки военного груза на линию соприкосновения (в опасные зоны). В случае ведения вражеского огня, может использоваться как прикрытие для ухода личного состава или эвакуации раненых.

После проведения практической части испытаний, специалисты ГНИИ ВС ВВТ проводят обработку полученных результатов, которые обнаружат основные недостатки опытного образца для их устранения.

ВМС провели боевые стрельбы с "Ураганов"

Артиллеристы Военно-Морских Сил ВС Украины приняли участие в тактических учениях с боевой стрельбой из "Ураганов". Как сообщает Служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ, учения проходили на одном из полигонов Николаевской области.

Реактивная артиллерийская батарея отдельного подразделения из состава морской пехоты национального флота успешно отработала поставленные задачи при проведении батальонно-тактических учений, поразив определенные цели. Личный состав подразделения отработал ряд тренировочных мероприятий согласно общему замыслу учений. В сообщении подчеркивается, что подобные артиллерийские системы по своей огневой мощи являются одним из самых мощных средств поражения противника на тактическом уровне.

ВСУ получат несколько образцов мобильной РЛС "Минерал-У" и ​​РЛС 35Д6М

ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" в следующем году передаст Вооруженным силам Украины несколько образцов новой уникальной мобильной РЛС "Минерал-У". Об этом информирует Defense Express.

"Минерал-У" - это многофункциональный радиолокационный комплекс, созданный с использованием новых подходов и новой элементной базы. Станция предназначена для обнаружения, классификации надводных целей на значительном расстоянии - до 500-600 км, а также для выдачи целеуказания средствам поражения. В составе комплекса есть активный и пассивный каналы.

В интервью Defense Express директор ГП НИИ РС "Квант-Радиолокация" Эдуард Касапов подчеркнул, что "Минерал-У" - наиболее технологичный образец в линейке РЛС-систем и комплексов освещения надводной обстановки и целеуказания различным средствам поражения. Эта станция также может потребоваться и береговому противокорабельному комплексу "Нептун".

Кроме того, предприятие "НПК "Искра" передало в войска новую радиолокационную станцию ​​35Д6М. Семейство этих радаров уже давно используется в Вооруженных Силах Украины и имеет положительный опыт эксплуатации. РЛС 35Д6М - современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Радар может дополнительно комплектоваться выносными рабочими местами - это позволяет управлять станцией в полном объеме на расстоянии до 300 м. РЛС может также опционально комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами.

Столичные бронетехники обновили для армии партию бронетранспортеров

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" передало в ВСУ партию из четырех восстановленных БТР-80, которые прошли на предприятии капитальный ремонт и частичную модернизацию. Об этом сообщают в "Укроборонпроме".

"Наши специалисты провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию. На бронетранспортерах, в частности, установлены новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса - все украинского производства", - сообщил директор завода Владимир Синявский.

Кроме того, в рамках другого договора специалисты предприятия осуществили ремонт по техническому состоянию бронетранспортера БТР-3ДА - после успешного прохождения испытаний он также передан государственному заказчику.