Поддержка не для всех: кому не полагаются 8 тысяч и налоговая амнистия от Зеленского

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Верховная Рада одобрила президентские законопроекты №4429 и№4430 о материальной поддержке и налоговой амнистии для малых предпринимателей и наемных работников.

UBR.ua разобрался, действительно ли бизнес получит ту помощь во время "коронакризиса", какую ему обещали власти.

Какая помощь предназначена

Предложенные президентом Владимиром Зеленским меры поддержки наемных сотрудников, юр- и физлиц-предпринимателей включают как прямую материальную помощь, так и налоговые послабления. В первом случае власти предлагают по заявлению, поданному в онлайн на Единый государственный вебпортал электронных услуг, получить одноразовую помощь в 8 тыс. грн.

Субъекты хозяйствования (юрлица) также могут получить поддержку на выплаты сотрудникам, которые на дату вступления в силу закона вынужденно сократили или могут сократить предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени работников.

Сумма выплат рассчитывается пропорционально сокращенному или планируемому к сокращению рабочему времени сотрудника, но ограничена 8 тыс. грн.

Помимо этого, субъекты хозяйствования, подав заявление, также могут получить компенсацию своих потерь от карантина, в объеме среднего размера ЕСВ, уплаченного ими за предыдущие 10 месяцев до вступления закона в силу. Это помощь не предоставляется в случае долга по ЕСВ.

Налоговые послабления прописаны в законопроекте №4430 для всех физлиц и, в расширенном варианте, для ФЛП 1 группы.

Так, власти автоматически, без подачи заявления, списывают суммарный по всем налогам и сборам долг налогоплательщика в размере до 3060 грн, который не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года.

Как отметила юрист компании Stron Владислава Бондарчук, из этого правила есть исключения - списание налогового долга без подачи заявления налогоплательщиком не применяется касательно долгов с налогов и сборов:

* которые в соответствии с законодательством взимаются с ввозимых/вывозимых (пересылаемых) товаров на/с таможенной территории Украины или территории свободной таможенной зоны;

* в отношении лиц, на которых распространяются судебные процедуры по банкротству.

С долговых обязательств по налогам и сборам, которые будут самостоятельно погашены предпринимателем за полгода от дня вступления в силу закона 4430, также не будут взыматься пеня и штрафы.

Законопроектом также предусмотрена отсрочка налогового долга в размере до 6800 тыс. грн физлиц, в том числе самозанятых, который по состоянию на 1 декабря 2020 года был не погашенным. В случае его полной уплаты до 29 декабря 2021 года пеня и штрафные санкции не насчитываются.

В то же с с декабря по май освобождаются от уплаты единого налога и единого соцвзноса за себя все ФЛП 1 группы, работающие на упрощенной системе. При этом периоды, в которые ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ, все равно засчитываются им в страховой стаж.

Также для всех "спящих" физлиц-предпринимателей законодатели предусмотрели отсрочку по погашению единого взноса до 1 марта 2021 года.

Кому не полагается

Финансовая помощь, предоставляется только тем ФЛП, юрлицам и их наемным работникам, чья сфера деятельности на дату 31 октября 2020 года была включена КМУ в список приостановленных из-за карантина. Это сферы:

* розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

* по временному размещению;

* по обеспечению блюдами и напитками;

* демонстрации кинофильмов;

* творчества, искусства и развлечений;

* спорта, организации отдыха;

Не получат поддержку в 8 тыс. грн ФЛП, которые не проработали 3 месяцев, уплатили в 2020 году за себя ЕСВ менее, чем за три месяца и те, которые одновременно являются и предпринимателями, и наемными сотрудниками.

В свою очередь не полагается помощь работникам:

* с заработной платой выше 30 тыс. грн;

* за которых работодатель уплатил ЕСВ в 2020 году менее, чем за 3 месяца;

* если они работают по совместительству.

Кроме того, как замечает юрист Владислава Бондарчук, положения по списанию и отсрочке уплаты налогового долга имеют свои лимиты, определенные в Пояснительной записке к документу: так, списание налогового долга в размере до 3060 грн коснется 4 млн должников на сумму 1,3 млрд грн, а в части отсрочки долга до 6800 грн - 80 тыс. физлиц-предпринимателей и граждан на сумму в 310 млн грн.

Списанные налоговые долги будут восстановлены в случае обнаружения обстоятельств, которые свидетельствуют об отсутствии оснований для их списания. То же касается и материальной поддержки: в случае подачи недостоверных сведений в заявлении на получение суммы, в дальнейшем она подлежит возвращению.

Освободить от налогов могли и ФЛП 2 группы

Отдельные ограничения по материальной поддержке опрошенные UBR.ua эксперты поддержали. Так, по мнению эксперта по налоговым вопросам Ольги Германовой, логично выглядит норма, отбирающая право на поддержку ФЛП, которые одновременной являются наемными сотрудниками, а также для таких сотрудников, которые работают по совместительству.

С другой стороны, она выразила мнение, что к программе поддержки можно было бы как минимум подключить и ФЛП 2 группы.

"Создавая дополнительные послабления для плательщиков единого налога первой группы, законодатель явно не учел, что, по сути, более всего от "карантина выходного дня" и других ограничений страдают плательщики единого налога II группы. Впрочем, чтобы критиковать Закон, сначала нужно понаблюдать за его реализацией", - также полагает Владислава Бондарчук.

Законопроекты принимались в спешке

Как только президентские законопроекты были внесены под купол, они сразу получили ряд замечаний: избавление "фопов" от ЕСВ и единого налога, прощение долгов, а также отсрочка их погашения обойдутся казне в миллиарды гривен, для которых в проектах не предусмотрено никаких компенсаторов.

На это обратили внимание депутатов в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). Вместе с тем изъяны эксперты парламента увидели не только в финансовой необеспеченности мер соцподдержки, но и в механизме их предоставления: так, предусмотренная наемным сотрудникам компаний материальная помощь никак не защищена от нецелевой растраты работодателем.

"А как можно проконтролировать, как будут использованы эти 8 тысяч? В целом, это уже работа исполнительной власти, по принципу, как у нас контролируются субсидии", - со своей стороны заметила Ольга Германова.

В будущем отсутствие компенсаций может усложнить надлежащее функционирование системы социального страхования, привести к разбалансированию Пенсионного фонда и снизить доходы местных бюджетов, наполняющихся как раз от налогов ФЛП.

Лишая источника финансирования, законодатели обязаны предоставить регионам дотации из госбюджета, указали на ст. 103 Бюджетного кодекса Украины в ГНЭУ. Их пока в проекте бюджета не предусмотрено.

Об этом 4 декабря во время заседания налогового комитета ВР, где обсуждался законопроект 4430, напомнил представителю офиса президента, руководителю директората по экономической политике Елене Дьяченко, глава комитета Данил Гетманцев. Депутаты попросили учесть авторов текста, что принимают его с многочисленными техническими огрехами.

"Понимая, что премьер-министр просил все фракции принять законопроект до 9 декабря, чтобы они банально успели выплатить деньги...Мы, конечно, своим голосованием поддерживаем, но это ваша ответственность. Чтобы потом не оказалось, что 24 декабря вы придете в парламент, и скажете, что вам что-то не то приняли. Вы писали этот текст, там есть ошибки, надеемся, что они не будут мешать его реализовывать", - в свою очередь заявил первый замглавы комитета Ярослав Железняк.

Железняк также предложил найти возможность компенсации для местных бюджетов за счет акцизов. В то время, пока такие источники для регионов не найдены, то финансирование 8 тыс. грн для предпринимателей и наемных сотрудников, заявляют депутаты, будет осуществлено из Фонда по борьбе с Covid-19.