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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Киеврада под контролем. В какую игру хочет сыграть с «ЕС» и «слугами» Кличко

14:03 04.12.2020 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Избрание секретарем Киеврады соратника Виталия Кличко Владимира Бондаренко и зарезервированные для основных игроков столичной политики должности заместителей мэра показывают, что переизбранный глава столицы надеется стать равноудаленным ото всех, играя в ситуативные союзы.

Утром 3 декабря должно было состояться заседание Киеврады, на котором планировали избрать его секретаря, согласовать назначение трех замов Кличко и распределить портфели глав комиссий. Впрочем, депутаты смогли выполнить лишь один пункт из этого списка, потратив на это полдня. Но обо всем по порядку.

Переговоры по поводу ключевого поста в Киевраде - ее секретаря, начались сразу после объявления окончательных результатов выборов. Пазл можно было сложить по-разному: 120 мест в совете распределились следующим образом: "Европейская солидарность" (31), УДАР (30), "Єдність Олександра Омельченка" (14), ОПЗЖ (12), "Слуга народа" (12), "Батьківщина" (12) и "Голос" (9). То есть теоретически достаточно было бы голосов "ЕС" и УДАРа - как раз 61, минимально необходимое количество для результативного голосования. Однако любой мэр стремится сформировать под себя как можно более широкую коалицию, пусть и неформальную.

Первая очевидная конфигурация - к "ЕС" и УДАРу присоединяется "Єдність". Или вариант без "ЕС", когда большинство создают УДАР, "слуги", "Єдність" и "Батьківщина", вместе у них 68 мандатов. К этому союзу может примкнуть и "Голос", то есть будет 77 мандатов. Третий вариант - стабильного большинства не будет, то есть Кличко по каждому вопросу придется договариваться отдельно.

"ЕС" и "слуги" прилагали максимум усилий, чтобы склонить Кличко к союзу без друг друга. Партия Петра Порошенко как победитель выборов поначалу предлагала на должность секретаря Киеврады Владимира Прокопива, который после прихода "слуг" к власти ушел с поста заместителя Кличко, не поддержав его в момент конфликта с Банковой. Понятно, что эта кандидатура абсолютно не устраивала Кличко, и "ЕС" не стала на ней настаивать, взамен рассчитывая заблокировать возможность альянса мэра со "слугами".

В свою очередь, Банковая напрямую ставила перед Кличко выбор (по информации из нескольких источников, вопросом занимался лично руководитель Офиса президента Андрей Ермак): или секретарь Киеврады - "слуга", или главой Киевской городской государственной администрации станет не Кличко, а должности будут разделены, как во времена Черновецкого и Попова. Среди кандидатов от Банковой на позицию секретаря называли депутата Киеврады, нынешнего заместителя министра образования Андрея Витренко, а также первый номер списка "слуг" в столичном горсовете, Евгению Кулебу.

Сам же Кличко хотел посадить в кресло секретаря Киеврады своего советника, скандального бывшего главу аппарата КГГА Владимира Бондаренко, который "прославился" своим поддельным дипломом, после чего на некоторое время ушел в тень столичной политики.

Выборы секретаря, как и полагается, проходили в режиме тайного голосования с помощью бюллетеней. Главой счетной комиссии был избран депутат от "ЕС" Игорь Хацевич. Для того, чтобы депутаты имели достаточно времени для голосования, в заседании был объявлен двухчасовой перерыв, который по факту продлился более пяти часов. В это время люди из окружения Кличко вели переговоры с "ЕС" и "Єдністю", которые не хотели поддерживать кандидатуру Владимира Бондаренко. Депутаты из фракции "Голос" Тарас Козак и Алина Михайлова прямо упрекнули "ЕС" и "Єдність" в саботаже - депутаты этих фракций забросили в урну для голосования свои бюллетени под самый конец пятичасового перерыва. И после подсчета оказалось, что кандидатура Бондаренко набрала 114 голосов "за", четверо были "против" и один депутат воздержался. Таким образом, Бондаренко поддержало как минимум трое депутатов из "Голоса", которому со старта не удастся изображать принципиальную оппозиционность к Кличко.

Ну а положительное участие в голосовании "слуг" и ОПЗЖ говорит о том, что в Киевраду по всем спискам зашли серьезные люди, которые настроены решать вопросы, а не враждовать с легитимным мэром. На сайте Киеврады висит проект решения, согласно которому замами Кличко должны стать Владимир Прокопив и Константин Усов (оба стали депутатами от "ЕС"). Третьим в этом проекте значится Алексей Кулеба, нынешний и.о. директора департамента городского благоустройства КГГА, но во время заседания Кличко заменил его кандидатуру на советницу руководителя ОП Елену Говорову. Остальные интересанты также не останутся обиженными после дележа должностей глав комиссий.

Итак, не стоит ожидать указа Владимира Зеленского о назначении главой КГГА не Виталия Кличко. Также понятно, что решения в Киеве этим составом городского совета будут приниматься ситуативными альянсами, когда время от времени в унисон будут голосовать в том числе представители "ЕС" и "слуги". А самому Кличко удалось отложить в долгий ящик сложный выбор о том, с кем ему больше хочется сотрудничать - с Порошенко или Зеленским. Теперь он будет стремиться как можно дольше оставаться над схваткой - быть одновременно ни с кем и со всеми, это удобная и понятная позиция с учетом его амбиций вернуться в общенациональную политику.

 

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