Конец «Укроборонпрома»: Что ждет госконцерн с новым главой

Руслан Рудомський / Depo.ua

Вчера президент Владимир Зеленский назначил уже третьего генерального директора ГК "Укроборонпром" за полтора года своего пребывания у власти. Что характерно - предыдущим двум ставились те же задачи, которые получил новоназначенный Юрий Гусев.

Слухи о том, что председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев возглавит Государственный концерн "Укроборонпром", ходили в украинском интернете еще с ноября текущего года. В частности, 30 ноября об этом писали местные СМИ, а 2 декабря об этом со ссылкой на собственные источники сообщала журналистка Соня Кошкина.

И вот 3 декабря это произошло официально. Президент Украины Владимир Зеленский издал три указа, одним из которых уволил Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации, вторым - уволил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей генерального директора "Укроборонпрома" и третьим - назначил Юрия Гусева генеральным директором "Укроборонпрома".

Кстати, еще 30 ноября, когда Гусев якобы прошел собеседование на эту должность лично у Зеленского, информированные источники сообщали, что, несмотря на одобрение его кандидатуры президентом, "все другие участники обсуждения выступили против этой кандидатуры".

Вообще, кандидатура Юрия Гусева,"антикризисного менеджера", как он сам себя называет, действительно довольно странная и даже неожиданная. Ведь в кулуарах длительное время назывались совсем другие фамилии, причем людей профессиональных. Сам Гусев хоть и имеет полтора года опыта в должности заместителя Минобороны, большую часть карьеры работал в других сферах.

Некоторые объясняет такой выбор нехваткой кадров в сфере ОПК, другие - игнорированием главой государства необходимости соответствующих профессиональных качеств у менеджера такого уровня.

Да и отставка Игоря Фоменко произошла достаточно неожиданно, рискнем предположить, что и для него самого. Ведь буквально недавно он делился планами о будущем украинской оборонки. К тому же его в СМИ называли человеком главы ОП Андрея Ермака, позиции которого сейчас очень сильны.

В то же время те же СМИ приписывали Фоменко если не конфликт, то хотя бы "разные взгляды на трансформацию "Укроборонпрома" с вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским, которого называют человеком Зеленского (есть версия, что Зеленскому Уруского посоветовал патриарх СНБО Владимир Горбулин).

Таким образом, в этой кадровой "рокировке" президента при большом желании можно разглядеть посыл, кто в этой стране главнее.

Кстати, сам Уруский успел одним из первых прокомментировать смену главы "Укроборонпрома", заявив, что во время предыдущих встреч с Юрием Гусевым обсуждал с ним задания, стоящие перед оборонной промышленностью. А так как Гусев еще вчера утром был херсонским губернатором, можно предположить, что его назначение в "Укроборонпром" не обошлось без вице-премьера по результатам тех предыдущих встреч.

В то же время Гусев не скрывает своих давних дружеских отношений с главой фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией, с которым они вместе работали в "Волонтерском десанте" Минобороны в первые годы войны на Донбассе. Кстати, из того же "Волонтерского десанта" вышел и бывший министр обороны Андрей Загороднюк, который, правда, долго на своем посту не продержался. Как это получится у Гусева - увидим.

К чести самого новоназначенного главы госконцерна, он сразу же начал с пресс-конференции, во время которой пытался расставить точки над "і". Очень грамотный и перспективный ход, ведь до сих пор мало кому из топ-менеджеров оборонной сферы удавалось стать любимцем прессы. Не в последнюю очередь из-за их собственной незаинтересованности в этом процессе. Этот хотя бы пробует.

В частности, во время пресс-конференции Гусев прямо заявил, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Зато создадут холдинг "Оборонительные системы Украины", в который войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, специальной химией, радарными системами, морскими системами. Кроме того, планируется создать "Аэрокосмический холдинг", который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами, космическими системами.

По словам Гусева, такую задачу перед ним поставил президент Зеленский, который ожидает результатов "уже в ближайшее время", а именно в течение ближайших 6-9 месяцев.

"Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы избежать каких-либо коррупционных или иных рисков", - пояснил Гусев.

При этом 137 предприятий, которые сейчас входят в состав госконцерна, будут разделены на группы. Часть из них должна быть передана другим органам управления, часть находится на временно оккупированных территориях, а еще одна часть должна прекратить свое существование по результатам соответствующих аудитов:

- 42 предприятия могут передать другим органам;

- 21 предприятие находится на временно оккупированной территории;

- 9 предприятий должны ликвидировать;

- 65 предприятий планируют развивать.

По большому счету, ничего нового Юрий Гусев не озвучил. Нечто похожее декларировал и предыдущий глава "Укроборонпрома" без приставки и. о. Абромавичус, однако дальше деклараций у него дело не пошло.

Да и сам Гусев на брифинге отметил, что, несмотря на требование президента и очень жесткие дедлайны, озвученная им концепция является лишь предварительной и требует еще рассмотрения, обсуждения и утверждения.

"Мы с президентом обсуждали необходимость и целесообразность проведения отдельного заседания СНБО, на котором предлагается рассмотреть трансформацию и реформирование "Укроборонпрома" и сектора оборонно-промышленного комплекса в целом. И утвердить соответствующие меры, которые необходимо предпринять нашей команде, команде президента, в которую входит, безусловно, и аппарат СНБО, Министерство стратегических отраслей промышленности, к которому должен быть непосредственно привлечен профильный комитет Верховной Рады, и Служба безопасности Украины", - отметил Гусев.

В то же время уже упомянутый профильный вице-премьер Уруский в свою очередь заявил, что пора переходить к активной фазе реформы ОПК. Это может означать как минимум наличие того, что принято называть политической волей.

"Я считаю, что реформу уже можно начинать. Закон "Об оборонных закупках"(сейчас принят только в первом чтении, - ред.) нам, конечно, поможет. Он нам необходим, так как в нем прописано очень много хороших вещей именно к процессу реформы. Но процесс можем запускать и сейчас. Нас ничего не ограничивает", - сказал Уруский, слово которого сегодня имеет в вопросах ОПК большой вес.

В любом случае, через шесть, максимум девять месяцев мы или увидим результат реформирования "Укроборонпрома", или его отсутствие и очередного нового главу госконцерна.