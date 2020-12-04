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АНАЛИТИКА

Год «поиска мира на Донбассе» прошел. Что теперь Зеленскому делать с Путиным

23:52 03.12.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Москва намерена пойти на радикальный слом статус-кво. Для Киева самое время переходить к запасным планам, которые готовились на крайний случай.

9 декабря исполнится год со дня Парижского саммита в Нормандском формате, когда Владимир Зеленский встречался с Путиным в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Как неоднократно заявлял Зеленский, это крайняя дата для реализации Минских договоренностей.

Точнее, поначалу крайней датой он называл год со дня своей инаугурации (она состоялась, напомним, 20 мая 2019 г.), но затем отодвинул срок до годовщины Парижского саммита. В интервью The Guardian, которое вышло 7 марта, он подчеркнул: «Я не отдам пять лет, которые дал мне народ Украины, на то, чтобы заниматься "Минском". Просто не отдам... Я считаю, что на все договоренности государство может потратить год, а затем должна быть реализация. Дольше нельзя. Если нет - нужно менять формат, стратегию и возвращаться к разговору, когда придет время. Делать паузу». Также он сообщил, что у него есть не один план, а больше: «Их два-три, этих плана, что делать дальше в случае, если мы не будем двигаться вперед». А на вопрос о точке отсчета годичного срока Зеленский сказал: «Я вообще считал себе год от первых наших разговоров с Путиным. Но ключевым был, конечно, разговор в "Нормандии". Я считаю, что растягивать этот процесс нельзя ни в коем случае».

Итак, годичный срок подходит к концу, и теперь у Зеленского есть все основания реализовать свое намерение, которое он публично объявил на международном уровне: перейти к плану «Б», В» или «Г».

Признания Кравчука

О какой-то отсрочке можно было бы говорить, если бы сейчас интенсивно продвигалась подготовка к выводу российских войск с оккупированных территорий Донетчины и Луганщины. Ну или хотя бы к новому саммиту на высшем уровне в Нормандском формате. Однако ничего этого нет.

Не далее как 1 декабря на сайте Liga.net вышел комментарий главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. «Я уверен, что Россия и Путин не хотят мира в Украине. Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля», - заявил Кравчук.

Эта оценка появилась не просто так. 25 ноября состоялось заседание ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. По сообщению украинской делегации, Кравчук потребовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 г., до конца этого года. «Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 г., и обсудить планы дальнейшего их выполнения, - вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации», - констатируется в сообщении.

Однако руководитель российской делегации Борис Грызлов эти предложения отверг. И именно это стало основанием для резких слов Кравчука. Таким образом, если раньше на Банковой еще могли надеяться на проведение нового саммита в Нормандском формате до конца текущего года, то сейчас перспективы саммита вообще не просматриваются.

Перед этим российская сторона отвергла «План действий», предложенный Кравчуком, хотя он был настолько компромиссным, что многие в Украине называли его предательским. Грызлов настаивает на альтернативном документе, который составлен от имени кремлевских марионеток в Донецке и Луганске и заведомо неприемлем для Киева.

То есть Зеленскому выдвинули такие условия, на которые он никак не может согласиться - иначе его президентской каденции придет преждевременный и бесславный конец. И вот с этими результатами завершается первый год после Парижского саммита.

Угрозы из Кремля

3 декабря украинская делегация выступила с заявлением, в котором подтвердила свое предложение: «Мы напоминаем, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате... остается единственной возможностью для РФ избежать международной изоляции и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне». Только это напоминание - уже не более чем риторический прием. Всерьез на саммит никто не надеется. Путин не только не собирается выполнять свои обязательства по Минску, а намерен пойти на радикальный слом статус-кво. В частности, Россия может признать фейковые «ЛНР» и «ДНР».

В заявлении украинской делегации говорится, что РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем возможного проведения псевдореферендума, во время которого должна быть «определена воля народа Донбасса»; в дополнение - квалифицировать этот процесс как «истинное выполнение Минских договоренностей». Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых «ЛНР» и «ДНР» в качестве «независимых республик» или угроза такого признания, подчеркивает украинская делегация.

Фактически Россия уже тоже подводит черту под спектаклем длиной в год. Путин летал на Парижский саммит совсем не для того, чтобы двигаться к миру, а лишь для того, чтобы унизить Зеленского, связав Украину дополнительными обязательствами. Сейчас понимание этого должно уже прийти и на Банковую.

Новые перспективы

Прежде чем анализировать те действия, которые мог бы предпринять теперь Зеленский, стоит отметить, насколько сильно изменилась политическая ситуация, в которой он пребывает. Если говорить о внутриполитической ситуации, то год назад Зеленского сильно заботили местные выборы, но сейчас это уже перевернутая страница. А значит, он может перейти от политики, продиктованной предвыборной конъюнктурой, к реализации более долгосрочных планов. Которые были бы при этом более реалистичными, адекватными и эффективными с точки зрения интересов Украины. И уж точно менее предательскими.

По сути, Зеленскому нужен план, который можно было бы выполнить за три года - до начала очередной президентской кампании. Кстати, такой план необходим и для того, чтобы предъявить его избирателям в случае внеочередных выборов Верховной Рады. Опять обещать скорейшее достижения мира на Донбассе бесполезно - в эту фишку уже никто не поверит, скорее над ней все будут смеяться: «Ах-ах-ах, два года одно и тоже с неизменно нулевым результатом».

К поиску нового плана подталкивают и внешнеполитические перемены. Новоизбранный президент США Джо Байден в своем заявлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины пообещал: «Как президент я разъясню Кремлю, что он должен закончить свою агрессию и оккупацию Украины... Украина продолжит получать необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение».

В этих словах - позиция не только самого Байдена, но и Демократической партии, благодаря которой он пришел к победе. Путин попил столько крови у демократов, что сложно предполагать у них какие-либо миролюбивые намерения в отношении международного террориста из Москвы. Но и республиканцы в обеих палатах Конгресса вряд ли будут препятствовать каким-либо антироссийским и проукраинским шагам Байдена.

От чего нужно отказаться

Итак, условия сейчас довольно благоприятные, чтобы Зеленский мог построить и реализовать эффективный план. Но для этого необходимо еще одно условие: избавиться от инфантилизма. Ото всех этих «увидел мир в глазах Путина» и «надо просто перестать стрелять». От надежд на пресловутый Будапештский меморандум и вообще от надежд на то, что кто-то придет и защитит тебя от чокнутого соседа.

США не станут за нас отвоевывать нам наш Донбасс. Но они могут усилить давление на Путина, признать нас своим военным союзником и поспособствовать ускорению процедуры приема нас в члены НАТО. Кстати, Зеленский таким образом отомстил бы Путину за унижение в Париже. Также США могут помочь нам вооружением, обучением кадров, совместными учениями, да и деньгами, конечно, тоже. Однако для этого нужно действительно сделать своим приоритетом противостояние Путину и путинской пятой колонне и прекратить войны с антикремлевскими и прозападными силами в Украине. Выглядит достаточно фантасмагорично для нынешних хозяев Банковой, но желание подольше задержаться в большой политике иногда творит чудеса...
 

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