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АНАЛИТИКА

Дело «Укрбуда»: Как НАБУ подвесило Зеленского

11:48 03.12.2020 |

Политика

 Юрій Васильченк / Depo.ua

Бывший нардеп и совладелец компании "Укрбуд" Максим Микитась пошел на сотрудничество со следствием. Теперь его обвинения в адрес заместителя Андрея Ермака в ОП Олега Татарова в причастности к коррупции становятся бичом для действующего президента.

Общеизвестно, что нынешняя власть не дружит с такой штукой, как стратегия. Она играет в кризисный менеджмент, не понимая, что проблема кризисных ситуаций в ней самой. Одна из таких ситуаций была абсолютно прогнозируемой, когда Олега Татарова, личность хорошо известную со времен Майдана, когда он защищал режим Януковича, взяли на работу на Банковую. А президент Зеленский в интервью британскому журналисту ВВС оправдывал это назначение. Мол, Татаров никого не расстреливал. Это правда, однако президент тогда взял на себя ответственность за все, что было связано с этой личностью до прихода в президентский офис. И при Януковиче, и тогда, когда Татаров пошел в адвокаты.

Сначала очень коротко о деле застройщика Максима Микитася, которое теперь стало делом Татарова. НАБУ подозревает экс-нардепа в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Затем стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше. Расследование этого дела продолжается не первый месяц, за это время подозреваемый выходил под залог, потом снова возвращался под стражу, потом снова выходил. И вот в последние дни лед в этом деле тронулся настолько, что обещает потопление всего властного айсберга. Но, похоже, те, кто сидят на верхушке этого айсберга, не понимают, что они тонут.

Максим Микитась пошел на сделку со следствием, после чего оно резко активизировалось. Это первый случай такого масштаба в нашей истории, ранее были только мелкие сделки со следствием. Теперь же закручивается такой сценарий, который не написал даже профессиональный сценарист.

Выяснилось, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело, в котором фигурирует заместитель Андрея Ермака Олег Татаров. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа Максима Микитася. Сам Татаров заявил: "НАБУ - это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник". В ОП же поспешили дезавуировать это заявление, назвав его "личным мнением, не отражающим официальной позиции президента".

В то же время Микитась написал в "Фейсбуке" обширный пост, в котором рассказал свою версию взаимоотношений со своим бывшим адвокатом Татаровым. Если коротко, то во всех схемах "Укрбуда" он обвинил нынешнего заместителя Ермака. И здесь стоит отметить - пока это более эмоциональное заявление, чем юридическое. Там нет конкретики, а есть сплошная эмоция и ненависть (Микитась, очевидно, искренне считает, что во всех его бедах Татаров сыграл ключевую роль). И этот момент сейчас является очень важным - дело перешло в медийную плоскость, где никто не разбирается с фактами. Есть Микитась, который говорит о плохом Татарове. Есть медиасопровождение этой истории, о чем будет сказано ниже, и есть (пока как минимум) полное отсутствие юридического фактажа. Проще говоря, есть заявления, но без доказательной базы. В свою очередь, такая ситуация выходит за рамки процесса и становится исключительно медийной историей "верю- не верю".

Масла в огонь подлило решение генпрокурора Венедиктовой отстранить прокуроров САП, которые вели это дело. По данным журналиста Юрия Бутусова, который в последнее время является ключевым игроком НАБУ по "сливу информации", прокуроры готовили обыски у Татарова дома и по месту работы, то есть в Офисе президента (что там можно найти, кроме заголовка в новостях, что в штаб-квартире Зеленского ведутся обыски, не понятно).

Но факт остается фактом - Венедиктова взяла удар на себя и назначила себя и и о. руководителя САП процессуальными руководителями. И при этом ни прокуратура, ни Офис президента не вышли со своей коммуникацией. Как результат, Зеленский и его команда полностью проиграли медиапространство в соцсетях и электронных СМИ как минимум во вторник и среду. Еще раз повторимся - сейчас мы полностью выносим за скобки наличие или отсутствие доказательной юридической базы. Дело Микитася, как и абсолютное большинство дел НАБУ, - это информационные истории, которые часто завершаются юридическим пшиком. И сейчас, если исходить из имеющихся данных, какой-то доказательной базы не видно - есть слово Микитася против слова Татарова. Но 99% зрителей этого сериала над этим даже не собираются задумываться.

Все это означает несколько крайне неприятных вещей для Зеленского и не только. Подчеркнем: политических вещей. Первая - в Офисе президента, который обещал преодолеть коррупцию, оказался человек, которого подозревают в коррупции. И не просто какой-то клерк, а заместитель главы президентской канцелярии, на которого возложены очень серьезные полномочия координации работы силовых ведомств. Давайте также не забывать, что Татаров был тем человеком, которого рассматривали как возможного будущего руководителя ГБР, а именно этот орган имеет право расследовать деятельность НАБУ. Вторая вещь, которая уже укореняется в массовом сознании, - подозреваемого в коррупции пытаются спасти с помощью генпрокурора (и здесь надо заметить, что Венедиктова настолько не имеет собственной команды, что вынуждена была поставить себя процессуальным руководителем, а не возложить эту функцию на другое доверенное лицо). Хотя при правильной коммуникации этого всего можно было бы избежать - во всем мире дела подобного уровня берутся под личный контроль генпрокурора. Но все это вместе означает простую вещь: в ГПУ созрел и будет подогреваться внутренний конфликт, ведомство будет разбалансированным.

Есть еще один аспект: если Микитась пошел на сделку со следствием по этому делу, то кто может точно сказать, что он мог рассказать следователям НАБУ о тех политиках и чиновниках, с которыми сотрудничал в схеме с жильем для Нацгвардии. Или по другим схемам. Людей, которые так или иначе пересекались с Микитасем, - сотни. Проще говоря, в руках НАБУ сейчас могут оказаться крючки на очень влиятельных лиц. Скандальные застройки "Укрбуда" были в Киеве (допустим, что папочка будет на Виталия Кличко), расследуемая схема реализовалась при правительстве Владимира Гройсмана (при желании можно "подвесить" и его), а еще Микитась стал депутатом по мажоритарному округу в Чернигове. Не исключено, у него могли спросить и об этом эпизоде в его биографии - кто и как приложился к победе. Одним словом, у НАБУ теперь может быть целый архив показаний Микитася. Еще раз повторимся - мы выносим за скобки юридические аспекты, здесь есть прежде всего медийная и политическая составляющие, ожидающие своего часа. Что там правда, что фантазия - это уже дело третьестепенное, главное - рукописи не горят. И их при удобном случае можно будет вытащить на всеобщее обозрение.

Но самое главное: НАБУ делом Татарова подвесило на крючок Зеленского. А президентский офис, полностью провалив медиасопровождение этой истории, способствовал Сытнику и его детективам. Может, те даже и не надеялись, что Банковая вмемте с Резницкой сделают такие глупости. Но случилось, как случилось. И теперь любой следующий шаг ОП и президента будут только ухудшать ситуацию: уволят Татарова и отдадут в руки НАБУ; покажут, что не могут защитить своих, будут спасать и далее рискуют получить в общественном мнении клеймо защитников "коррупционеров". Сюда стоит добавить еще несколько нюансов: реакцию парламента, где точно захотят приперчить эту историю какой-то ВСК, и реакцию наших западных партнеров. Ко всем предварительным требованиям европейцев о том, чтобы оставить руководителя НАБУ, выбрать правильного руководителя САП, очевидно, добавится история с правильным руководителем ГБР.

И последнее: как это ни парадоксально звучит, но дело Татарова не имеет ничего общего с реальной борьбой с коррупцией. "Укрбуд" остановил строительство более 50 новостроек, дотации на их достройку составят миллиарды гривен. Микитасю инкриминируют 89 млн грн растрат, и он их заплатит. Вот и вся математика.
 

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