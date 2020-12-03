Без нулевой декларации, но с игорным бизнесом. Какие обещания Зеленского похоронят в бюджете

Дмитрий Прокопенко / Деловая столица

Мы сопоставили послание президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины с проектом бюджета и в целом госпланами на 2021 г. И выяснили, где пожелания главы государства учтены, а где - нет.

Послание Владимира Зеленского, напомним, прозвучало в Верховной Раде 20 октября. Первая редакция законопроекта о государственном бюджете Украины на 2021 г. датирована 14 сентября, однако та версия, которую нардепы рассматривают сейчас, - от 26 ноября. То есть у разработчиков документа, включая, конечно, правительство, была и возможность внести туда все президентские хотелки, и время на это. Было ли желание - вопрос совсем другой. Попробуем на него ответить.

Бюджет Украины и другие планы: чего Зеленский не дождется

Зеленский в октябрьском обращении заявил, что «2021 год станет началом вхождения страны в режим «пейперлесс». Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бумажек для получения государственных услуг».

Реальность: «2021-й станет началом вхождения» в безбумажный режим, так это даже перевыполнено, уже в 2020-м заработали приложения «Дія» и «єМалятко». Но в каком году учреждения действительно перестанут требовать «справки, выписки, другие бумажки» - президент не сказал. Зато в бюджет заложено 9,7 млрд грн доходов государства от оказания административных услуг. То есть электронными будут документы для украинцев, или бумажными, - неважно. Государство все равно на них заработает.

Зеленский: «Налог на выведенный капитал и нулевая декларация. ... Я поручаю правительству учесть эти и другие важные направления».

Реальность: наверное, плохо поручил. Не учли. В доходной части бюджета налог на выведенный капитал (НнВК) вообще не упоминается. То же и с нулевой декларацией (которая амнистия капиталов) - обещания звучат с 2019 г., но законодательных норм все нет.

А ведь обе темы очень активно обсуждались в 2019-м, уже менее активно - в 2020-м. Сперва - как предвыборные обещания Владимира Зеленского и (чуть позже) - партии «Слуга народа». Потом - как важные элементы реформ, за которые выступали очень многие экономисты. Однако власть увлеклась совсем другими проблемами, результат - падение доходов бюджета и уровня промпроизводства, заморозка реформ, размолвка с МВФ...

Зеленский: «Ожидаю от профильного комитета и министерства модели страховой медицины, которая могла бы наконец появиться в Украине».

Реальность в лице главы комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого: без доведения до конца всех этапов медицинской реформы это сделать не получится. «Ибо страховая компания - нет разницы, это государственная или частная страховая компания - не может платить за койко-день, она может оплачивать услуги. Поэтому успешное проведение всех этапов реформы - это путь к внедрению страховой модели системы здравоохранения», - уверял он, правда, еще весной. Но с тех пор, в том числе после послания президента, новая модель страховой медицины так и не была представлена в парламенте. Значит, сначала завершение реформы, потом - страховая медицина. Логика в этом, может, и есть, но устроит ли она главу государства?

Зеленский: «Повышение престижа профессии учителя и заработных плат».

Реальность: Кабинет Министров на внеочередном заседании правительства 23 ноября отменил повышение зарплат учителям в 2021 г. Правительство приостановило действие постановления от 10 июля 2019 №822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки» до 31 декабря 2021 г. В частности, постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021-го минимальная ставка зарплаты педагогов составит три размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что повышение отложили на год в связи с «отсутствием неинфляционных источников финансирования». И это несмотря на то, что недавно глава МОН Сергей Шкарлет заверил, что зарплаты работникам образования повысят, несмотря на экономические трудности в связи с пандемией COVID-19. По его словам, средства на увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 г. предусмотрены. Но... нет.

Зеленский: «Важным является повышение заработной платы медикам. ... Согласно плану Министерства здравоохранения, в 2021 г. минимальная зарплата врача должна составлять 20-25 тыс. грн. Медицинской сестры - 15 тыс. грн, младшего медицинского персонала - до 10-12 тыс. грн.».

А вот и нет. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 30 ноября заявил, что Кабмин отказался вносить в проект госбюджета на 2021 г. повышение заработной платы для медицинских работников.

«В редакции бюджета, которую Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены. Именно поэтому я за этот бюджет как министр здравоохранения не голосовал и не поддержал его», - сказал Степанов.

Что попало в бюджет

Цитируем президентское послание: «Для реализации пункта программы «Комфортная страна» мы начали «Большое строительство». ... Мы «сшиваем» Украину. Не только идеями, не только словами. Но и дорогами и мостами».

Да, средства есть. Статья 6 Закона о бюджете обещает госгарантии по долгам Государственного агентства автодорог, а Статья 14, пункт 5 - финансирование строительства и содержания автодорог общего пользования за счет средств специального фонда госбюджета. На эти же цели пойдет значительная часть средств от международных финансовых организаций.

Зеленский: «Мы начали масштабную приватизацию. Важно: речь не о стратегических объектах государства, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги».

Реальность: да, в разделе, посвященном финансированию госбюджета в 2021-м, упомянуты поступления от приватизации госимущества на 12 млрд грн. Другое дело, удастся ли выполнить такой план; в последние годы по данной статье были одни провалы.

Зеленский: «Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что на протяжении долгих лет было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет пять миллиардов гривень».

Даже больше. Плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей, по плану, в 2021-м принесет Украине 7,443 млрд грн. Но опять же - это лишь планы. Весной депутаты мечтали о миллиардных поступлениях от игорки еще в этом году.

Зеленский: «Я хочу отметить создание и развитие системы трансплантологии. В ближайшие два-три года должна работать сеть трансплантационных центров».

Это правда. В следующем году МОЗ получит значительно больше средств на программы развития трансплантологии и реабилитации пациентов после таких операций.

Особый случай

Зеленский: «Месяц назад я подписал указ о благоприятных условиях для развития ІТ-индустрии... Также мы создаем уникальную для мира виртуальную экономическую зону «Дія. Сіті» со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Этот проект обеспечит развитие креативного бизнеса и привлечение иностранных инвестиций».

Да, все так: Министерство цифровой трансформации Украины запускает масштабный проект Diia City, который будет способствовать развитию инновационного и технологического бизнеса в Украине. Diia City - это виртуальная свободная экономическая зона со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Цифровая бизнес страна, в которой не будет существовать границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий, в которой, как обещают, не будет вмешательства государства в реализацию бизнес-идей.

Вот только роль государства здесь скорее сводится к тому, чтобы не мешать. Проект Diia City реализуют по большей части заинтересованные IT-предприниматели, а Минцифры получит в итоге отличную возможность блеснуть отчетом о проделанной работе.