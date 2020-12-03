«Единый голос» или очередной «иллюзионист»: Зачем Ермак взял себе в советники Арестовича

Ігор Петренко / Depo.ua

Получение блогером Алексеем Арестовичем статуса советника главы Офиса президента (хотя и вне штата, но все же) вызвало волну комментариев, преимущественно скептических или отрицательных. Кроме прочего, это является проявлением кадровых подходов нынешней власти.

На сайте президента Владимира Зеленского 1 декабря появилось сообщение о назначении спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича внештатным советником руководителя Офиса главы государства. Советовать Арестович Андрею Ермаку будет в вопросах стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, отмечается в заметке.

Быстро произошло и представление назначенца неназванным "руководителям профильных ведомств", во время которого Ермак вспомнил о фейках в информационном пространстве, на которые нужно реагировать. Что и будет задачей блогера, а в частности - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса". Но что и кто помогает блогеру быстро делать карьеру в государственном аппарате?

Для начала напомним, кто такой Алексей Арестович. Достоверность некоторых подробностей его биографии непросто проверить по официальным источникам. Точно известно лишь то, что в конце октября Банковая назначила его советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Фактически он стал спикером делегации после того, как из группы со скандалом вывели Витольда Фокина, который постоянно говорил что-то тезисами российской пропаганды.

А раньше 45-летний уроженец то ли Грузии, то ли Киева, выпускник Одесского института сухопутных войск, майор запаса Арестович был известен в Фейсбуке как политический блогер. Также он называет себя футурологом. Экспертом стал с началом войны на Донбассе. В 1999-2005 годах, как подсказывает Википедия, Арестович чем только не занимался. Работал в Главном управлении разведки. Стажировался в языковой школе в Великобритании. Изучал психологию в российской авторской школе "Человек среди людей", а теологию - в киевском институте Св. Фомы Аквинского. Проводил психологические тренинги. Был актером киевского театра-студии "Черный квадрат", снимался в эпизодических ролях. Контактировал с организацией "Братство" Дмитрия Корчинского.

В декабре 2017 года Арестович написал в Фейсбуке провокационное сообщение, где признался, что с весны 2014 врал, притворяясь патриотом Украины и человеком, которого интересует национальный вопрос, потому что это было актуально в контексте российской агрессии. Затем он объяснял, для чего написал этот пост, но осадок, как говорится, остался.

В контексте вчерашнего назначения Арестовича внимания заслуживают его новые широкие обязанности. Конечно, назначать себе советников и работать с ними - неотъемлемое право Ермака, но речь идет о "едином голосе", на котором государство Украина в лице нынешних ее руководителей собирается закольцевать официальные заявления таких стратегических во времена войны сфер, как национальная безопасность и оборона.

Один из первых комментариев после появления этой новости Арестович дал изданию "Страна". Говорит, назначение было инициативой самого Ермака, который таким образом поставил "зачет" Арестовичу как спикеру минской группы. "Есть еще сектор, который нуждается в построении и координации информационной политики. Это сектор национальной безопасности и обороны, военно-технического сотрудничества. А также помощь Министерству по делам ветеранов. Я буду заниматься стратегическими коммуникациями в этой сфере. А также координацией ведомств между собой. Буду работать "мостом" между Верховной Радой, Кабмином, Офисом президента и сектором безопасности и обороны", - рассказал новый советник главы президентского офиса. В новой роли он будет сотрудничать с советником Ермака Михаилом Подоляком, который отвечает за информационную политику Банковой и о котором Depo.ua рассказывал ранее. Можно предположить, что назначение Арестовича могло быть и инициативой самого Подоляка.

Как будет работать Арестович в роли "единого голоса"? Тенденции можно спрогнозировать по нескольким месяцам его деятельности в ТКГ в Минске. Несколько месяцев в качестве "голоса украинской делегации" он доносил ключевую мысль: процесс подготовки к "миру" продолжается, Киев все делает для этого. При этом резких заявлений от Арестовича слышно не было. Можно сказать, что своими словами новый спикер создавал иллюзию эффективности действий власти в этом направлении.

Теперь у него точно прибавится работы: поток негатива, связанного с деятельностью Министерства обороны, Укрборонпрома, Службы безопасности Украины и прочих в последнее время стал более мощным. Очевидно, задачей советника Ермака будет выравнивание информационной картинки в сторону позитива для власти. Алексей Арестович будет бороться с фейками, а точнее - его задачей будет формировать такую картинку, в которой все плохое, что пишут или говорят об упомянутых сферах и деятельности власти в них, является фейком. Даже если это окажется правдой.

Почему выбор Банковой пал именно на Арестовича? Кажется, потому, что он - "по нутру свой" для команды, которая сейчас царит на печерских холмах. Актер, сериалы, в том числе российские, странные заявления об изменении политической позиции - присутствуют все ключевые "понятия", близкие этой власти. Вспомним, как он начал доказывать, что не порохобот ... Да и сейчас неясно, был ли он когда-то искренним сторонником пятого президента. Поэтому уже из бэкграунда Арестовича можно предположить, что новый советник главы канцелярии Зеленского справится с заданием, которое будет сводиться к двум ключевым задачам: "имитация реальности" и "создание иллюзии".