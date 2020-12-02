Банковая на шпагате. Подарит ли Зеленский Байдену «голову Коломойского»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Раскол «слуг народа» по линии «за или против Коломойского» уже стал необратимым. И Зеленскому в любом случае придется окончательно принять одну или другую сторону.

Игорь Коломойский еще не повержен. Он остается одним из самых могущественных в Украине. Тем не менее, как в поговорке о неубитом медведе, его «шкуру» уже делят. И число участников этого захватывающего процесса, судя по всему, будет расти.

Филатов и его "Пропозиция"

Мэр Днепра Борис Филатов сейчас воюет против Коломойского с открытым забралом - и с нескрываемым торжеством. «Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна. И эта фамилия - Коломойский. Враг государства и абсолютно аморальный человек», - рассказал Филатов в Facebook 27 ноября, сразу после того как он был официально признан победителем гонки за пост городского головы.

Это очень важный момент: теперь можно говорить точно, что война Филатова с Коломойским не была банальным предвыборным трюком. И сейчас, после выборов, эта война не сворачивается, а наоборот, разворачивается до полномасштабных боевых действий по всем фронтам.

«Коломойский и его банда прозвали меня "Боря-Могильщик", - напомнил Филатов факт, общеизвестный в Днепре. - Они думали, что я испугаюсь и откажусь от борьбы. Что я буду умолять их о пощаде. Но я сказал: "Ок. Ребятки, вы херово поняли. Вы же сами придумали мне такую кличку и назначили мне такую роль. "Боря-Могильщик", так "Боря-Могильщик". Я похороню всех вас. Политически и репутационно". Их, думавших, что они - хозяева жизни. "Страшного" Коломойского, который оказался совсем не всесильным олигархом всеукраинского масштаба, а жалким и мелочным кровопийцей, получившим по зубам в своем родном городе. Где его комичная партия "За майбах" набрала всего полтора процента!»

Не обошелся Филатов и без выпадов в адрес тех парламентских «слуг народа», которые ориентируются на Коломойского, «особенно бывшего торговца мебелью, неудачно мимикрирующего под альфа-самца и обещавшего "в любом случае баллотироваться против Филатова", но потом трусливо юркнувшего в кусты». В этих словах мэра жители Днепра, разумеется, легко распознали нардепа Макса Бужанского, возглавляющего совет городской организации «слуг народа».

На следующий день Филатов похвастался: «Мой пост про "Борю-Могильщика", похоронившего в Днепре Коломойского и Ко, получил абсолютный рекорд одобрения людей за все время существования моего аккаунта и продолжает набирать лайки». В этой связи он уточнил, чего ждет от Владимира Зеленского: «Я надеюсь, что к нынешней власти, наконец, придет понимание запроса общества и власть начнет бороться со Злом, а не пытаться с ним договариваться...»

Собственно, это один из главных фронтов войны между Филатовым и Коломойским - фронт, где идет сражение за влияние на Зеленского. Подчеркнем, что этот конфликт отнюдь не ограничивается масштабами Днепра.

Созданная Филатовым партия «Пропозиция» имеет в своем активе четырех мэров областных центров: в Днепре, Николаеве, Кропивницком и Житомире. В то же время связанная с Коломойским партия «За майбутнє» (не только Филатов, но и даже Зеленский называет эту партию «За майбах») имеет в своем активе трех мэров областных центров: в Луцке, Черкассах и Полтаве.

Поэтому у Зеленского сейчас на самом деле отнюдь непростой выбор. Любой вариант чреват дополнительными рисками. Тем не менее, игнорировать эту войну или занять позицию стороннего наблюдателя для Зеленского еще хуже. Ибо тогда все увидят, что Банковая попросту утратила контроль над событиями в таком ключевом городе, как Днепр.

Ахметов и Пинчук

27 ноября на передаче «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала «Украина» Рината Ахметова появился друг Филатова Геннадий Корбан. Его попросили высказаться о борьбе США и РФ за контроль над Украиной, на что он ответил: «Главное разобраться с внутренним оккупантом - Коломойским, который контролирует "Центрэнерго"...»

Тут важен не только сам факт появления Корбана у Шустера, но и суть его слов. Можно предположить, что Ахметов не утратил интереса к «Центрэнерго». И что сейчас он видит подходящий момент для того, чтобы вернуться к этому и другим спорным моментам в своих отношениях с Коломойским.

30 ноября в «Новом времени» вышло интервью Корбана, в котором он намекнул, что сейчас - подходящее время для того, чтобы лишить Коломойского контроля над государственными объектами, хотя сделать это будет непросто. «Если Коломойский куда-то влез, то даже Зеленский его не в состоянии оттуда выковырять. И такие примеры есть не только в Днепропетровской области - например, "Центрэнерго", "Укрнафта" и другие государственные стратегические активы», - заявил Корбан.

Кроме того, он сделал еще одно интересное признание. «Корбан и Филатов никогда не были людьми Коломойского. Да, мы работали долго с ним на различных проектах, но мы никогда не были партнерами или компаньонами. Мы так же работали и с Пинчуком, и с Ахметовым, и с другими людьми. Просто с Коломойским мы работали чаще», - поведал Корбан.

Поэтому нельзя исключать, что Филатов с Корбаном сейчас постараются возобновить свои связи как с Ахметовым, так и с Виктором Пинчуком. Тем более, что Пинчук тоже может быть заинтересован усилить свое влияние в украинской политике за счет ослабления влияния Коломойского.

Прозападное крыло "слуг народа"

С программным интервью, направленным прямо против Коломойского, выступил на «Цензоре» представитель прозападного крыла «слуг народа» Егор Чернев, возглавляющий украинскую делегацию в парламентской ассамблее НАТО. Кстати, он несколько лет проработал в компаниях медиахолдинга Пинчука StarLightMedia.

Суть поднятого им внутрипартийного скандала: среди «слуг народа» есть 30-40-45 людей Коломойского, которые вместе с ОПЗЖ и «За майбутнє» активно защищают Конституционный суд и его скандальные решения, дабы поссорить Украину с Западом и конкретно с новоизбранным президентом США Джо Байденом. Чернев подтвердил, что эти депутаты выступают за «ширку» (широкую коалицию) в составе «слуг народа», ОПЗЖ, «За майбутнє» и «Батьківщини».

Зеленский сейчас озабочен вопросом о том, какой бы подарок сделать к инаугурации Байдена. Прозападное крыло «слуг народа» устами Чернева советует Зеленскому подарить Байдену голову Коломойского. «ФБР удалось поймать за руку и доказать, что выведенные из "Приватбанка" деньги были потрачены на покупку некой недвижимости в США и что это отмывание денег. Если я правильно понимаю суть этого дела. То есть они проследили такие финансовые махинации через офшорные счета и определили, что эти деньги как-то взаимосвязаны с деньгами вкладчиков, которые были в "Приватбанке". Соответственно, там открылось дело. И не только там. Знаю, что есть дела и в Швейцарии, в Британии, в Израиле», - говорит Чернев.

С противоположной стороны этот конфликт раздувает нардеп Александр Дубинский, возглавляющий Киевскую областную организацию «слуг народа». Это один из тех людей Коломойского, о которых говорит Чернев. Дубинский пугает, что сейчас «ускоряются процессы внешнего управления, по перезагрузке Конституционного суда, по сути, конституционного переворота. Это хотят скорее сделать, как только введут локдаун. Когда все закроют и все будут максимально погружены в тему выживания».

Шпагат Зеленского

Объективно говоря, позиции Зеленского ослабнут, какой бы вариант он ни выбрал. Если он присоединится к войне против Коломойского, то рискует получить ответные удары на «1+1» и серию региональных бунтов. Но и положение над схваткой для него уже невозможно.

Суть в том, что партия «Слуга народа» уже фактически раскололась по линии отношения к Коломойскому. Голосов за «ширку» в парламенте нет, ибо около половины фракции «слуг народа» категорически не хотят (хотя и по разным причинам) портить отношения Украины с США, устраивать демарши против Байдена и разворачиваться в сторону Кремля.

Поскольку раскол уже стал необратимым, Зеленскому в любом случае придется окончательно принять одну или другую сторону. То есть придется создавать коалицию или с одной, или с другой стороной.

Конечно, такое развитие событий еще более ослабит Зеленского и увеличит число тех, кто им недоволен. Поэтому он, скорее всего, будет тормозить с выбором между двумя вариантами, пока не получит каких-то особо убедительных аргументов, которые подтолкнут его к окончательному и публичному выбору. В принципе, у него еще есть немного времени. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.

