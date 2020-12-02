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АНАЛИТИКА

Как власть капитулировала перед ФОПами и почему многие недовольны

08:42 02.12.2020 |

Экономика

 Дмитрий Прокопенко / Деловая столица

До 1 января 2022 г. большинство украинских физлиц-предпринимателей смогут работать без кассовых аппаратов, а точнее регистраторов расчетных операций (РРО). К чему приведет такой компромисс?

В первый день зимы Верховная Рада 319 голосами «за» приняла законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций» (№4439-д), который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФОП) до 1 января 2022 г. - то есть более чем на год.

По сути нардепы удовлетворили одно из требований предпринимателей, которые в тот же день собрались на акцию протеста у стен Верховной Рады и перекрыли движение в правительственном квартале по улице Грушевского.

«Более трех недель мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием ВР в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь - большинство их бизнесов не работает. И это наш долг сегодня проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию», - так аргументировал необходимость принятия законопроекта зампредседателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк. По его словам, это компромиссный законопроект, которые в полной мере не удовлетворяет никого, но который стал результатом договоренностей всех депутатских фракций.

До этого парламент несколько раз пытался рассмотреть законопроекты об отсрочке применения кассовых аппаратов ФОПами на упрощенной системе налогообложения или других послаблениях для некоторых категорий предпринимателей. Так, еще 4 ноября Рада рассмотрела законопроект №4313 авторства спикера парламента Дмитрия Разумкова, а также главы фракции «слуг» Давида Арахамии и депутатов от «Батькивщины», ОПЗЖ и «Европейской солидарности». Этим законопроектом предлагалось отсрочить введение РРО на год, но законопроект не был принят - отправился на доработку.

17 ноября тот же законопроект планировалось рассмотреть снова, но в зал был вынесен другой - №4313-д авторства главы налогового комитета Даниила Гетманцева. Но и его депутаты не приняли (там было меньше послаблений, о чем мы писали).

И наконец свои предложения об отсрочке введения РРО на днях подал президент Украины Владимир Зеленский - в формате внесенного 27 ноября как неотложного законопроекта №4439. После этого представители всех фракций на основе президентского документа создали свой, доработанный, под индексом №4439-д, - который и приняли 1 декабря в целом. Теперь ему для вступления в силу достаточно президентской подписи.

Статистика говорит: за 2019 г. один ФОП заплатил в среднем 13210 грн налогов. В Украине их сегодня насчитывается 1,911 млн чел. Количество активных ФОП в 2020 г. сокращалось только в мае и октябре. До этого предыдущий раз обвальное сокращение количества частных предпринимателей было в начале 2017 г., когда правительство ввело обязательную уплату ЕСВ даже для «спящих» ФОПов.

Без РРО в 2021 г.: предельный доход для ФОП

Напомним, что с 1 января 2021-го должен был стартовать второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. РРО должны были применять большинство (кроме ФОП I группы) предпринимателей (одни - с 1 января, другие - с 1 апреля).

Теперь же, в рамках законопроекта №4439-д, позволено отсрочить на год обязательное применение РРО для ФОПов, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп. При условии, что объем их доходов в течение года не превышает 220 размеров минимальной зарплаты, установленной на первый день отчетного года. Для 2021 г. это - 1,32 млн грн.

Меньше штрафов и бюрократии

Также документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО. Еще документ вводит понятие «дистанционные услуги» и предусматривает неприменение РРО при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые производятся исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств. Что вполне логично: транзакция и так документируется.

Исключены из Налогового кодекса и нормы о компенсации покупателям (потребителям услуг) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу (так называемый кэшбэк).

Лимиты для ФОП привяжут к минималке

Еще один важный момент: законопроект по-новому определяет предельные объемы доходов, непревышение которых - одно из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога. До сих пор для того, чтобы быть ФОПом 1, 2 или 3 группы, требовалось, чтобы годовой доход не превышал 1, 5 или 7 млн грн. Но после того, как закон подпишет президент, лимиты будут определяться исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы (на 1 января отчетного года). И, соответственно, не «замораживаться» на долгие годы, а пересматриваться автоматически, в зависимости от размера минималки.

Вот пример: с 1 января 2020 г. минимальная зарплата составит 6000 грн, а высчитанный по формуле лимит для ФОП I группы составит 1 002 000 грн.

Ювелирка за всех в ответе. Кого избавили от РРО еще на год

В любом случае с 1 января 2021-го РРО станут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп такой «рисковой» сферы (с высоким риском уклонения от налогообложения), как торговля ювелирными изделиями. Также использовать РРО придется при продаже технически сложных бытовых товаров (подлежащих гарантийному ремонту), лекарственных средств, медицинских изделий и оказании платных медицинских услуг. Но последние виды деятельности и так уже должны быть фискализированы, поэтому добавляется только ювелирка.

Но! Из перечня обязательного использования РРО исключено очень многое: предоставление услуг гостиницами (и другими такого рода заведениями), ресторанами и кафе, турагентствами и туроператорами, торговля б/у товарами в магазинах, автозапчастями и текстильными товарами, а также онлайн-торговля и предоставление услуг через интернет.

Правда, ФОПам придется пристально следить за тем, чтобы не превысить на протяжении календарного года лимит в 220 размеров минималки (1 320 000 грн конкретно в 2021 г.). Если превысят - использование РРО становится обязательным с первого числа первого месяца квартала, следующего за превышением, и продолжается уже до конца регистрации ФОПа в качестве плательщикка единого налога.

Недовольны и те, и другие

Решение депутатов с подачи Владимира Зеленского узаконить отсрочку тотального использования РРО было воспринято очень неоднозначно. В самом деле, в законопроекте есть как положительные, так и отрицательные моменты. Причем для разных групп интересов, естественно, плюсы и минусы разные.

Так, в пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости «содействовать восстановлению экономической активности», чему как раз и поспособствует снижение регуляторной нагрузки на ФОПы.

Как сказал в комментарии для «ДС» финансовый аналитик Алексей Кущ, вариант компромисса был единственным приемлемым, так как в ситуации кризиса серьезные решения в фискальной сфере принимать не следует. А тотальное введение РРО как раз и было таким решением. Принятый взамен законопроект №4439-д - хороший компромисс, считает эксперт. При этом, по его словам, ФОПы принципиальной роли сейчас в наполнении бюджета не играют. А для МВФ введение отсрочки по РРО будет «определенным раздражителем», но не принципиальным. Продолжение борьбы с коррупцией куда важнее.

Также, по мнению Алексея Куща, крупные компании не лоббировали принятое решение. «Можно было подумать, что торговые сети или другие организации, использующие для снижения налогов конгломераты из сотен ФОПов, пролоббировали сегодняшнее голосование, - сказал эксперт. - Но я так не считаю. Они давно уже нормально выдают фискальные чеки, для них это не проблема. Были просто политические силы, которые используют ФОПы для давления на власть».

В свою очередь крупный бизнес, который работает честно и платит все налоги, остался недоволен. Его позицию в публичном пространстве, в комментарии UBR, высказала исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (EБA) Анна Деревянко: она назвала законопроект №4439 «шагом назад».

«Мы относимся негативно к отсрочке любых вещей, связанных с детенизацией экономики, - сказала она. - EБA всегда поддерживала фискализацию и внедрение РРО как элемент борьбы с теневой экономикой. Фискализация важна для того, чтобы иметь равные правила игры для всех видов бизнеса и для надлежащего наполнения бюджета», - комментировала Деревянко законопроект в редакции президента, на основе которое был разработан принятый сегодня закон.

По ее мнению, чтобы помочь малым и средним предпринимателям, было бы лучше ввести налоговые каникулы, а также расширить программу «5-7-9», чтобы упростить получение займов легальным бизнесом.

Противники отсрочки внедрения РРО указывают, что согласно отчету CASE-Ukraine, занижение оборотов физлиц-предпринимателей ежегодно приводит к потере бюджетом как минимум 2,5 млрд грн.

Наконец, член парламентского комитета по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем телеграм-канале: «Проголосовала за компромиссный законопроект по РРО, чтобы избежать накала страстей в обществе и нивелировать угрозу нового общественно-экономического кризиса. Также уверена, что применять фискализацию к ФОП было бы справедливым, если бы мы прибегли к системным изменениям: создание БЭБ (Бюро экономической безопасности), ликвидация шести семей контрабандистов, введение ННВК (налога на выведенный капитал). К сожалению, политической воли в Офисе Президента для этого нет. Уверена, что сейчас, в период пандемии, опасно продолжать фискализацию, это может привести к непредсказуемым и неконтролируемым последствиям».

Правда, ее коллеги по фракции настроены иначе и, насколько можно судить по их внутреннему чату, считают принятый законопроект "полной капитуляцией" перед оппонентами.

Что интересно, сами мелкие предприниматели, кажется, не имеют единой позиции. Например, глава движения #SaveФОП Сергей Доротич считает, что «отложенная казнь - все равно казнь», и малый бизнес должен продолжать бороться против любого введения РРО. Той же позиции придерживались и люди, которые собрались у Верховной Рады. Причем на митинге после голосования они под крики "Ганьба!" обещали оставаться на улице и не отступать, пока фискализацию не отменят вовсе.

Однако те ФОПы, с которыми пообщался обозреватель «ДС», просто пожали плечами - они не видят, что кардинально изменится в их работе со следующего года.

Произошедшее свидетельствует еще и о том, что в команде Владимира Зеленского - разлад. Ведь главным лоббистом полной детенизации расчетов в сфере торговли и услуг был глава парламентского комитета по налогам Даниил Гетманцев. После принятия законопроекта №4439-д он написал в своем телеграм-канале: «Ну что ж... последний акт балета РРО-2020 отыгран. Решение принято. Печаль».

Получается, одни сторонники действующего президента (те, кто то ли реально заботится о малом бизнесе, то ли просто пользуется его услугами), одолели тех, кто больше думает о наполнении государственного бюджета и выведении экономики Украины из тени - пусть даже ухудшением условий работы для многих представителей малого бизнеса.
 

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