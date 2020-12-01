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АНАЛИТИКА

Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине

09:58 01.12.2020 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

Отечественный ударный беспилотный летательный аппарат разрабатывали в течение последних полутора лет, еще год нужен для того, чтобы вывести его на серийное производство.

На днях исполняющий обязанности гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что при наличии финансирования уже в 2021 году украинская армия может принять на вооружение украинский беспилотный летальный аппарат "Сокол-300", аналог турецкого ударного беспилотника "Bayraktar TB2".

Собственно, презентация макета ударного БПЛА "Сокол-300" состоялась еще 6 ноября в помещении ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР". А его разработкой в течение последних 1,5 лет занималось Конструкторское бюро "Луч".

Что собой представляет

Итак, "Сокол-300" - это ударный БПЛА оперативно-тактического уровня. Он предназначен для наблюдения, патрулирования с воздуха, проведения разведки и нанесения ударов на оперативно-тактическую глубину, в частности, на море.

Причем, в отличие от "Bayraktar TB2", у "Сокола-300" на первом месте именно разведка, а возможность нанесения "хирургических" ударов собственным вооружением является дополнительной опцией.

Главный акцент сделан на способности беспилотника обнаруживать цели при любых погодных условиях. Ведь для большинства других дронов даже обычная облачность - большая проблема, не говоря уже о дожде или тумане.

Характеристики

Беспилотник "Сокол-300" может оснащаться одним из трех двигателей МС-500В-05С/СE, АИ-450Т2 или Rotax 914. Собственно, от этого и будут зависеть тактико-технические характеристики комплекса.

В частности, максимальная взлетная масса БПЛА может колебаться от 1130 кг до 1225 кг. Крейсерская скорость - от 150 км/ч (с двигателем Rotax 914) до 335 км/ч (с двигателем МС-500В-05С/СE). Максимальная скорость - до 580 км/ч (с двигателем МС-500В-05С/СE).

При этом наибольшая продолжительность полета составляет 26 часов с двигателем Rotax 914, что делает его идеальным именно для разведывательных целей. С двигателем МС-500В-05С/СE этот показатель составляет 3 часа.

Радиус действия с радиосвязью - 150 км, благодаря ретранслятору он увеличивается вдвое - до 300 км. Максимальная дальность полета составляет от 1000 км (с двигателем МС-500В-05С/СE) до 3300 км (с двигателем Rotax 914).

Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине

 

В систему управления самолетом входят автопилот, бесплатформенная инерциальная навигационная система, а также система для полета по картам местности.

Масса полезной нагрузки, которую может нести "Сокол-300", составляет 300 кг. Преимущественно это разведывательное оборудование и/или вооружение.

Вооружение

Беспилотник оснащается комплексом управляемого противотанкового вооружения с ракетой ЖК-2П с дальностью действия до 10 км.

Это новая современная украинская ракета на базе противотанкового ракетного комплекса "Барьер", который активно используется украинской армией и является одним из лучших ПТРК в мире.

Усовершенствованная ЖК-2П стала еще более надежной и устойчивой к помехам противника. При этом бронепробиваемость ЖК-2П позволяет пробивать броню любого из существующих танков в мире, не говоря о менее защищенной технике и объектах.

А при использовании ракет типа ЖК-10 эти показатели могут быть существенно увеличены. Также предусмотрено наращивание ударных возможностей комплекса "Сокол-300" с использованием новых боеприпасов, которые попадают в цель с помощью лазерного подсветителя. Но эта функция скорее опциональная, чем основная.

 

Разведка

"Сокол-300" может быть оснащен широким спектром радиоэлектронного оборудования.

Прежде всего это гиростабилизированная оптическая станция наведения, разработанная "Изюмским приборостроительным заводом". Она может выполнять функции наблюдения, разведки, а также наведение по лазерному каналу управляемой ракеты РК-2П от того же КБ "Луч". При этом гиростабилизированная оптическая станция способна выполнять свои функции и днем, и ночью.

Также он может быть оснащен новой малогабаритной бортовой радиолокационной станцией, которая размещается в передней части беспилотного аппарата. Учитывая значительную высоту патрулирования "Сокола-300", например, над акваторией Черного моря, эта РЛС может обнаруживать цели ориентировочно за сотню километров.

Кроме этого, в арсенале возможных средств полезной нагрузки - новый уникальный радар с синтезированной апертурой от компании "Радионикс" с шириной полосы захвата территории до 5 км и разрешением 0,3 м (позволяет различить, например, две БМП, стоящие на расстоянии 30 см друг от друга). Но самым главным является то, что этот SAR-радар позволит обеспечить БПЛА выполнение цифрового картографирования местности и ведение разведки даже через облака.

Все вышеперечисленное оборудование является типичным набором для беспилотного комплекса "Сокол-300".

Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине

 

Перспективы

Сейчас стоимость одного такого дрона "Сокол-300" составляет 45,6 млн гривен. Но если производство будет осуществляться серийно, то цена может быть снижена на 30-40%.

И, судя по возможностям нового беспилотника и мирового тренда на подобные средства вооружения, можно смело утверждать, что он своих денег стоит. Ведь те же события в Нагорном Карабахе показали, что тот, кто доминирует в воздухе - и выигрывает войну.

Поэтому очевидно, что этот проект, наряду с доработкой "Нептуна" и "Ольхи" (также разработки КБ "Луч", кстати), требует приоритетной поддержки и полноценного финансирования. Ну и, как отметил в начале материала и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, при наличии финансирования ВСУ смогут получить "Сокол-300" уже через год.

Что интересно, КБ "Луч" далеко не единственный представитель отечественного оборонпрома, который занялся темой ударных беспилотников. В частности, концерн "Антонов" разработал проект БПЛА "Горлица" оперативно-тактического уровня, а также работает над стратегическим беспилотником, способным мониторить ситуацию на всей территории России.
 

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