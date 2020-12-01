По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки

Юрий Вишневский / Деловая столица

Хотя до очередных выборов еще более трех лет, но расчетливые люди уже готовятся к внеочередным. На днях стало известно о двух новых политпроектах, выступающих в амплуа команд реформаторов-интеллектуалов.

Утром 30 ноября обнародовано заявление о создании «Центра устойчивости и развития государства». Подписали заявление Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка - три известных экс-чиновника, имевших разный опыт работы при Петре Порошенко и при Владимире Зеленском.

Климкин был министром иностранных дел с июня 2014-го по август 2019-го. На парламентских выборах в 2019-м отказался идти по списку «Европейской солидарности», но и для Зе-команды оставался совершенно чужим.

Данилюк был министром экономики с апреля 2016-го по июнь 2018-го. Успел за то время поссориться со всеми политсилами в парламенте. Затем при Зеленском с мая по сентябрь 2019-го был секретарем СНБО. Тоже не сработался.

Рябошапка с март по октябрь 2014-го был замминистра юстиции. Затем при Зеленском с августа 2019-го по март 2020-го был генпрокурором. Тоже не удовлетворил своей деятельностью Зеленского.

Сейчас все трое изысканно глумятся над Зе-властью, тщательно подбирая ядовитые выражения. «Сегодняшняя власть неспособна предложить обществу адекватные решения. Украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, подменяющими конкретные действия. Мы не можем оставаться в стороне, пассивно наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности», - заявили Данилюк, Климкин и Рябошапка. Своими приоритетами они назвали «направления, которые являются критическими для развития Украины и в которых сейчас происходит наибольший регресс: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция».

Данилюк занялся публичными обвинениями нынешней Зе-власти в неадекватности еще полгода назад. «Я оставил должность в сентябре 2019 г., потому что увидел, что Зеленский строит опасную для Украины систему власти - все процессы концентрируются в Офисе президента», - заявил он в интервью «BBC News Украина» и подчеркнул, что Зеленский назначает на высшие должности «лояльных и слабых людей», которые далеки от понимания процессов в государстве. «Это очень комфортная для президента модель управления», - рассказал Данилюк.

В свою очередь, Рябошапка издевается над кадровыми находками Зеленского и, в связи с этим, над его способностью найти адекватное решение проблемы Конституционного суда. «Другую проблему - с доверием Президенту - преодолеть будет значительно труднее. После истории с делегированием в конкурсную комиссию по отбору антикоррупционного прокурора лиц, не соответствующих требованиям закона, никто не поверит в то, что в КСУ Президент назначит достойных и профессиональных», - констатировал он. Также он сомневается в адекватности подхода Зеленского к судебной реформе. «Создается впечатление, что либо в офисе Президента Украины продолжает господствовать хаос, либо Президент не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы», - заявил Рябошапка на своей страничке в Facebook.

Ну и Климкин, конечно, тоже не отказывает себе в удовольствии высмеять нынешнюю власть. «Никакого внешнего управления в стране нет, иначе такого бардака не было бы. Но и внутреннего управления нет, потому, собственно, такой бардак», - заявил он 27 ноября в программе «Свобода слова Савика Шустера».

Комментируя свой совместный политпроект с Данилюком и Рябошапкой, Климкин несколько раз акцентировал на управленческом бардаке. «Война, коронавирус, экономический кризис и управленческий бардак - это лишь некоторые из сегодняшних вызовов. Можно бесконечно спорить, что и как делать, но если системы реагирования на них нет, то не о чем и говорить. Государственность не бывает внесистемной и бардачной», - подчеркнул он.

Данилюк, Климкин и Рябошапка уточняют, что они «открыты к сотрудничеству с единомышленниками ради результата и расширения команды». Впрочем, у них есть и конкуренты на этом поприще.

Проект Милованова и Кухты

По нашим сведениям, еще один подобный политпроект готовят Тимофей Милованов и Павел Кухта. Напомним, что Милованов с августа 2019-го по март 2020-го был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а Кухта работал его первым замом.

Они оба в последнее время специализируются на мрачных оценках и прогнозах состояния украинской экономики. Например, Милованов неделю назад констатировал, что МВФ в этом году не перечислит Украине очередной транш. А Кухта тогда же рассказал, что «с 9 ноября казна работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять».

Правда, Милованов с недавних пор является внештатным советником руководителя президентского офиса Андрея Ермака и потому воздерживается от резких слов в адрес Зе-власти. Но Кухта позволяет себе не только насмехаться над тем, что поддерживает Зеленский, но даже сочинять анекдоты. Типа такого: «Для финансовой поддержки бизнеса во время карантина выходного дня предлагаю печатать деньги только в выходные дни».

Вот еще один издевательский рецепт от Кухты, с камнем в огород нынешней власти: «Хотите оттока инвестиций и падения экономики? Делайте дефолт, меняйте реформаторов на коррупционеров, поворачивайте страну с Запада к России».

По стопам «Самопомощи»

Остановимся теперь на особенностях подобных политпроектов. Прежде всего, они выступают в амплуа команд реформаторов-интеллектуалов с высокой репутацией, прекрасным имиджем, чистыми руками и т.п.

Тут сразу приходит на память начальный период партии Андрея Садового «Самопомощь», которая всегда старалась выглядеть «в белом пальто». Садовый по этим соображениям сразу после победы Революции достоинства отказался войти в правительство Арсения Яценюка. Затем «Самопомощь» вошла в тройку лидеров на парламентских выборах - но по тем же соображениям отказалась принять участие в коалиционном правительстве, предпочтя сохранять «белое пальто». Сейчас результат печален: партия растеряла почти все свое влияние - и притом выглядит совсем не в белом пальто.

Также подобные политпроекты вызывают восхищение своей своевременностью. Высоколобые эксперты именно сейчас решили разоблачать неадекватность нынешней власти, хотя всамделишные специалисты могли бы спрогнозировать это сразу, не дожидаясь, когда к таким оценкам придет большинство населения.

Особенно восхищает то, что эти два проекта появились как раз тогда, когда все политические коридоры, закулисы, подковерья и Telegram-каналы обсуждают все более высокую вероятность досрочных парламентских выборов. Именно сейчас глубокие профессионалы решили предложить народу свои идеи спасения страны.

И что еще отличает подобные политпроекты - покрыто мраком, на чьи деньги они будут содержаться, кто вложится в их медиа-поддержку и сколько будет стоить франшиза их брендов в регионах. «Самопомощь», кстати, все время избегает подобных вопросов - и заметно подмочила этим свое «белое пальто».

Поэтому перспективы подобных проектов выглядят, мягко говоря, не очень вдохновляюще. Тем не менее, нельзя отрицать их пользу для общества.

Благодаря им может стать модным топить власть и издеваться над нею не так, как это когда-то делал сам Зеленский, не в низкопробном стиле «95-го квартала», а на высоком интеллектуальном уровне. Быть может, даже с художественным вкусом.