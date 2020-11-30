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Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
18:09 30.11.2020 |
Коалиция из «Слуг народа», «Батькивщины» и «ОПЗЖ» в Киевском областном совете оставила за бортом своих партнеров из партии «За майбутне».
Киевский областной совет одним из первых в стране собралсяь на учредительное заседание, чтобы сформировать правящую коалицию и избрать руководящие органы. Однако ни с первой, ни со второй попытки депутатам не удалось формализовать большинство и определиться с кандидатурой председателя, его заместителей и руководителей постоянных комиссий.
Интрига заключалась в том, что кресло главы слишком хотел занять бывший нардеп-регионал, а ныне лидер киевской областной ячейки "За майбутне" Ярослав Москаленко. В свою очередь его конкуренты разыгрывали другую комбинацию, в результате которой возглавить совет должен представитель "Слуги народа". Примечательно, что эта конкурентная борьба развернулась в середине сил, которые ассоциируются с олигархом Игорем Коломойским. Ведь на его интересы ориентируется и нардеп Александр Дубинский, под влиянием которого находится значительная часть фракции "СН". "За майбутне" же возглавляет многолетний партнер олигарха Игорь Палица.
Эта борьба стала результатом переплетений интересов и интриг различных политико-бизнес кланов, которые ориентируются на Киевщине.
За реультатом выборов 25 октября в Киевский областной совет были избраны 84 депутата. В совет попали представители "Европейской солидарности" (25 депутатов), "Слуги народа" (22 депутата), "За майбутне" (14 депутатов), "Батькивщины" (14 депутатов) и "Оппозиционного платформы - За жизнь" (9 депутатов) .
Такой расклад позволял предположить вероятность нескольких различных конфигураций будущей коалиции. В большинстве раскладов так или иначе фигурировала фракция "За майбутне", поскольку у нее нет никаких идеологических оговорок о сотрудничестве со всеми другими политсилами в облсовете. Тогда как сотрудничество, скажем, "ЕС" со "слугами" или "ОПЗЖ" является заведомо нереальным. Поэтому Москаленко вместе со своими подопечными видели себя ядром будущего большинства и открыто провозглашали свои кадровые амбиции. В первую очередь - кресло председателя облсовета.
Сорванная победа
Москаленко сделал ставку на "ЕС". Для этой фракции, несмотря на большое количество мандатов, такая конфигурация была единственно возможным способом принять участие в распределении должностей. Однако суммы штыков "ЕС" и "ЗМ" в количестве 39 депутатов было несколько маловато для проведения решений. И Москаленко пытался включить в коалицию отдельных депутатов из других фракций.
Но этот процесс из-за противодействия со стороны куратора фракции "Слуги народа" нардепа Дубинского выдался непростым. Поэтому первое собрание 20 ноября результата не принесло - депутаты не смогли выйти на конкретные договоренности и объявили перерыв до 25 ноября "для согласования технических вопросов".
Во время второй встречи депутатского корпуса должны были избрать состав счетной комиссии, секретариат совета, определиться с главой совета, назначить зарплату и избрать заместителей.
Но уже в начале заседания стало понятно, что определенности с коалицией нет, а продолжаются интриги. У "Слуг народа" на тот момент уже было общее видение с "Батькивщиной" и шли активные консультации с "ОПЗЖ", которая предлагала свои услуги в обмен на одно из кресел заместителей. Москаленко же продолжал искать путь к сердцам отдельных депутатов. В этот момент начало казаться, что победа уже почти у него в кармане.
Депутаты начали двигаться по пунктам повестки дня и довольно быстро образовали счетную комиссию, что открыло путь к организации процесса выборов председателя.
Кандидатов оказалось только двое. Первым, разумеется, стал Ярослав Москаленко. Вторым - выдвиженец "Слуги народа", заместитель председателя областной госадминистрации Киевщины Александр Скляров. Голосовали бюллетенями. Однако назвать эти выборы тайными трудно, ведь руководители фракций контролировали своих депутатов и старались не допустить измены.
Результат оказался неутешительным для Москаленко - за него проголосовала ровно половина совета, 42 депутата, но для победы нужно было получить 43 голоса. Склярова поддержали 38 избранников. При том, что на момент голосования в совете присутствовал 81 депутат, голосов оказалось только 80. Впоследствии выяснилось, что "подвел" депутат от "ЕС" Олег Иваненко, который не принимал участия в голосовании.
Когда же дело дошло до переголосования, фракции "Слуги народа" и "Батькивщины" по решению своих руководителей демонстративно покинули зал заседаний. И это фактически сделало невозможным новое результативное голосование за Москаленко, ведь потенциальные доноры голосов были вынуждены покинуть зал вместе с коллегами. Поэтому совет вновь объявил перерыв для проведения дополнительных консультаций.
У Москаленко, конечно, не обрадовались такому повороту событий и обвинили руководство фракций-саботажников в давлении на своих депутатов. В своем паблике ячейка партии заявила, что три фракции намеренно сорвали заседание, на котором планировалось избрание председателя совета, а депутаты от "ОПЗЖ", "Слуги народа" и "Батькивщины" голосовали ручками разного цвета.
Перехват инициативы
Продолжение сессии временный президиум совета назначил впоследствии на пятницу, 27 ноября. И уже в начале работы собрания стало ясно, что не обойдется без скандала.
Сначала оказалось, что в зале нет одного из членов счетной комиссии от "Батькивщины" Олега Притуляка. Зато голосует карточка еще одного "батькивщиновца" Руслана Браславского, который якобы болен ковид и находится на самоизоляции. Когда депутаты Москаленко подняли по этому поводу шум, в зале появился тот самый Браславский. И тогда началась толкотня относительно того, нужно ли запретить "больному" присутствие на заседании и не стоило ли заставить его сдать тест.
Все это было свидетельством, что инициативу у Москаленко перехватили оппоненты и его такая желанная победа удаляется.
Когда наконец депутаты успокоились и перешли к организации процесса голосования, коалиция из "Слуги народа", "Батькивщины" и "ОПЗЖ" уже была очевидной. Ей удалось продавить через президиум решение о том, чтобы голосование по каждому кандидату происходило поочередно, а не в одном бюллетене, как это было накануне. И первым в очереди оказался именно Александр Скляров.
Такой формат голосования дал руководителям фракций возможность более эффективно контролировать своих депутатов, чем с помощью разноцветных ручек. Таким образом потенциальные скрытые измены в рядах "СН", "Батькивщины" и "ОПЗЖ" были практически исключены.
Поэтому когда 44 депутата от этих трех фракций поочередно получили бюллетени и опустили их в урны для голосования, результат стал очевидными для всех. Теперь демарш устроили уже "За будущее" и "ЕС", а Москаленко объявил о самоотводе. Впрочем, это не помогло, ведь результат в 44 голоса "за" Склярова было уже не перебить.
В условиях отсутствия большинства депутатов "ЗМ" и "ЕС", фракциям большинства удалось достаточно быстро справиться и с назначением заместителей. Кресло первого отдали представительнице "Батькивщины", жене мэра Броваров Марине Сапожко. Вторым заместителем стал представитель "ОПЗЖ" Валерий Ксензенко.
Сейчас победители устраиваются в полученные кресла, а побежденные традиционно пытаются как-то отыграть ситуацию назад. Ярослав Москаленко уже заявил, что будет апеллировать к правоохранительным органам и обратится в суд из-за противозаконного, по его мнению, голосования за Склярова.
В своем Facebook депутат также заявил, что коалиция состоялась не просто так. Якобы за участие в ней с "Батькивщиной" рассчитаются должностью в правительстве для депутата Киевоблсовета Анны Стариковой, сыгравшей существенную роль в пятничных событиях. А с "ОПЗЖ" - должностью заместителя областного губернатора.
Между тем, судя по триумфальным комментариям к этому сообщению Москаленко со стороны режиссера коалициады Александра Дубинского, проигравшей стороне вряд ли уже удастся переломить ситуацию и придется искать способы подстроиться под созданное большинство. Ведь шкурные интересы и тех кланов, которые одержали победу, и тех, кто неожиданно оказался в оппозиции, требуют инкорпорированности во власть. Просто для некоторых билет на этот поезд окажется дороже.
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