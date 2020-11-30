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АНАЛИТИКА

Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса

16:54 30.11.2020 |

Экономика

 Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Минфин на пошлой неделе согласовал параметры госбюджета с МВФ. Пока этого недостаточно, чтобы рассчитывать на кредит от Фонда. Не имея времени ждать транша, правительству, вероятно, придется дорого одалживать на внешних рынках, а, возможно - и урезать расходы казны.

У Кабмина Дениса Шмыгаля проблемы с финансированием бюджета. И хотя в Минфине ожидают перевыполнение доходов, к концу года чиновники все же могут получить "дыру", латать которую им будет нечем. По разным экспертным оценкам, недобор может составить 100-140 млрд гривен.

Проблема не в доходах, а в займах, в частности, от Международного валютного фонда и других кредиторов. Из-за проволочки с пересмотром программы МВФ для Украины "зависло" свыше 3 млрд долларов.

Без этих денег власти не могут финансировать ряд бюджетных программ. В Минфине не скрывают, что на транш от Фонда в этом году уже не рассчитывают. В лучшем случае чиновники смогут убедить МВФ отправить в Украину миссию для пересмотра программы.

Без сигнала от МВФ другие кредиторы не будут форсировать свои программы для Украины. Тогда как решение о миссии позволило бы правительству получить транш макрофинпомощи от ЕС и разблокировать кредиты от Всемирного банка. К тому же это бы помогло Минфину выгоднее разместить еврооблигации и закрыть тем самым бюджетные потребности.

Именно такой сценарий - с четким сигналом от МВФ о дальнейшем сотрудничестве - власти рассматривают как самый оптимальный, подтвердили РБК-Украина несколько собеседников, знакомых с ходом переговоров.

"Если мы не получим позитивных новостей от МВФ в ближайшие дни, тогда рассчитывать на макрофин в декабре точно не стоит. Есть сугубо технические процедуры, обойти которые в ЕС не смогут, поскольку они требуют времени", - пояснял на прошлой неделе информированный источник издания.

Подпорченная репутация

Украина получила в мае на полтора года программу МВФ объемом 5 млрд долларов. Фонд сразу перечислил 2,1 млрд долларов, в этом году еще два транша были запланированы на осень. Ни один из них так и не поступил, поскольку до сих пор не проведен пересмотр программы.

На переговорные позиции Украины еще летом не лучшим образом повлиял скандал с отставкой главы НБУ Якова Смолия, а после - одиозные решения Конституционного суда о якобы незаконном назначении директора НАБУ Артема Сытника и отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Вдобавок к этому Украина уже просрочила с выполнением ряда пунктов меморандума, тем самым отодвинув сроки пересмотра. Один из ключевых вопросов - изменение закона для перезагрузки Высшего совета правосудия, о чем подробно писало РБК-Украина.

Чего МВФ ждет от Украины? Чиновники не скрывают, что последние месяцы Фонд обсуждал с правительством, НБУ и Офисом президента несколько блоков вопросов: антикоррупционная политика, независимость Нацбанка и бюджет на 2021 год. Первые два пункта, по словам одного из источников, якобы уже вызывают меньше вопросов, чем история с бюджетом.

"Все зависит от министра финансов и его готовности быть более гибким в переговорах по бюджету с МВФ. По НБУ вопросов как таковых уже нет, по работе НАБУ и Высшему совету правосудию есть общий язык, тут мяч на поле Офиса президента. Это не те пункты, которые помешают переговорам", - уверяет информированный собеседник.

Тогда как другой источник издания, участвующий в переговорах Украины с МВФ, назвал такие выводы крайне субъективными, отметив лишь, что "дискуссии продолжаются".

Минфин в четверг заявил, что переговоры с МВФ по бюджету прошли успешно. В тот же день правительство согласовало проект главной сметы страны и направило его в Раду. На прошлой неделе никаких деталей о возможном приезде миссии или каких-то других сообщений от МВФ не последовало.

Член Совета НБУ, экономист Виталий Шапран считает, что не столь важно, когда в Украину прибудет миссия. Ведь формально Украина в программе МВФ, консультации по бюджету завершены. А власть - президент и монобольшинство, ищут пути для выхода из конституционного кризиса.

"В свете наших отношений с МВФ и другими кредиторами, весь мир, кроме украинской оппозиции, видит, что стороны ведут активные переговоры, между нашими западными партнерами и украинскими властями достаточно высокая степень доверия", - уверен он.

Тогда как исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук полагает, что сам по себе бюджет не станет поводом для приезда миссии. И не факт, что Фонд остался доволен итоговой версией после доработки проекта, предположил собеседник.

"Доходную часть увеличили, хотя и в первой версии проекта она и так была фантастической, основанной на оптимистическом сценарии. Но МВФ смотрит на консервативный сценарий. Потому сомневаюсь, что фонд это позитивно воспринял", - рассуждает Боярчук.

План "Б"

Есть ли у правительства запасной выход из бюджетного тупика без помощи МВФ? Вариантов, по большому счету, всего несколько. К концу года оптимизировать расходы (о секвестре речь пока не идет), занять максимально много на внутреннем рынке (у банков) и разместить еврооблигации (как можно дешевле).

"У Минфина есть три варианта развития событий: сократить или перенести на 2021 год все те расходы, которые могут быть сокращены или перенесены, профинансировать дефицит за счет заимствований, либо применить смешанную стратегию - секвестр в сопровождении займов", - отметил Виталий Шапран. Последний вариант - наиболее "вероятен и разумен", уверен экономист.

Как бы там ни было, один лишь внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом. Даже если банки будут получать кредиты рефинансирования НБУ, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. До конца года объемы займов будут относительно небольшими - в среднем 5-10 млрд гривен за неделю, полагает он.

"К концу года внутренний ресурс сможет помочь профинансировать бюджет на сумму не более 30-40 млрд гривен с учетом размещений валютных ОВГЗ", - предположил аналитик.

Что же касается еврооблигаций, по мнению Котовича, сейчас для их выпуска есть окно возможностей. Он считает, что при сохранении спроса к рисковым активам в первой половине декабря вероятность размещения будет очень высокой.

"Доходности еврооблигаций сейчас значительно ниже 7% годовых, что должно позволить осуществить выпуск в долларах США со ставкой не выше этого уровня", - полагает эксперт.

Рост объемов размещений как на рынке ОВГЗ, так и на рынке евробондов в конце года возможен, вопрос только в цене, которую Минфин готов предложить инвесторам, соглашается Виталий Шапран.

"Конъюнктура на международных рынках сейчас благоприятная, ставки заимствований на рынке суверенов даже со спекулятивным рейтингом упали ниже 5%. Скажу более, в похожей ситуации мы были в канун Нового года 2018/2019, тогда пик заимствований пришелся на январь месяц и ставки на рынке ОВГЗ взлетели до 19% годовых", - отметил экономист.

Для Украины, как считает Дмитрий Боярчук, выход с евробондами без подтвержденной миссии (или каких-то других сигналов от МВФ) будет явно дороже, чем, к примеру, если Фонд все же выйдет с некими месседжами в поддержку правительства. В обоих случаях Минфин сможет разместить бумаги, полагает собеседник. Но, опять-таки, ключевое - эта цена, по которой удастся взять в долг.

"Конечно, найдутся фонды, которые будут готовы часть своего портфеля вложить в суперрисковые бумаги, но за определенную цену. Сложно сказать, какой она будет на тот момент. Но если Украина выходит с размещением и, скажем, готова платить 15% по евроооблигациям в условиях, когда доминируют отрицательные процентные ставки, это будет сигнал, что в стране что-то не так", - уверен Боярчук.

Вместе с тем, по мнению экономиста, сейчас ситуация для страны не настолько критическая, чтобы прогнозировать наихудшие апокалиптические сценарии. Во-первых, у НБУ достаточно валютных резервов, во-вторых, есть возможность провести секвестр. Другой вопрос, что избежать последствий для власти, особенно при условии урезания расходов бюджета, будет крайне непросто.
 

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