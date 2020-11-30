Алексей Голобуцкий: Досрочные парламентские выборы будут, если начнутся голодные бунты

Денис Сарбей / Деловая столица

О перспективах монобольшинства, досрочных парламентских выборах и возможном преемнике Дениса Шмыгаля "ДС" поговорила с политтехнологом Алексеем Голобуцким,

"ДС" Как вы считаете, сколько еще может просуществовать монобольшинство, ведь голоса становится все сложнее набирать, да и скандалы между разными группами влияния возникают все чаще?

А.Г. Очень сложно делать прогнозы в нынешней ситуации, нас ждут очень серьезные вызовы в ближайшее время - и с бюджетом, и с локдауном возможным. Конечно, все зависит от Зеленского и его личного рейтинга - если он в ближайшие 3-4 месяца поползет серьезно вниз, тогда уже ничего не спасет монобольшинство от распада, все будут искать себе другое покровительство. Плюс я знаю ситуацию внутри, там сейчас все достаточно примитивно и просто: группа Коломойского продавливает назначение своего премьера, аффилированные с Западом группы максимально противятся этому, как и сам Зеленский. Одна из форм шантажа - готовность идти на перевыборы путем развала монобольшинства. В таких условиях коалицию будет сложно создать - на это не пойдут ни "Евросолидарность", ни ОПЗЖ, да и сами "слуги" не пойдут на союз ни с той, ни с другой партией, и будет невозможно принять ни одно важное решение, то есть Зеленского просто вынудят к назначению перевыборов. Многие "слуги" сегодня смотрят на свое будущее именно через такую призму.

"ДС" Возможен ли вариант широкой коалиции "слуг" с ОПЗЖ и "За майбутнє", сколько депутатов СН могут отколоться от фракции при таком сценарии?

А.Г. У избирателей память короткая, но технологи помнят многое. Вот я, когда работал со "слугами", сразу сказал им: помните 2006 год, чем тогда все закончилось? То есть у нас многое забывают, но есть моменты, которые не прощаются. Достаточно перспективный политический проект, Соцпартия Мороза, быстро закончился из-за его сделки с "регионалами" - казалось бы, всего одно событие, но все же.

Возможно, часть ОПЗЖ, та, которой управляет Левочкин, могла бы пойти в коалицию - ему давно надоело быть в оппозиции, все эти игры с пророссийскостью, которые его абсолютно не трогают, просто ниша такая. У Медведчука совсем другая роль и функция, ему все-таки лучше взять на досрочных парламентских больше и играть тогда по-крупному, а не так, как сейчас - быть на побегушках. Не представляю, как после той критики, которую они выливают на Зеленского, ихнему электорату объяснить создание коалиции, у них же Рабинович занимается популизмом на грани коммунистического. Даже "с "ЕС" проще - и "слуги", и Порошенко выступают за европейский выбор, реформы и так далее, как-то еще можно избирателям объяснить.

"ДС" Оставили ли у Зеленского идею о парламентских выборах в 2021 году - после провальных для власти местных выборов?

А.Г. Это точно будет не от хорошей жизни, вынужденно, если они на это решатся. Если начнутся голодные бунты или что-нибудь в таком роде, тогда придется что-то делать. Выборы хороши тем, что дают возможность выпустить пар наружу, для политического класса есть передышка в несколько месяцев, люди тогда не особенно ходят на митинги и все остальное. С другой стороны, в ОП по десять раз на дню меняется точка зрения на одну и ту же вещь, у них нет стратегии. Есть разные подходы - например, есть монобольшинство, но ты им не управляешь, это делают другие люди, но ответственность на тебе висит, а после выборов можешь получить фракцию в два раза меньше, но твою, и делить ответственность с теми, кто захочет пойти в коалицию - уже другая ситуация, ты над схваткой, "отец нации", а не только лидер СН. Так бы я объяснял, как технолог, зачем нужны выборы, но вряд ли у них так думают об этом. Потому что когда все завалится - рейтинги будут всем "до лампочки", будет другая логика, а пока еще есть управляемость процессами, то этим нужно пользоваться. Уже одну ошибку сделали - не послушали Богдана, который советовал провести местные в прошлом году, если бы так было - сейчас бы вообще о других вещах говорили.

"ДС" По вашему мнению, возможна ли отставка Кабмина Шмыгаля до весны?

А.Г. Все кадровые назначения - это не решения Зеленского, тут решает куча лоббистских групп олигархов, которые договариваются или не договариваются между собой. Понятно, что у Коломойского хотят Палицу премьером, могут и собрать голоса. У Ахметова ведь людей в парламенте меньше, но со Шмыгалем получилось все нормально. С точки зрения логики, когда закончится локдаун и начнется подсчет огромных потерь, тогда и сбросят Шмыгаля, повесив на него всех собак. В принципе, в это уже начали играть: Зеленский рассказывает о 8 тысячах, ужинает с родителями, а весь негатив рассказывают Шмыгаль и Степанов.

"ДС" Кто может выступить в роли консолидирующей для большинства фигуры - кандидата в премьеры? Если ли шансы вернуться в Кабмин у Яценюка и Гройсмана?

А.Г. Вопрос в том, захотят ли они сами этого. У Яценюка нет политического фундамента, а у Гройсмана есть партия, и на этом можно хайпить еще несколько месяцев точно. Он практически завладел целым регионом, такого нет нигде, разве что у "За майбутнє" на Волыни. Премьерскую историю Гройсмана, конечно, можно было бы продать, его времена по сравнению с нынешним Кабмином - своеобразная "золотая эпоха", один стабильный премьер за три года, рост ВВП на 3%...Сейчас было бы хорошо, чтобы падения на 10% не случилось. У Гройсмана сейчас подъем, "второе дыхание" карьеры, и он согласился бы стать премьером разве что в рамках "большого договора": проводятся досрочные парламентские, он получает свою фракцию и со своей командой идет в правительство. А зависеть от настроения Зеленского и идти в Кабмин сейчас он не будет.

С Яценюком сложнее. Вот что бы ни делал сейчас Шмыгаль - все равно он будет ассоциироваться с коронавирусом и всем тем, что сейчас происходит. Эффективнее он, или нет - ассоциируется нынешний премьер все равно с худшим периодом в нашей истории. Так же и Яценюк, можно сказать, что он спас экономику, но люди помнят девальвацию гривни, рост цен и так далее, причинно-следственной связи с войной у народа не возникает. Впрочем, то, что Яценюк ничего не имеет, как раз и подталкивает его снова хотеть стать премьером, но нужен ли он Зеленскому, и как продавать такой вариант электорату, мне до конца не понятно.