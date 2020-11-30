«Интеллектуальный локдаун» власти. Что будет с Украиной после нового локдауна

Юрій Васильченко / Depo.ua

Пока в соцсетях шутят над анонсированным председателем фракции «слуг» Давидом Арахамией «интеллектуальным локдауном», настоящий локдаун становится все более реальным.

В эфире одного из телеканалов Арахамия заявил, что вероятность полного локдауна - 90%.

"Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о каком-то "интеллектуальном локдауне". То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой... скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - отметил парламентарий.

Он также поразмышлял, когда лучше останавливать общественный транспорт. Мол, если это сделать сейчас, то будут большие проблемы с перевозкой людей, а если это произойдет, например, 27 декабря, то в целом эта проблема снимается сама. "С точки зрения последствий и неудобств для людей - конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике", - говорит главный парламентский "слуга".

Его уже подняли на смех за "интеллектуальный локдаун". Однако, на самом деле, смешного здесь мало. Как сообщил другой "слуга", Александр Дубинский, жесткий карантин якобы планируют ввести с 24 декабря по 15 января. Итак, новогодние и рождественские праздники будут испорчены. Не полностью, потому что, как показал карантин выходного дня, запреты массово саботируются. И мэрами городов, и рядовыми гражданами. Скорее всего, так будет и сейчас. Но то, что власть еще больше настроит против себя украинцев, понятно. Точно так же понятно - другого выхода, кроме усиления карантинных мер, в высоких кабинетах не видят.

Здесь Украина не уникальна. Мы видим, что во многих странах вводят различные варианты локдауна, где-то жесткие, с комендантским часом, где-то немного полегче. И везде, где власть прибегает к очередным запретам, вспыхивают акции протеста, которые иногда заканчиваются серьезными столкновениями с полицией. Получим ли такой же сценарий и у нас?

Против карантина выходного дня протесты были, но малочисленные. Потому что запреты касались преимущественно сфер торговли, развлечений и ресторанного бизнеса. Ожидаемо, что при полном закрытии пострадает куда больше предпринимателей и наемных работников. Однако не следует забывать несколько особенностей. Во-первых, в Украине предприниматели, если они организуют протесты, не получат широкую поддержку из-за того, что большая часть населения не любит бизнесменов. За время карантина украинцы ощутили на себе "доброту" и "заботливость" наших предпринимателей, которые часто накручивают цены так, словно завтра конец света. Во-вторых, приход к рулю государства "зеленой" команды стал возможен благодаря неведомой до сих пор в Украине поддержке избирателей, которые сейчас могут быть крайне недовольны действиями власти, могут чувствовать, что их обманули, но майданить против тех, кого "короновали", - подсознательное самоуничижение. Из этого следует третья особенность: злость и агрессию против власти недовольные граждане выплеснут на родных, соседей, просто на незнакомцев, которые будут делать замечания за отсутствие маски. Это у нас и так стало обыденным явлением. Дальше будет только хуже. Ведь уровень доходов падает, безработица растет, тарифы увеличиваются, пропасть между имущими и неимущими углубляется. При таких условиях расцветает криминал.

Конечно, можно посоветовать правительству подождать хотя бы до завершения новогодних праздников или вернуться к предыдущему зональному варианту карантина, однако здесь все будет зависеть от темпов пандемии. А цифры - неутешительные. Поэтому уже сейчас власти нужно думать не о том, с какого числа удобнее вводить локдаун, а о том, что будет после него.

Власти западных стран, не меньше нас страдающих от ковида и антиковидных бунтов, пытаются успокоить граждан: нужно немного подождать, пока появится вакцина, и тогда ситуация начнет улучшаться. Станет ли вакцина спасением, вопрос открытый, но это хотя бы какой-то ответ на недовольство обывателей. А какое будущее после локдауна обещают украинцам? У нас также говорят о вакцине, однако в то, что она появится в Украине так же быстро, как в богатых странах Запада, и что она будет бесплатной, а не будет продаваться втридорога крутыми, веры нет. Недоверие к власти - давняя наша беда, и предыдущий карантин, когда одни бизнесмены были вынуждены закрываться, а приближенные к власти, как ресторан "Велюр", работали, доверие к власти точно не увеличил.

Так что же ждет украинцев после нового закрытия государства? Недовольным гражданам необходимо будет выплеснуть накопившийся негатив. Лучший способ выпуска пара - досрочные выборы. Но пойдут ли Банковая и "слуги" на такой политически самоубийственный шаг ради успокоения граждан? Очевидно, нет. Хотя оппозиционные силы и будут подталкивать перевыборы. Есть еще старый вариант - обеспечить зрелища. То есть уже сейчас готовить жертв на заклание - тех, кого сделают виновными в провалах. Это могут стать отдельные чиновники или же все правительство Дениса Шмыгаля. Еще один вариант - обвинить в наших бедах внешнего врага. МВФ, который не дает денег; ВОЗ, которая нам не первым распределит вакцину, пресловутое "внешнее управление", Сороса и "соросят"... Одним словом, попробовать перевести проблему с больной головы на здоровую. Впрочем, это будет иметь сомнительный эффект, поскольку актуальными будут оставаться варианты с перевыборами или отставкой правительства.

А если усиление карантина не даст резкого уменьшения заболеваемости? К сожалению, о том, что будет после 15 января (если локдаун все же введут), никто не думает. А зря. Потому что рано или поздно "крышку" таки сорвет...