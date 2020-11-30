Самоликвидация вакцинацией. Как российская борьба с COVID-19 проредит ихтамнетов в ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.



На прошлой неделе из Москвы пришла одна важная новость, напрямую, казалось бы, не касающаяся оккупированной Россией части украинского Донбасса. Дело в том, что 27 ноября на заседании коллегии Минобороны РФ его глава Сергей Шойгу сделал такое заявление по поводу борьбы в российской армии с COVID-19: «В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих».

Шойгу также добавил, что сейчас в исследованиях расхваленной Путиным на весь мир российской вакцины задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих ВС РФ, еще 2,5 тыс. уже получили «волшебный» укол, а до конца года число привитых в армии России этой чудо-вакциной «Спутник-V» вырастет до 80 тыс. Само собой, министр обороны РФ не рассказал, в каких именно военных частях испытывали доморощенную прививку от коронавируса - мол, такая информация является военной тайной.

Но мы-то прекрасно знаем, что все тайное всегда становится явным, тем более что еще в сентябре, а также в октябре и в ноябре поступали сообщения из ОРДЛО, что именно там активно используется вакцинация «Спутником-V» подопытных кроликов среди ихтамнетов и всяческих коллаборантов, не способных противиться такому привитию. Например, в тот же день, когда Шойгу огласил о глобальных планах по вакцинации военнослужащих, стало известно о весьма плачевных результатах такого эксперимента с российской вакциной на боевиках одного из подразделений 1-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного, как известно, на территории оккупированных районов Донетчины.

Так вот, как поведали Telegram-каналу «Вольнодумец» источники в «минздраве ДНР», из 20 подопытных, которые 31 октября получили чудо-укол, 11 все равно заразились коронавирусом, причем двое продолжают болеть COVID-19 в очень тяжелой форме и еще один умер с поражением 90% легких. А трое из не заразившихся все равно госпитализированы с возникшими у них проблемами в почках. И это, похоже, только начало последствий применения в частях оккупантов «Спутника-V», лошадиные дозы которого уже завезены 26 ноября в ОРДЛО из России «юбилейным» 100-м гумконвоем.

Новая волна повесток из "военкоматов"

Тем временем всю минувшую неделю в оккупированном Донецке и окрестностях стоял вселенский плач по поводу массовой рассылки смс следующего содержания: «Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт». Параллельно в квартиры местных жителей стали навязчиво стучать ходоки из «военной комендатуры» и «МВД ДНР» для выявления «резервистов» под прикрытием «проведения с 23 по 27 ноября контрольного оповещения и явки граждан, пребывающих в запасе».

По преобладающему в оккупации мнению, делается это для того, чтобы залепить кадровые бреши в том же 1-м армейском корпусе ВС РФ, закамуфлированным под «народную милицию ДНР». Несомненно, некомплект в частях российских оккупантов имеет место быть - он достигал критических масштабов по отдельным военным специальностям во многих подразделениях, находящихся в том числе на самом «передке», еще до всей этой коронавирусной пандемии. А теперь ряды ихтамнетов в ОРДЛО серьезно проредил не только COVID-19, но и борьба с болезнью в виде вышеупомянутых экспериментов с вакцинацией, все больше напоминающей по своим последствиям самоликвидацию.

Впрочем, есть еще одна версия происходящего, ведь «контрольное оповещение» проводится преимущественно именно среди тех, кто получил на руки не только «паспорт ДНР», но и паспорт РФ. Кто же под различными предлогами избежал навязчивой «паспортизации» и, соответственно, не встал на «воинский учет», вообще никак не сталкивается с данной проблемой. Другими словами, новой волной повесток из донецких «военкоматов» российское Минобороны пытается закрыть открытые коронавирусом кадровые дыры не столько в оккупационных корпусах, сколько в частях ВС РФ на российской территории. В подтверждение чему - озвученная намедни представителем украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павлом Лисянским информация. Речь о том, что среди получивших в ОРДЛО российские паспорта есть те, кого уже призвали в российскую армию.

Вангование Гиркина впору

Новым трендом российской пропаганды последнего времени стало тотальное предвещание некого «масштабного наступления ВСУ» на российские позиции в оккупированных районах Донбасса с использованием недавно хорошо зарекомендовавших себя в Нагорном Карабахе турецких беспилотников Bayraktar TB2. Причем об этом судачат не только оккупанты и коллаборанты на низовом уровне, но, что называется, в верхах. К примеру, тот же представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов после очередного безрезультатного заседания ТКГ 25 ноября заявил, что, дескать, «Украина делает все, чтобы обострить конфликт». И тут как нельзя впору подал свой голос известный ихтамнет в запасе Гиркин по кличке Стрелков, добавив по своему обыкновению изрядную порцию ватной зрадофилии.

«Существование ДНР и ЛНР зависит только от одного в случае украинского наступления - придут ли на помощь ВС РФ, а также в каком количестве и в какие сроки. Если они будут входить по чуть-чуть и не сразу, во-первых, они понесут очень большие потери. Во-вторых, противник-то будет воевать всерьез, а они будут входить, не имея точного понимания, где, что и как происходит. 1-й и 2-й корпуса фактически сейчас играют роль завесы, прикрытия, пока не развернутся основные силы, «северный ветер». Но это прикрытие настолько слабо и мало боеспособно, что в случае масштабной атаки сыграть роль завесы не сможет - оно будет сметено и сдуто просто мгновенно. И времени на разворачивание у российских войск просто не будет, их будут бить еще на выдвижении, причем, скорее всего, не только с воздуха, но и с земли», - наванговал Гиркин в своем свежем интервью от 26 ноября.

А своим выводом из всего сказанного данный военный преступник вообще забил гвоздь в крышку гроба ВС РФ - их подразделения, которые могут прибыть на Донбасс, не обстреляны, и лучшие российские военные задействованы в Сирии и Карабахе. Поэтому их ожидает неминуемое поражение от ВСУ, готовящиеся давно и за годы нынешней войны получившие большущий опыт. Понятное дело, что слова Гиркина нужно делить, минимум, надвое, но одну задачу они уже решили - добавили жару к паническим настроениям в стане врага, что, между прочим, в сугубо украинских интересах.

