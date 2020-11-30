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Позитив недели. В Украине разработан ракетный катер «Богомол» для ракет «Нептун»
08:44 30.11.2020 |
Кроме того: для ВСУ приобретут еще 5 комплексов Bayraktar, спасатели получили очередной вертолет Super Puma, а американцы передадут нашим морякам быстроходные лодки и противоминную аппаратуру.
Как сообщает Defense Express, катер, разработанный ГП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения", предназначен для выполнения следующих задач во время боевых действий: поиск и поражение надводных кораблей, катеров и судов, используемых для военных перевозок противника; ведение тактической разведки, несение боевого и специального дежурства. Основными потенциальными районами боевой деятельности являются открытые акватории Черноморско-Азовского бассейна, судоходные реки и внутренние водоемы Украины в период действующей навигации (без ледостава) в приморских районах.
Основным ударным вооружением катера будет комплекс РК-360 в составе двух ракет типа Р-360 "Нептун" и системы предстартовой подготовки и пуска ракет. Для обнаружения целей, в том числе и загоризонтной (на дистанции достижения ракетами "Нептун"), на катере планируется разместить пассивный радиотехнический комплекс "Монолог" (морской аналог "Кольчуги"). Для обнаружения воздушных и надводных целей катер будет оборудован специализированной малогабаритной 3-координатной РЛС "Дельта-3D" (с цифровой антенной решеткой). Для самообороны от надводных целей и как средство ПВО на катере возможно размещение одной 30-мм артустановки типа АК-306 или 40-мм итальянской артустановки Light Forty. Управление огнем артустановок будет осуществляться оптико-электронной системой "СПИН".
Также на катере предусмотрено размещение датчиков обнаружения лазерного излучения противника и пусковых устройств украинского производства для постановки дымовых и аэрозольных помех. Для борьбы с воздушными целями в ближней зоне на катере будут размещены ПЗРК. А для противодействия асимметричным угрозам предусматривается установка пулеметов.
Сейчас к проекту "Богомол" присоединились около десятка отечественных предприятий. Это дает надежду, что конструкционные проблемы очень скоро будут устранены и проект перейдет в стадию строительства.
Николаевский бронетанковый завод обновил партию БТР-80 для украинских военных
Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" успешно завершило выполнение контракта и передало государственному заказчику партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Как сообщают в "Укроборонпроме", специалисты предприятия провели капитальный ремонт бронетранспортеров, возобновили работу всех узлов и агрегатов, а также установили новые приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.
"После улучшения тактико-технических характеристик, бронетранспортеры стали более удобными в управлении в темное время суток, ведь они оснащены новейшими тепловизорами. Обзорность и распознавания цели также существенно улучшены. А новые приборы цифровой связи БТР-80 соответствуют стандартам НАТО и имеют более высокий уровень защищенности от радиоперехвата. Обновленные бронетранспортеры уже передано нашим военным", - пояснил директор Николаевского бронетанкового завода Юрий Кравченко.
Наш флот получит автоматизированные средства противоминной безопасности, быстроходные лодки и водолазное оборудование
Военно-морские Силы Украины в следующем году получат от США автоматизированные средства противоминной безопасности, быстроходные лодки, водолазное оборудование и снаряжение для спецподразделений ВМС. Об этом АрмияInform рассказал временно исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Леонид Бурлака.
Планируется, что современными средствами поиска, идентификации и уничтожения взрывоопасных предметов оснастят поисково-спасательное судно "Александр Охрименко", которое было включено в состав ВМСУ в прошлом году. В целом в комплект поставки материально-технической помощи войдут беспилотные подводные аппараты, локаторы бокового обзора, ручные сонары, антимагнитное водолазное снаряжение и другие современные инструменты и оборудование. Например, беспилотные подводные аппараты могут работать по специальному алгоритму в автономном режиме и давать очень четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также выявлять любые подозрительные объекты и их местонахождения.
Также в следующем году в пределах материально-технической помощи от США украинский флот должен получить водолазные барокамеры стационарного, мобильного и контейнерного типа, современное водолазное снаряжение замкнутого и полузамкнутого типа дыхания для обеспечения потребностей специальных подразделений ВМС, а также быстроходные надувные лодки разного размера.
Спасатели получили очередной вертолет Super Puma
Украинские спасатели встретили уже пятый вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 54, который Украина получила в рамках создания системы авиационной безопасности МВД. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
Вертолет был передан Украине в августе, но несколько месяцев простоял на заводе в Румынии. В целом это седьмая машина этого типа, переданная Министерству внутренних дел Украины в рамках соглашения 2018 г. общей стоимостью в 551 млн евро. Всего таких должно быть 21, а также десять H145 и 24 типа H125.
Также ГСЧС сообщает, что все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.
Для ВСУ приобретут еще 5 ударных комплексов Bayraktar
Об этом во время инструкторско-методического занятия на полигоне "Широкий лан" сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. "Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения», - цитирует Хомчака АрмияInform.
Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство обороны Украины подпишет новый контракт с турецкой компанией Baykar Makina на закупку партии разведывательно-ударных БПАК Bayraktar TB2 уже до конца этого года. Первые три комплекса (шесть летательных аппаратов) Украина получила в 2019 году.
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