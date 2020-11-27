Сергей Фурса: Заливающиеся на развивающиеся рынки доллары не обходят стороной и украинский сегмент

Сергей Фурса, инвестиционный банкир / Facebook

Тут тоже ралли и доходности суверенных бумаг опустились уже до уровня в 6%. И рынок только и ждет сигнал от МВФ, чтобы принять новый выпуск. И, похоже, мы впервые приблизились к тому моменту, когда этот сигнал может быть дан. Наверное, осознав неизбежность, украинские власти начали делать все, чтобы получить миссию МВФ. Искренность этих попыток не будем анализировать, но потребность в деньгах действительно огромная. В бюджете давно повесилась голодная мышь, может быть та же самая, что до этого съела все в закромах Родины. В результате, Минфин взялся за ум и вроде доработал бюджет, сократив там дефицит. А по остальным вопросам МВФ готов, вроде бы, довольствоваться планом решения проблемы, а не решением проблемы. В общем, опять поверят в честное пионерское.

Денег, конечно, под это честное слово не пришлют, но тут они и не надо. Только станет известно, что к нам едет ревизор, рынки получат сигнал о размораживании сотрудничества. Минфин тут же сможет выскочить, как тот чертик из табакерки, на рынок, и взять пару миллиардов долларов. При этом, это будет одно из самых дешевых заимствований для Украины, ведь рынки настолько распираются от денег, что десятилетний выпуск вполне может разместиться с доходностью около 6,5%. А потом и сердобольные друзья Украины из ЕС подгонят первый транш. В общем, чтобы спасти бюджет этого года по сусекам можно наскрести в ближайшее время около 3 млрд долларов. И пусть это не решит всех проблем, но, как известно, мы начинаем КВН не для этого. Тем более, что очень многие проблемы решатся. И если неделю назад казалось, что миссия невыполнима, то теперь появился свет в конце туннеля.

Пока же бюджет трещит по швам. А многие с надеждой смотрят в сторону НБУ, ожидая запуск печатного станка. Более того, на этой неделе многие увидели признак запущенного бешенного принтера гривны после успешного аукциона, на котором удалось привлечь более 16,7 млрд грн. Но это немного не так. Если отбросить часть бумаг, привлеченных в евро, то выходит чуть больше 11 млрд грн. Почти столько же, сколько Минфин погасил в среду. В итоге, большая часть держателей старых бумаг просто переложился в новые, а деньги могли вообще не покидать казначейство. Что важно, так это маленькая покупка нерезидентами, которые впервые в этом году увеличили свой портфель, купив длинные бумаги. Возможно, они возвращаются. Из любопытного, теперь любители словосочетания «пирамида ОВГЗ» уже становятся не такими маргиналами от финансов. Ведь пирамидой можно назвать процесс, когда у вас растут ставки, сокращается срок привлечения и наращивается гос долг. И вот сейчас мы видим признаки маленькой пирамидки. Ставки Минфин вынужден подымать. Сроки основных бумаг короткие. А гос долг растет. Пока что это еще лишь зародыш пирамиды, ее эскиз, который может быть лишь миражем, который развеется в ближайшее время. Но впервые с технической точки зрения можно о ней говорить и не выглядеть адептом теории заговора с пилоткой из фольги на голове, ловящем тайные сигналы из квартиры Сороса в Нью-Йорке.