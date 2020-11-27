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Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель о подводных камнях в работе новоизбранной местной власти
13:26 27.11.2020 |
"ДС" Уже на старте переговоров о распределении должностей практически во всех крупных и не очень местных советах идут конфликты и баталии. Какими вы видите основные особенности работы новоизбранной местной власти?
А.К. Думаю, в работе местных советов мы увидим два важных аспекта. Первый аспект - объединение будет происходить вокруг финансово выгодных вопросов, и если оценить, что будет важнее: партийная принадлежность или вопросы экономической выгоды - очевидно, что вторая будет превалировать в точечных голосованиях. Второй аспект - заполитизированность местных советов будет расти.
Если проанализировать решения последних лет, скажем, областных советов, то среди них мы увидим множество не относящихся к компетенции местной власти. Например, ряд обращений по поводу принятия или непринятия того или иного закона, обращения по языковому вопросу, евроинтеграции - характерные и довольно типичные решения местной власти.
Показательным является заявление Юлии Тимошенко, которая, чтобы пропиарить результат партии на местных выборах, обратилась к местным органам власти с призывом принимать обращения по отмене земельной реформы. То есть заполитизированность будет подогреваться сверху, на уровне парламентских партий, особенно в контексте возможных внеочередных выборов Рады, а также снизу, из-за нарастающего экономического кризиса.
"ДС" Каким вы видите развитие одного из самых острых конфликтов - Андрей Садовый против большинства депутатов львовского горсовета?
А.К. То, что произошло во Львове, то есть проведение сессии горсовета без городского головы, стоит рассматривать в плоскости политических противостояний, а не в законодательной плоскости. Нормы закона не нарушены, сессию можно было проводить, и произошедшее можно оценивать только с точки зрения политкорректности. Для многих политических сил важно подчеркивать свою оппозиционность, ведь у нас к оппозиционным политикам относятся более лояльно, это традиционно и для многих других стран. Кстати, не думаю, что на местном уровне удастся сформировать стойкие коалиции или стойкую оппозицию, ведь в местных органах власти рассматриваются вопросы, очень чувствительные для депутатов, победивших на выборах. Это, например, земельные вопросы, вопросы по коммунальному имуществу, преференции для бизнеса и так далее.
Львовская история очень хорошо ложится в плоскость политических лозунгов. Это декларированная оппозиционность к Садовому, или декларированная оппозиционность в Тернопольском облсовете, когда "Европейская солидарность" с "Батькивщиной" заявили, что ушли в оппозицию к "пророссийскому большинству" "Свободы", "За майбутнє", "Довіри" и "слуг". Когда мы забудем о выборах, то вспомним, что работа местной власти проходит в плоскости ситуативных голосований. То есть, невзирая на то, будут ли депутаты декларировать коалиционность или оппозиционность, в голосованиях за, скажем, финансовые вопросы они будут формировать ситуативные большинства.
"ДС" Переизбранный столичный мэр так и не определился, с кем он в команде. Каков ваш прогноз - станет ли Кличко союзником "слуг", проигнорировав таким образом результаты кампании?
А.К. Думаю, формирование коалиции в столичном горсовете будет зависеть от политических выгод. И для Кличко, и для "Евросолидарности" важно показать объединительные процессы, а для последней важно закрепить победу. То есть чтобы они не только получили первое место на выборах, а стали частью власти, частью коалиции. Это важно, потому что перейти в оппозицию к Кличко будет достаточно сложно, многие избирателей не поймут, почему две политические силы, которые ранее были единым целым, пребывают в оппозиции друг к другу
Очевидно, мы увидим избрание руководства Киевсовета из среды "УДАРа", в том числе и секретаря горсовета, а для Виталия Кличко сейчас очень важно проводить серьезную работу по подготовке к президентским выборам. С учетом президентских амбиций Кличко детально просчитывает, насколько выгоден ему союз на знаковом киевском уровне с партией "Слуга народа".
Я не исключаю, что неформальная коалиция может быть в составе "УДАРа" и партии власти, но я глубоко сомневаюсь, что будут определенные декларации о сотрудничестве или формальное объединение - это сыграло бы в минус для Кличко. Очевидно, что в горсовете может быть ряд ситуативных коалиций под голосование за определенные вопросы, а постоянной коалиции может не быть вовсе, разве что общие декларации о принципах, которые никого ни к чему не будут обязывать.
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