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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию

 Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Наказывать новая инспекция будет не только коммунальные предприятия, но и жильцов.

Депутаты отреагировали на ухудшение инфраструктуры жилого фонда и качества жилищно-коммунальных услуг и предложили возобновить ныне утраченный госнадзор за сферой. Для этих целей законопроектом №4403 предлагается воссоздать ликвидированную в 2011 году Государственную жилищно-коммунальную инспекцию (ГЖКИ).

Новый-старый центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ) будет проверять обоснованность тарифов на услуги ЖКХ, сейчас фактически бесконтрольно устанавливаемые местными самоуправлениями, а также штрафовать нарушителей: как поставщиков, так и потребителей услуг.

В компетенцию госоргана войдет и проверка жилищно-коммунального сервиса, в частности, качества воды, технического состояния теплосетей, объектов благоустройства, вывоза мусора, а также ряд других сфер.

По расчетам разработчиков, ГЖКИ потребует бюджетного финансирования в размере 43,3 млн грн в год, из которых большая часть - 36,8 млн грн, - предусмотрена на зарплаты сотрудников, в том числе по 52 тысячи гривен в месяц для трех руководителей госструктуры. Всего в ведомстве будут работать 170 человек.

UBR.ua расспросил экспертов, насколько актуальны отмеченные депутатами проблемы в ЖКХ, действительно ли стоит вернуть управление сферой государству, и при каких обстоятельствах содержание инспекторов себя не окупит.

НКРЭКУ не справляется

После 2011 года функция ликвидированной ГЖКИ была возложена на Государственную архитектурно-строительной инспекцию (ГАСИ), но, как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, изначально она была ей не присуща.

Впоследствии ГАСИ ее потеряла и, как итог, сегодня органы местного самоуправления (ОМС) через созданные ими коммунальные предприятия устанавливают тарифы на ЖКХ-услуги, обеспечивают качество их предоставления и сами же осуществляют надзор за этим качеством - по сути, отмечают депутаты, контролируют сами себя.

"На сегодня в Украине отсутствует какие-либо ЦОИВ, которые контролируют как качество оказываемых услуг, так и потребителя, нарушающего закон. Поставщикам услуг могут не подавать тепло в десятки домов и при этом рычаги влияния на них - отсутствуют", - согласился с мнением депутатов о бесконтрольности в секторе советник заместителя городского главы КГГА и представитель Союза потребителей жилищных услуг Украины Олег Попенко.

Если говорить о ценообразовании, то к части коммунальных тарифов ОМС не имеет отношения: электроэнергия для населения сейчас предоставляется по льготным ценам в рамках спецобязательств (ПСО), которые будут отменены с 1 января 2021 года. ПСО на поставку газа были отменены ранее, 1 августа, и сейчас цена услуги регулируется рынком.

При этом, как напоминает эксперт в сфере энергетики Мария Яковлева, тарифы на большую часть коммунальных услуг устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Среди них и цены на транспортировку газа, подачу воды и водоотведение, канализацию и теплоснабжение. Однако, по мнению опрошенных UBR.ua экспертов, с задачей контроля обоснованности ценообразования в комиссии не справляются.

"НКРЭКУ показал свою пассивность в этом вопросе. Если посмотреть на тарифы на тепло, то мы видим разницу от 1300 до 2300 за гКа, а по воде тарифы отличаются еще больше: например, стоимость водоснабжения в Запорожской области составляет 18 грн, а в Черниговской - 62 грн. Разница более чем в 300%", - приводит данные в доказательство необходимости обеспечить госконтроль над ценообразованием Олег Попенко.

Каждый четвертый дом нуждается в ремонте

Проблемным вопросом остается и содержание домов: согласно закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" именно на совладельцев дома возложена обязанность содержать общую собственность, в том числе несущие, ограждающие и несущее-ограждающие конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование внутри многоэтажки или за ее пределами.

Принимать какие-либо решения о приведении общей собственности в порядок имеют право только жильцы. Несмотря на то, что ОМС все еще должны финансировать ремонтные работы, на сегодняшний день более 80% жилого фонда является устаревшим, а каждый четвертый многоквартирный дом нуждается в модернизации, привели данные Минрегиона депутаты.

Кого будут контролировать

Для проверки качества ЖКХ-услуг и состояния инфраструктуры домов инспекторы получат право проводить плановые и внеплановые проверки, на основании которых будут выписывать штрафы в случае нарушений: любой субъект в сфере ЖКХ, вне зависимости от формы собственности, должны предоставить беспрепятственный доступ инспекторам к объектам хозяйствования.

Руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук выразил мнение, что жилищно-коммунальная инспекция необходима только для контроля коммунальных предприятий-монополистов: водоканалов, теплоэнерго, мусорщиков, всех субъектов предоставления коммунальной услуги, от деятельности которых зависит безопасность пользователей.

"Деятельность коммунальных предприятий связана не только с ценами, но и с безопасностью: ведь газ может взрываться, а вода - быть отравленной. При этом альтернативы коммунальщикам практически не бывает: на весь город может быть одна котельная" - отметил Никончук, добавив, что совершенно иная ситуация с управлением домом. Управителей, согласно реформе ЖКХ, уже в скором времени должны будут выбрать все собственники домов, либо объединиться в ОСМД.

"Цена на жилищную услугу не может контролироваться ни в коем случае - она на 100% договорная. Речь именно про управление домом, а не про содержание домов и придомовых территорий. В первом случае - это услуга, по которой жильцы сами выбирают управителя на общем собрании и платят ему зарплату: управителей, в отличие от коммунальных предприятий, есть из кого выбирать. И им нет дела до государства и его контролирующих органов", - считает Андрей Никончук.

34 тыс. грн за нарушение

Наказывать госорган будет не только коммунальные предприятия, но и нарушителей среди жильцов - тех, кто уклоняется от заключения договора по обращению с бытовыми отходами, нарушает порядок подсоединения/отсоединения от тепла и воды и т.д. Поданным в ВР в паре с проектом о создании ГКЖИ документом № 4403 депутаты предлагают повысить и уровень штрафов за данные нарушения.

Так, за пренебрежение порядком и правилам подключения/отключения к/от объектов и систем централизованного питьевого водоснабжения и отвода, систем централизованного отопления (теплоснабжения) и снабжению горячей воды жильцам будет грозить штраф от 17 до 34 тыс. грн (1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). Собеседники UBR.ua полностью поддержали как повышение штрафов, так и сам госконтроль.

"Сейчас практически любой может в своей квартире переделать систему отопления и оставить полдома без тепла, при этом оставшись безнаказанным", - отметил Попенко.

Поддержал его высказывание и Андрей Никончук. "Я всецело за наказания для потребителей. Ведь речь не про добросовестных жильцов, а про тех, кто ворует, кто отапливает балконы за счет теплосетей или соседей. Вмешательство в систему дома без разрешения - это преступление против всех соседей, это нарушение безопасности и воровство. Я бы эти штрафы еще в 10 раз увеличил", - предложил глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Никончук.

Коррупционные риски

Ряд собеседников UBR.ua выразили мнение, что в части установления обоснованных тарифов на ЖКХ деятельность новой инспекции вряд ли будет успешной. Энергоэксперт Мария Яковлева указала, что предыдущая ГЖКИ показала свою неэффективность именно в части контроля за тарифообразованием.

"Не вижу смысла ее сегодня создавать для контроля тарифов: это просто будет госорган для поставок инфоповодов для ток-шоу", - полагает Мария Яковлева. С другой стороны, заметила член Ассоциации правоведов Украины (АПУ), адвокат юридической компании Riyako&Partners Катерина Анищенко, поданные законопроекты не имеют механизма влияния на решения ОМС об установлении тарифов. Он отмечает, что проектом не предполагается и действенного инструмента для обеспечения качества услуг ЖКХ.

По ее мнению, указанные законопроекты имеют целью улучшить качество услуг, однако ни одного механизма, кроме "кнута" и "принуждения", которые направлены на принудительное побуждение потребителей к исполнению предписаний закона, указанные законопроекты не содержат.

"Беззубой и недееспособной" назвал предыдущую ГКЖИ и Андрей Никончук, также заметив, что она была лишь бессмысленным карательным органом. Смысл в жилкоммунинспекции будет только в том случае, если она начнет заниматься анализом проблем в сфере, а также исправлять ее прогалины.

"Главное ведь не наказать, а сделать услуги качественнее", - обратил внимание Никончук.

К тому же, говорит эксперт, очень легко сделать инспекцию коррупционной. "Водоканалы и мусорщики работают в условиях, когда только слепой может не увидеть их нарушения. Их всех можно "доить" - если ГЖКИ будет создана только для этого, то в ней нет смысла. Она будет эффективной, только если эту инспекцию будут слушать, она будет выявлять системные недочеты и предлагать пути их устранения на законодательном уровне", - подытожил Никончук.

Отметим, что помимо контрольной функции одной из задач госоргана депутаты также видят формирование и реализацию политики в сфере ЖКХ, совершенствование действующего законодательства.
 

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