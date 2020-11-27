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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фиаско Кравчука и Грызлова: Почему заседания ТКГ превращаются в поле боя

23:30 26.11.2020 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Чем ближе к концу года, тем агрессивнее становится риторика всех участников минской ТКГ. Что, похоже, связано с тем, что высшее руководство как Украины, так и России считает переговоры в этом формате откровенно провальными.

К тому, что сообщения о результатах заседаний минской ТКГ отличаются в украинских и российских СМИ, так, как будто речь идет о двух разных событиях, все давно привыкли. Но заседание 25 ноября в этой тенденции побило все мыслимые рекорды. Хотя бы потому, что и сообщение членов украинской делегации единодушием не отличались.

Итак, по результатам встречи глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил, что он "принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019-м, до конца этого года".

После чего Кравчук предложил провести до конца этого года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая бы "подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019-го".

Для чего украинская сторона хочет провести на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором обсудить освобождение удерживаемых лиц, разблокирование работы КПВВ и договориться о новых участках разминирования и разведения сил.

Параллельно с тем спикер украинской ТКГ Алексей Арестович озвучил какие-то достаточно неожиданные тезисы о том, что Россия "фактически признала" себя стороной конфликта на Донбассе, поскольку Кремль поддержал "план урегулирования", предложенный представителями сепаратистов. "Для меня это фактически означает, что Россия признала себя стороной конфликта", - заявил Арестович. Обидно только, что эта мысль нового спикера ТКГ не слишком хорошо опирается на нормы международного права. И, если принять слова Арестовича на веру, то как-то совсем непонятно, чего требует от россиян Кравчук.

Зато представитель российской стороны в минской ТКГ Борис Грызлов заявил, что сейчас Украина "обостряет конфликт" на Донбассе. "Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир на Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет. Имеем тенденцию перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций", - добавил представитель России. Никак не прокомментировав предложение украинского коллеги взять на себя ответственность за систематический отказ сепаратистов выполнять решение прошлогоднего саммита в нормандском формате.

Из этой "заочной дискуссии" глав делегаций становится понятно, что обе стороны радикально недовольны ходом переговорного процесса.

Зеленского раздражает то, что он не сможет до нового года получить новый обмен пленными или любой другой информационный повод, который мог бы помочь если не росту, то хотя бы сохранению рейтинга. О новом саммите в нормандском формате до конца года, на который рассчитывали на Банковой, и говорить-то не приходится. Сложно сказать, были ли свежие пародии "Квартала 95" на Кравчука с Фокина демонстрацией президентского раздражения работой главы украинской делегации в ТКГ. Вполне возможно, что и нет. Но в том, что Зеленский уже высказывал Леониду Макаровичу свое недовольство результатами переговоров, можно не сомневаться.

Параллельно с тем и Борису Грызлову нечем особо похвастаться перед своим руководством. Желаемая для Кремля имплементация изменений в украинское законодательство и конституцию так и не состоялись а перспективы признанных Украиной выборов в ОРДЛО выглядят крайне нереалистично. Что тоже, наверное, имеет свои не слишком приятные карьерные последствия для Грызлова.

Поэтому создается впечатление, что как Кравчук, так и Грызлов, повышая градус и жесткость риторики, вряд ли надеются в чем-то убедить или запугать оппонентов. Оба четко понимают - очередной год не принес ни одному из них существенных побед в сложном, а отчасти - и безнадежном переговорном процессе. И, махнув рукой на дипломатию, банально дают выход своему раздражению.
 

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