Судей посчитают по весне. Почему решение конституционного кризиса отложено в долгий ящик

Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленский окончательно отказался от идеи продавливать через парламент свой законопроект №4288 о перезапуске КСУ.

В ближайший вторник, 1 декабря, Верховная Рада вновь соберется на пленарное заседание. К этому времени должны быть подготовлены к рассмотрению согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс и в законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном суде Украины». Эти законопроекты призваны дать ответ на скандальное решение КСУ от 27 октября, которое создало дыру в антикоррупционном законодательстве и вызвало конституционный кризис.

Однако быстрое принятие этих проектов выглядит проблематичным. Целый ряд признаков свидетельствует о том, что процесс преодоления конституционного кризиса затянется на несколько месяцев.

Сигналы из парламента

Прежде всего, это неспешная деятельность рабочей группы по подготовке вышеперечисленных проектов. Эта группа была создана 17 ноября распоряжением вице-спикера Елены Кондратюк с ведома и согласия спикера Дмитрия Разумкова (он, как и его первый зам Руслан Стефанчук, заразился коронавирусом, поэтому Кондратюк стала и.о. спикера). Полное название этого органа - Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и усовершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ. В состав рабочей группы входят 11 нардепов, которые представляют все фракции и депутатские группы парламента. Согласно распоряжению Кондратюк, возглавляет рабочую группу председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, а его замом является представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Утром 26 ноября Разумков поделился информацией о скромных успехах рабочей группы. «До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации. Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенства права», - сообщил спикер на своей страничке в Facebook.

Судя по его словам, за пять заседаний группа более-менее пришла к согласию, как залатать дыру в антикоррупционном законодательстве, но еще даже не приступила ко второй своей главной задаче - найти выход из конституционного кризиса. То есть группа не только не придумала, но еще даже не начала обсуждать, что делать с самим КСУ и какие для этого нужно внести изменения в закон о КСУ.

О том же свидетельствуют и отчеты Совгири о ходе работы группы. На первых пяти заседаниях обсуждались только организационные вопросы и вопросы законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции. Работа велась неспешно и основательно. На заседаниях были заслушаны мнения всех членов группы, а также представителей НАБУ, НАПК, Нацполиции, Офиса генпрокурора, Верховного суда, Совета судей, Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации.

Но еще остаются непроработанными вопросы усовершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ. А это, подчеркнем, самые сложные вопросы не только в юридическом, но и особенно в политическом плане.

Ключевой из них - что же все-таки делать с нынешним составом КСУ? Разгонять его и проводить выборы новых конституционных судей? Или же ограничиться менее радикальными мерами, например, повысить кворум, необходимый для принятия судом решений? Или вообще ничего не делать?

Другой очень спорный вопрос - как нужно изменить процедуры избрания конституционных судей? Уточним, что фактически речь идет о трех разных процедурах, ибо КСУ состоит из 18 судей, из которых шесть назначаются президентом, шесть - парламентом и еще шесть - съездом судей Украины, и для каждой шестерки необходима своя процедура избрания. На данный момент есть три вакансии - две по квоте парламента и одна по квоте съезда судей. Поэтому вопрос о процедуре избрания нельзя откладывать в долгий ящик.

Однако крайне сомнительно, чтобы рабочая группа успела найти решение всех этих вопросов за несколько дней и уже к утру 1 декабря представила согласованные законопроекты. К тому же, прежде чем выносить эти проекты на голосование в сессионный зал, необходимо еще провести их через парламентские комитеты. Поэтому более реалистичным выглядит вариант голосования по проектам в первом чтении не в начале декабря, а двумя неделями позже, в последнюю пленарную неделю перед новогодними праздниками. В таком случае второе чтение станет возможным не раньше января.

Сигналы от Зеленского

Впрочем, нельзя исключать, что рабочая группа все-таки исхитрится выполнить всю свою работу до 1 декабря. В конце концов, среди 11 членов группы пятеро - «слуги народа». И если они получат с Банковой указание провести через рабочую группу какой-то конкретный вариант решения конституционного кризиса, то для этого им будет достаточно договориться с каким-то одним членом группы, то есть с какой-то одной политической силой в парламенте.

Но юмор как раз в том, что Банковая сейчас, похоже, сама склонна не спешить. 25 ноября она сообщила, что Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. Кроме того, он просит Венецианскую комиссию дать заключение относительно принятия решения конституционными судьями при наличии возможного конфликта интересов, а также относительно соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности, относительно его обоснованности и соблюдения рамок конституционного представления.

В сообщении говорится, что Зеленский призвал Венецианскую комиссию дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения «ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса». То есть он просит помочь найти сбалансированное решение. Поэтому пока не получен ответ на эту просьбу, Зеленский вряд ли будет подгонять парламент с принятием каких-либо законопроектов, связанных с решением КСУ от 27 октября.

Сколько придется ждать ответа? Наверное, Венецианская комиссия не будет слишком уж торопиться. Тем более что впереди праздники. Но даже если ответ поступит быстро, останется еще вопрос: а что с ним делать, как его имплементировать? Вполне возможно, что рабочей группе парламента придется всю свою работу переделывать по-новому.

Сигнал от Совета судей

Еще одним признаком того, что преодоление конституционного кризиса откладывается до лучших времен, стало решение Совета судей Украины, принятое 25 ноября, о переносе XVIII съезда судей Украины, который должен был состояться в Киеве 8-10 декабря. «Учитывая осложнение ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также отсутствие законодательно определенных механизмов проведения съезда судей Украины дистанционно, - отложить проведение XVIII очередного съезда судей Украины на 23-25 февраля 2021 года», - говорится в решении.

Формально оно было принято в ответ на письмо от Министерства здравоохранения. Однако разные источники утверждают, что Совет судей внял настойчивым просьбам из Офиса президента.

Банковую очень пугала перспектива того, что предстоящий съезд судей Украины изберет еще одного судью КСУ по своей квоте. Сейчас в КСУ 15 судей, для кворума необходимо присутствие 12 судей. В последнее время работа КСУ заблокирована четырьмя судьями, которые голосовали против скандального решения 27 октября. Без них остальные 11 судей ничего не могут решить. Но если состав КСУ пополнится еще одним судьей, то кворум восстановится. И КСУ сможет вновь штамповать решения вопреки позиции Банковой. Теперь, после переноса съезда судей Украины на февраль, это основание для спешки исчезло.

С кем Зеленский поделится властью

Наконец, следует упомянуть еще одно основание для спешки. Много говорилось о том, что скандальное решение КСУ привело к срыву получения Украиной денег от МВФ. Именно этим аргументом Зеленский обосновывал свой законопроект №4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который предлагает распустить нынешний состав КСУ и избрать новый.

Но на самом деле решение КСУ, создавшее дыру в антикоррупционном законодательстве, - это далеко не единственная претензия МВФ к Киеву. И вот на данный момент Банковой выгодно, чтобы вся эта ситуация вокруг решения КСУ оставалась подвешенной. Ибо можно будет и дальше говорить, что МВФ не дает денег только лишь из-за скандального решения КСУ, а не из-за невыполнения нынешней украинской властью своих обязательств.

В связи с этим важно отметить еще некоторые моменты. Своим письмом в Венецианскую комиссию Зеленский фактически показал, что он окончательно отказался от идеи продавливать через парламент свой законопроект №4288 о перезапуске КСУ. Конечно, это поражение Банковой: не нужно было замахиваться на то, что не силах реализовать. Сам Зеленский сейчас пытается замолчать этот факт.

Но важно и другое. Сейчас Банковая хочет такой проект, который будет представлен как компромиссный и найдет голоса в парламенте. Процессом поиска голосов будет заниматься Разумков. И вот эти голоса, вполне возможно, обойдутся Банковой очень дорого. Не в смысле денег, а в том смысле, что Зеленскому придется поделиться реальной властью с теми группами влияния, которые согласятся организовать благополучное преодоление конституционного кризиса.