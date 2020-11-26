Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена

Денис Сарбей / Деловая столица

О возможном назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США, а также о том, как изменятся кейсы Донбасса и Крыма после победы Джо Байдена, "ДС" поговорила с научным директором Фонда "Демократические инициативы", профессором политологии Киево-Могилянской академии Алексеем Гаранем.

"ДС" Насколько разумным, по вашему мнению, является предложение назначить послом Украины в США Оксану Маркарову? Сотрудничество с МВФ - это, конечно, важный фактор, но наши отношения с ключевым партнером намного шире и многограннее - не завалит ли Маркарова остальные направления работы?

А.Г. Послами назначаются как кадровые дипломаты, так и политические назначенцы, и в этом смысле назначение Маркаровой может быть оправданным. Направление сотрудничества с МВФ и экономические вопросы действительно являются важными, а она - профессионал-технократ, весьма подготовленный, может быть и успешным дипломатом в ведущей стране мира. Но тут возникает два вопроса: первый - наш посол Владимир Ельченко не проработал в должности и года. Он профессиональный дипломат, работал на сложных направлениях, в том числе и в России, в ООН и когда Дмитрий Кулеба говорит, что правила ротации никто не отменял, то согласно этому правилу, посол работает в должности около трех-четырех лет.

Кроме того, сейчас идет процесс передачи власти и, возможно, Киеву стоило дождаться официального вступления в должность нового президента Байдена, чтобы решения согласовывались с новой администрацией. Во всяком случае, ранее была именно такая практика.

"ДС" С учетом уровня отношений между Джо Байденом и Петром Порошенко, когда Банковая начнет сливать или втихую закрывать дела против лидера "Евросолидарности"?

А.Г. Конечно, это вопрос к Банковой и к Зеленскому. Мы понимаем, что количество дел, которые "вешают" на Порошенко, "впечатляет". Да и постоянные упоминания предшественников, которых нужно привлечь к ответственности, говорят о психологических комплексах президента, который своих оппонентов считает врагами.

Изменит ли что-то победа Байдена - скорее да. Но на самом деле, и другие страны, и представители посольства США в свое время делали соответствующие заявления о неприемлемости происходящего. Например, когда Зеленский стал президентом, у него появилась идея всеобщей люстрации представителей власти с 2014 по 2019 год, поставив их на одну ступень с Януковичем - тогда было заявление послов G7, и президент был вынужден отказаться от своей идеи.

То есть победа Байдена не будет автоматически означать, что у Зеленского срочно начнут закрывать дела против Порошенко, ведь об их политической подоплеке говорилось и раньше. Да и риторика Зеленского вряд ли изменится, он и дальше, к сожалению, будет искать врагов среди критиков и оппонентов. А то, что сами дела будут разваливаться - так это реалии, это и сейчас происходит.

"ДС" Способен ли Байден в принципе начать диалог с Путиным о Крыме? Или "сакральность" вопроса для РФ перевесит любые другие соображения?

А.Г. Есть так называемая "Крымская резолюция" США, которая была принята при Трампе, и это официальная американская позиция, Байден не будет ее менять. То есть эта позиция сформировалась при Обаме, когда Байден был вице-президентом, потом при Трампе. Разве что сейчас Байден может занять более жесткую и четкую позицию, чем при Трампе, потому что мы помним, что Трамп в свое время говорил о "народе Крыма", что он, мол, сделал выбор, потом президент исправлялся, потом приняли упомянутую резолюцию. То есть Байден и его команда таких ляпов допускать не будут. Кроме того, со стороны США мы можем рассчитывать на содействие "Крымской платформе", которую сейчас хочет запустить Киев, но насколько это практически повлияет на позицию Путина - вопрос.

"ДС" Могут ли США захотеть модернизировать нормандский формат и минский процесс? Или нынешний четырехугольник является безальтернативным?

А.Г. Позиция США в этих вопросах всегда была важной, в том числе в плане действия санкций против России. У них всегда был двухсторонний трек взаимодействия с Россией в этой сфере, во времена Обамы за это отвечала Виктория Нуланд, а во времена Трампа это был Курт Волкер, и позиция Волкера была очень сильной, он активно продвигал и защищал не только американские, но и украинские интересы. Потом он ушел в отставку, и сейчас позиция "спецпредставителя США по Украине" не заполнена. Тут вопрос, назначат ли нового человека, или будут искать какие-то другие форматы. Я абсолютно убежден, что дело даже не в том, будут ли США формально принимать участие в нормандском формате или нет, их роль будет и так очень активной, вне зависимости от этого. Кстати, если говорить о Трампе, еще неизвестно, было бы включение США в "Нормандию" плюсом или минусом для Украины, потому что его заявления очень часто были непредсказуемыми. Присоединится ли США к четверке - посмотрим, ведь на это нужно еще и согласие России.