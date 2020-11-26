Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак три часа отвечал на вопросы представителей избранных СМИ, военных экспертов и блогеров.

О реформе системы питания в ВСУ

Из наиболее успешной и позитивной во времена президентства Порошенко эта реформа стала едва ли не самой скандальной во времена президентства Зеленского и его ставленников в армии. Поэтому о ней не могли не спросить на данной встрече.

"Считаю, что принцип аутсорсинга в армии должен оставаться. За исключением военных частей, которые привлекают к выполнению задач в районе операции Объединенных сил. Другой вопрос, правильно ли, что одни части имеют богатый ассортимент продуктов, а другие значительно ограниченный. Поэтому, по-моему, целесообразно ввести аутсорсинг по каталогу", - заявил Хомчак.

По его мнению, это освободит командиров частей от несвойственных им функций организации и контроля процессов питания в частях.

При этом Руслан Хомчак отрицает свертывание реформы и пытается представить это как ее следующий этап. Мол, сначала в ВСУ были наряды на кухню, потом аутсорсинг, затем питание по каталогу (реформа Порошенко - Петрени), и вот сейчас пришло время нового этапа - "аутсорсинга по каталогу".

Хотя, как известно, когда армия питалась на аутсорсе, было много нареканий на некачественное предоставление услуг фирмами-аутсорсерами и на коррупционную составляющую этого процесса. Поэтому суть реформы системы питания времен Порошенко и заключалась в снижении коррупционной составляющей до нуля за счет отказа от фирм-аутсорсеров.

И стоит отметить, что поставленной цели эта реформа достигла - по крайней мере, ни одного скандала, связанного с некачественным питанием или коррупцией в тех частях, которые питались без фирм-аутсорсеров, за все время не было. В отличие от тех частей, которые продолжали работать с аутсорсерами, и это было даже зафиксировано на официальном уровне.

Так зачем менять то, что работает идеально, на то, что постоянно дает сбои? К сожалению, такой вопрос Хомчаку никто не задал.

О потерях во время режима прекращения огня

Руслан Хомчак сообщил, что за время перемирия, которое продолжается вдоль линии разграничения, погибли четыре украинских воина и 14 получили ранения. Конечно, речь идет о боевых потерях. О тех, которые штаб ООС относит к небоевым, он не вспомнил.

Но волонтеры ведут статистику настоящих потерь во время операции Объединенных сил. Так вот, по подтвержденным данным, четыре украинских защитника погибли только в ноябре этого года. Всего же с начала так называемого перемирия Украина потеряла 26 своих защитников. Но в высоких властных кабинетах об этом говорить не принято, так как статистика реальных потерь портит кажущуюся идиллию мира на Донбассе, которого на самом деле нет.

О запрете открывать огонь

"Если перед Вооруженными силамами стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так выполняет их", - сказал Хомчак .

В то же время он подчеркнул, что решение об ответном огне принимает командир на месте, поэтому если в какой-то ситуации огонь не открывали - значит так решили сами военные.

"Что касается ответного огня, я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда поняли: решение об ответном огне принимает командир на месте. Ни в коем случае туда не вмешивается ни Хомчак, ни командующий Объединенными силами. Это право дано командиру, перед которым стоит задача защищать соответственно опорный пункт, район обороны", - отметил Хомчак, добавив, что делегирование полномочий на уровень командира является одним из принципов НАТО.

Очень удобная позиция, не правда ли?

О разведении сил и средств

Комментируя данный вопрос, Руслан Хомчак недвусмысленно дал понять, что он не одобряет нынешнюю тактику, но вынужден выполнять соответствующий приказ. При этом заметил, что даже если бы сказали сейчас отвести все войска прочь, то это было бы невозможно сделать из-за сознательной позиции командиров.

По крайней мере, так пишет блогер Мирослав Гай, который присутствовал на этой встрече.

На уточняющий вопрос в Facebook, не является ли это "прикрытием и легализацией предательских действий временного политического руководства страны", блогер ответил, что Хомчак таким образом дает шанс политикам договориться.

"Его упрекали, что "Минск" не выполняется из-за ВСУ. Он доказывает, что это не так", - передал Мирослав Гай услышанное на встрече с Русланом Хомчаком.

Об отмене дополнительных выплат участникам ООС

Главнокомандующий ВСУ опроверг информацию, которую распространяют в соцсетях, о якобы планах отменить некоторые дополнительные выплаты и премии военным, выполняющим задачи в районе ООС.

"Дополнительные выплаты остаются. Ничего не отменяется ни для военных на первой линии обороны, ни на второй. 17 тыс., 6.5 тысяч, плюс 5 тыс. на первой и второй линии. Я стою на позиции, что уменьшать никому нельзя", - заверил Руслан Хомчак.

Остается надеяться, что Хомчак говорит правду. В пользу этого варианта свидетельствует тот факт, что отмену выплат не скроешь.

О российских военных на Донбассе

Что касается кадровых военных ВС РФ, то главнокомандующий ВСУ озвучил информацию, согласно которой в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время находятся не более трех тысяч российских военнослужащих.

"По данным разведки, российских военнослужащих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей насчитывается около трех тысяч. Все поставки оружия, техники и продовольствия осуществляются с территории РФ. Также стало известно, что недавно зашли на Донбасс 10-12 профессиональных групп снайперов из РФ, мы их видели под Широкино", - заявил он.

Учитывая то, что совсем недавно официальные представители украинской власти открыто заявляли, что на Донбассе российских военных нет, такое заявление Хомчака вселяет оптимизм.

О медленном обновлении парка военной автомобильной техники

На вопрос журналиста информагентства Минобороны, почему так медленно обновляется парк автомобильной техники армии, главнокомандующий ВСУ ответил, что сейчас среди приоритетов технического обновления ВСУ - боевая техника.

По его словам, учитывая угрозы и финансовые возможности, определены приоритеты, по которым проводится техническое обновление армии. Но он заверил, что скоро дойдет очередь и до массового обновления автомобильного парка.

"Важно, чтобы техника соответствовала всем нашим требованиям. Чтобы производитель прислушался к рекламациям военных. Стоит отказаться от практики закупок широкого спектра автомобилей различных образцов и производителей. Потому что нужно помнить о налаживании эффективной системы технического обслуживания и ремонта автотехники, подготовки под новые марки авто специалистов. Очень скоро встанет вопрос о специалистах, запчастях, но найдутся ли ответы? У нас есть уже видение, что нам нужно. У КрАЗа есть немало интересных наработок. но когда завод заработает, вопрос не ко мне. Возможно, кто-то скажет, что "Мерседес" лучше. Но сколько мы таких машин сможем купить? "Татра" - тоже хорошая машина. У нас есть видение, чтобы "Нептун" и "Ураган" были на базе "Татры". У нас нет времени, армии уже необходима техника, мы сейчас воюем", - подчеркнул Хомчак.

Что ж, подождем и увидим все своими глазами. Или не увидим. Третьего варианта не дано.

Что касается других вопросов, интересующих налогоплательщиков, которые содержат ВСУ, включая главнокомандующего. К сожалению, пока неизвестно, спрашивали ли у Руслана Хомчака о его коллекции квартир, одну из которых он сам себе выделил, воспользовавшись служебным положением, и о преследовании волонтеров за обнародование этой информации. А без ответов на эти вопросы создается впечатление, что Хомчак позвал на встречу исключительно лояльных блогеров и медийщиков.