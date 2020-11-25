Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

Владислав Гирман / Деловая столица

Иштван Грежа, уполномоченный главы МИДа Венгрии, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем (если проще - "куратор Закарпатья" в Будапеште) не смог попасть на территорию Украины.

Вчера, 24 ноября, украинский МИД заявил, что после встречи с пограничниками на КПП "Берегшурань-Лужанка" Грежа был вынужден отправиться домой.

Причина: ему на три года запрещен въезд в Украину в связи со вмешательством в местные выборы.

В украинском Министерстве иностранных дел отметили, что для таких случаев Киев не обязан предупреждать иностранного гражданина о принятом в его отношении решении о запрете въезда. Об этом он сможет узнать уже непосредственно, приехав на КПП.

Впрочем, очевидно, предвидя такой поворот, Будапешт, как сообщает "Европейская правда", все равно официально уведомил украинскую сторону о предстоящем визите.

Хотя, безусловно, прекрасно понимали, что после скандала, произошедшего в конце октября, Грежа, как и госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Потапи, в Украину не впустят из-за их чрезмерно активного участия во внутренней политике Украины.

Венгерский Святой Николай

Иштван Грежа в закарпатской политике появился не вчера. Действует он там в интересах венгерского правительства уже давно.

Да и не впервые оказывается в центре дипломатического скандала.

Например, летом 2018 г., когда его решили назначить "куратором Закарпатья", Украину в крайней мере возмутило официальное наименование его должности - "уполномоченный по Закарпатью", что расценивалось как прямое посягательство правительства Виктора Орбана на украинскую область.

Под давлением Киева Будапешт все же изменил название должности на то, которое приводилось выше. Оно стало длиннее, непонятнее на первый взгляд, но сама суть поста и функционала Грежи остался все тем же. Он - нянька украинского Закарпатья, где лоббирует венгерскую повестку дня.

Иштван Грежа - один из рупоров МИДа Венгрии, который регулярно доносит до Киева позицию Будапешта относительно украинского языкового закона.

При этом ответственность за практически всю гуманитарную политику Венгрии в Закарпатской области позволяет ему, точнее позволяла, бывать там чаще, чем дома - порой несколько раз в неделю.

Понятное дело, что вместе с форинтами он привозил в украинский регион и определенные идеологемы, которые тем лучше заходили в умы местных венгров, чем больше суммы поступали из Будапешта.

А финансирование своих соотечественников за рубежом - это один из краеугольных камней венгерской внешней политики. В Будапеште этого даже не скрывают.

Так, Грежа в интервью журналистам в 2018 г. говорил, что кризис в отношениях между Украиной и Венгрией - не повод отказываться от гуманитарных, финансовых программ, а, наоборот, следует "еще больше усилить помощь".

"С 2019 г. она на самом деле удвоится. Венгрия не имеет предела для финансирования венгров Закарпатья", - цитирует его "Укринформ".

Растущая популярность Грежи на Закарпатье позволяла ему утверждать, что регион в целом его принимает.

"Если тогда на меня на границе смотрели как на врага, - хвастал чиновник в том же 2018 г., - то сейчас - как на Микулаша (венгерского и чешского Святого Николая)".

Правда, самопровозглашенное земное воплощение Сент Микулаша оказалось неспособно больно долго нравиться украинским пограничникам и правительству.

Чаша терпения была переполнена 25 октября, т.е. в день местных выборов, которые, между прочим, президентская партия "Слуга народа" проиграла с треском местным популярным лидерам.

Так почему бы Банковой не быть пожестче хотя бы с теми, кто как-то причастен к поражению?

Венгерские чиновники, в том числе глава МИДа Петер Сийярто открыто агитировали за местную политсилу - "КМКС "Партия венгров Украины" ("Общество венгерской культуры Закарпатья - Партия венгров Украины"), представители которой получили вполне приличный результат на местных выборах.

Украинское внешнеполитическое ведомство пообещало Будапешту жесткую реакцию в ответ на вмешательство в украинские выборы.

Вот этот запрет на въезд для Грежи и Потапи, по всей видимости, является этим самым ответом, либо одной из его составляющих.

Присмиревший Будапешт

Еще относительно недавно Венгрия в ответ на действия украинской стороны ответила бы зеркально, сдобрив решение порцией правопопулистской риторики.

Теперь же Сийярто ограничился нотой протеста, врученной украинскому послу, и видеообращением в Facebook, в котором пожаловался на то, что еще "две с половиной недели назад" договорился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой оставить позади возникшую напряженность в отношениях и "сосредоточиться на позитивных вопросах" ради создания "общей истории успеха".

Запрет на въезд для Грежи венгерского министра огорчил, но он подчеркивает, что правительство Венгрии "по-прежнему открыто и готово к сотрудничеству".

И никаких угроз. По крайней мере, прямых. Но есть завуалированные.

В частности, все тот же Иштван Грежа сразу после того, как его завернули на украинской границе, сообщил, что отправляется в венгерский город Ньередьхаза - "спасать украинскую кафедру" в одном из местных вузов.

Выглядит этот жест как вполне явный намек: Будапешт может как спонсировать, так и "прикрыть" украинскую кафедру. Либо вообще ничего не делать и дать ей умереть от коронавируса (ресурсы-то могут понадобиться и для более важных дел). Так что это, пожалуй, одно и то же.

Однако в общем и целом риторика официального Будапешта стала гораздо мягче. Это может свидетельствовать о понимании венгерской стороной, что ее позиции в конфликте, возникшем вокруг украинских выборов, слабы. И Киеву, в принципе, не составит особого труда доказать, да так, чтобы услышали в Брюсселе, факт вмешательства во внутренние дела Украины.

Без Дональда

Далеко не последнюю роль в формировании нынешней внешней политики Венгрии отыгрывают и результаты выборов в США, по результатам избранным президентом стал демократ Джо Байден.

И это плохая новость для европейских популистов в целом и для Виктора Орбана в частности, поскольку у него, по большей части, сложились достаточно хорошие отношения с 45-м президентом Соединенных Штатов.

Но теперь в Белый дом приходит Байден - вице-президент Барака Обамы, чье президентство для правительства Венгрии было полно неприятных сюрпризов и заявлений.

Один из них - это введение санкций в 2014 г. в отношении шести чиновников из окружения Орбана, уличенных в коррупции. Причем коррупционная зараза благодаря им проникла в ряд институтов и компаний, которые представляли в Венгрии интересы США.

Венгерская пресса тогда писала, что чиновники, по некоторым данным, требовали от этих компаний взятки.

Критиковал Обама Орбана и за другие коррупционные схемы. К примеру, за распил государственных средств, а также денег Евросоюза при развитии туристического курорта в городе Кестхей на озере Балатон.

Согласно расследованию Reuters, из бюджета Венгрии на туристические проекты на территории всей страны в 2014 г. было выделено больше $3 млрд, из которых половина пошла на Балатон. 40% от этих $1,4 млрд - это средства ЕС.

А освоили эти средства приближенные к Орбану бизнесмены. Например, друг детства Лоринк Месарош и его деловые партнеры, а также зять Орбана Иштван Тиборц.

Самое забавное в этой истории то, что сам Орбан, приложивший столько усилий для популяризации озера Балатон как туристического объекта, этому курорту предпочитает зарубежье.

Уже этим летом его уличили в лицемерии, когда премьер призывал всех ввиду пандемии отдыхать на Балатоне, но сам, по данным хорватского издания Jutarnji List, отдыхал на паруснике на Адриатическом море близ берегов Хорватии.

Адриатику, согласно журналистскому расследованию Átlátszó, выбрал и Петер Сийярто. Свой отпуск он провел на люксовой яхте венгерского магната Ласло Сии, аренду которой на свою зарплату никак себе позволить не мог.

А это уже признак коррупции. Впрочем, она давно сопровождает все правительство Орбана, который регулярно помогал своему окружению за счет государственной казны.

Трамп на это, а также на рассчетливую дружбу Будапешта с Россией, закрывал глаза. Байден же скорее продолжит линию Обамы. Тем более что еще во время своей кампании нелестно отзывался о правительства Виктора Орбана и прочих правопопулистах Европы вроде польской правящей партии Ярослава Качинського - "Право и Справедливость".

Президентство Байдена открывает перед Украиной возможность несколько поумерить пыл кабмина Орбана касаемо вмешательства в украинскую политику.

Пусть не в тесной координации с Белым домом, поскольку Банковая все же сумела ухудшить отношения с демократами в угоду Трампу, но потенциальная порка Орбана администрацией Байдена будет отличным фоном и инструментом для проталкивания украинской повестки дня.