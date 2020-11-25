Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

18:14 25.11.2020 |

Политика, Мир

 Владислав Гирман / Деловая столица

Иштван Грежа, уполномоченный главы МИДа Венгрии, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем (если проще - "куратор Закарпатья" в Будапеште) не смог попасть на территорию Украины.

Вчера, 24 ноября, украинский МИД заявил, что после встречи с пограничниками на КПП "Берегшурань-Лужанка" Грежа был вынужден отправиться домой.

Причина: ему на три года запрещен въезд в Украину в связи со вмешательством в местные выборы.

В украинском Министерстве иностранных дел отметили, что для таких случаев Киев не обязан предупреждать иностранного гражданина о принятом в его отношении решении о запрете въезда. Об этом он сможет узнать уже непосредственно, приехав на КПП.

Впрочем, очевидно, предвидя такой поворот, Будапешт, как сообщает "Европейская правда", все равно официально уведомил украинскую сторону о предстоящем визите.

Хотя, безусловно, прекрасно понимали, что после скандала, произошедшего в конце октября, Грежа, как и госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Потапи, в Украину не впустят из-за их чрезмерно активного участия во внутренней политике Украины.

Венгерский Святой Николай

Иштван Грежа в закарпатской политике появился не вчера. Действует он там в интересах венгерского правительства уже давно.

Да и не впервые оказывается в центре дипломатического скандала.

Например, летом 2018 г., когда его решили назначить "куратором Закарпатья", Украину в крайней мере возмутило официальное наименование его должности - "уполномоченный по Закарпатью", что расценивалось как прямое посягательство правительства Виктора Орбана на украинскую область.

Под давлением Киева Будапешт все же изменил название должности на то, которое приводилось выше. Оно стало длиннее, непонятнее на первый взгляд, но сама суть поста и функционала Грежи остался все тем же. Он - нянька украинского Закарпатья, где лоббирует венгерскую повестку дня.

Иштван Грежа - один из рупоров МИДа Венгрии, который регулярно доносит до Киева позицию Будапешта относительно украинского языкового закона.

При этом ответственность за практически всю гуманитарную политику Венгрии в Закарпатской области позволяет ему, точнее позволяла, бывать там чаще, чем дома - порой несколько раз в неделю.

Понятное дело, что вместе с форинтами он привозил в украинский регион и определенные идеологемы, которые тем лучше заходили в умы местных венгров, чем больше суммы поступали из Будапешта.

А финансирование своих соотечественников за рубежом - это один из краеугольных камней венгерской внешней политики. В Будапеште этого даже не скрывают.

Так, Грежа в интервью журналистам в 2018 г. говорил, что кризис в отношениях между Украиной и Венгрией - не повод отказываться от гуманитарных, финансовых программ, а, наоборот, следует "еще больше усилить помощь".

"С 2019 г. она на самом деле удвоится. Венгрия не имеет предела для финансирования венгров Закарпатья", - цитирует его "Укринформ".

Растущая популярность Грежи на Закарпатье позволяла ему утверждать, что регион в целом его принимает.

"Если тогда на меня на границе смотрели как на врага, - хвастал чиновник в том же 2018 г., - то сейчас - как на Микулаша (венгерского и чешского Святого Николая)".

Правда, самопровозглашенное земное воплощение Сент Микулаша оказалось неспособно больно долго нравиться украинским пограничникам и правительству.

Чаша терпения была переполнена 25 октября, т.е. в день местных выборов, которые, между прочим, президентская партия "Слуга народа" проиграла с треском местным популярным лидерам.

Так почему бы Банковой не быть пожестче хотя бы с теми, кто как-то причастен к поражению?

Венгерские чиновники, в том числе глава МИДа Петер Сийярто открыто агитировали за местную политсилу - "КМКС "Партия венгров Украины" ("Общество венгерской культуры Закарпатья - Партия венгров Украины"), представители которой получили вполне приличный результат на местных выборах.

Украинское внешнеполитическое ведомство пообещало Будапешту жесткую реакцию в ответ на вмешательство в украинские выборы.

Вот этот запрет на въезд для Грежи и Потапи, по всей видимости, является этим самым ответом, либо одной из его составляющих.

Присмиревший Будапешт

Еще относительно недавно Венгрия в ответ на действия украинской стороны ответила бы зеркально, сдобрив решение порцией правопопулистской риторики.

Теперь же Сийярто ограничился нотой протеста, врученной украинскому послу, и видеообращением в Facebook, в котором пожаловался на то, что еще "две с половиной недели назад" договорился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой оставить позади возникшую напряженность в отношениях и "сосредоточиться на позитивных вопросах" ради создания "общей истории успеха".

Запрет на въезд для Грежи венгерского министра огорчил, но он подчеркивает, что правительство Венгрии "по-прежнему открыто и готово к сотрудничеству".

И никаких угроз. По крайней мере, прямых. Но есть завуалированные.

В частности, все тот же Иштван Грежа сразу после того, как его завернули на украинской границе, сообщил, что отправляется в венгерский город Ньередьхаза - "спасать украинскую кафедру" в одном из местных вузов.

Выглядит этот жест как вполне явный намек: Будапешт может как спонсировать, так и "прикрыть" украинскую кафедру. Либо вообще ничего не делать и дать ей умереть от коронавируса (ресурсы-то могут понадобиться и для более важных дел). Так что это, пожалуй, одно и то же.

Однако в общем и целом риторика официального Будапешта стала гораздо мягче. Это может свидетельствовать о понимании венгерской стороной, что ее позиции в конфликте, возникшем вокруг украинских выборов, слабы. И Киеву, в принципе, не составит особого труда доказать, да так, чтобы услышали в Брюсселе, факт вмешательства во внутренние дела Украины.

Без Дональда

Далеко не последнюю роль в формировании нынешней внешней политики Венгрии отыгрывают и результаты выборов в США, по результатам избранным президентом стал демократ Джо Байден.

И это плохая новость для европейских популистов в целом и для Виктора Орбана в частности, поскольку у него, по большей части, сложились достаточно хорошие отношения с 45-м президентом Соединенных Штатов.

Но теперь в Белый дом приходит Байден - вице-президент Барака Обамы, чье президентство для правительства Венгрии было полно неприятных сюрпризов и заявлений.

Один из них - это введение санкций в 2014 г. в отношении шести чиновников из окружения Орбана, уличенных в коррупции. Причем коррупционная зараза благодаря им проникла в ряд институтов и компаний, которые представляли в Венгрии интересы США.

Венгерская пресса тогда писала, что чиновники, по некоторым данным, требовали от этих компаний взятки.

Критиковал Обама Орбана и за другие коррупционные схемы. К примеру, за распил государственных средств, а также денег Евросоюза при развитии туристического курорта в городе Кестхей на озере Балатон.

Согласно расследованию Reuters, из бюджета Венгрии на туристические проекты на территории всей страны в 2014 г. было выделено больше $3 млрд, из которых половина пошла на Балатон. 40% от этих $1,4 млрд - это средства ЕС.

А освоили эти средства приближенные к Орбану бизнесмены. Например, друг детства Лоринк Месарош и его деловые партнеры, а также зять Орбана Иштван Тиборц.

Самое забавное в этой истории то, что сам Орбан, приложивший столько усилий для популяризации озера Балатон как туристического объекта, этому курорту предпочитает зарубежье.

Уже этим летом его уличили в лицемерии, когда премьер призывал всех ввиду пандемии отдыхать на Балатоне, но сам, по данным хорватского издания Jutarnji List, отдыхал на паруснике на Адриатическом море близ берегов Хорватии.

Адриатику, согласно журналистскому расследованию Átlátszó, выбрал и Петер Сийярто. Свой отпуск он провел на люксовой яхте венгерского магната Ласло Сии, аренду которой на свою зарплату никак себе позволить не мог.

А это уже признак коррупции. Впрочем, она давно сопровождает все правительство Орбана, который регулярно помогал своему окружению за счет государственной казны.

Трамп на это, а также на рассчетливую дружбу Будапешта с Россией, закрывал глаза. Байден же скорее продолжит линию Обамы. Тем более что еще во время своей кампании нелестно отзывался о правительства Виктора Орбана и прочих правопопулистах Европы вроде польской правящей партии Ярослава Качинського - "Право и Справедливость".

Президентство Байдена открывает перед Украиной возможность несколько поумерить пыл кабмина Орбана касаемо вмешательства в украинскую политику.

Пусть не в тесной координации с Белым домом, поскольку Банковая все же сумела ухудшить отношения с демократами в угоду Трампу, но потенциальная порка Орбана администрацией Байдена будет отличным фоном и инструментом для проталкивания украинской повестки дня.

 

ПО РУБРИКАМ

15:51 Проверки небанковских учреждений: НБУ предлагает обновленный проект Положения

13:29 Открытый интерес по опционам на биткоин и Ethereum обновил исторический максимум

13:00 Курс доллара 25 ноября стабилизируется к евро

12:25 Фондовые биржи АТР 25 ноября закрылись разнонаправленно

12:20 Справочный курс гривны 25 ноября понижен на 1,21 коп до 28,3714 грн/$1

12:16 Программа «доступных кредитов» выросла в 10 раз. На что берут деньги предприниматели

11:40 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.11.20

11:11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.11.20

11:04 Остаток средств на корсчетах банков 25.11.20

11:01 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.11.2020

09:30 Апелляционный суд по жалобе Коломойского обязал рассмотреть законность договоров ПриватБанка с Kroll и Alixpartners

08:38 Золото 25 ноября продолжает дешеветь на фоне роста рисковых настроений

08:36 Евро 25 ноября укрепился вслед за спросом на рисковые активы

07:52 Фондовые индексы США 24 ноября отметились ростом, в частности,

24.11 Минфин поднял ставки 5-6-мес. ОВГЗ до 10-10,25% и 12-мес до 10,8%, 12-мес. ОВГЗ в евро с 2,2% до 2,45%

• дальше…

18:00 Кабмин отсрочил полноценный запуск Единой государственной е-системы в сфере строительства до конца марта 2021г

17:47 Совет НКРЭКУ рекомендовал Кабмину обязать Нафтогаз продавать газ на бирже

17:41 Украинские предприятия за 9 мес. сократили прибыль почти в 3,7 раза - Госстат

16:39 Спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50% в третьем квартале - GlobalLogic

15:49 В Госпотребслужбе сообщили о соглашениях Украины в сфере безопасности продукции

15:46 Количество фискализированных через ПРРО чеков достигло 1 миллиона в сутки

15:43 В Минрегионе планируют обновить Госстат и ограничить количество собираемых данных

12:50 Налоговая досрочно выполнила годовой план по доходам. Ранее он был снижен

12:45 Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в Украине на 2020г до 65 млн тонн

12:40 Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 25 ноября снизили стоимость автогаза на 5–15 коп

• дальше…

18:14 Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

18:01 Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»

15:57 Шотландия первой в мире сделала средства гигиены для женщин бесплатными

15:30 Китайские хакеры возобновили шпионаж за Ватиканом

13:38 В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков

13:20 Китай срывает газовый контракт с Газпромом

09:48 40% болгар считают коронавирус биологическим оружием

09:36 Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии

08:32 Джо Байден представил свою команду. Что беспокоит в ней часть демократов?

08:16 Передача власти в США новому президенту. Как это происходит?

24.11 Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните на посту премьер-министра

24.11 ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna

24.11 Credit Suisse прогнозирует рост мировой экономики на 4,1% в 2021г., ожидает ослабления доллара

24.11 Еще один крупный город в Китае проведет раздачу цифрового юаня

24.11 Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах

• дальше…

17:52 Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

16:33 Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ

08:10 В Украине вступили новые изменения в правила движения для водителей, велосипедистов и пешеходов

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

20.11 Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

20.11 Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

20.11 С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

18.11 Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

17.11 Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

• дальше…

18:14 Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

18:01 Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»

17:50 Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности

16:50 Кто такая Айна Тымчук, которая станет руководителем Харьковской ОГА

16:33 Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ

13:38 В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков

09:08 Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец

08:54 Горсовет против председателя: Мэры каких городов скоро могут остаться без власти

24.11 Цыганские торги с МВФ не пройдут. Не выполняем обязательства, денег не дадут

24.11 Запахло предательством: Почему в «ДНР» вдруг объявили мобилизацию

23.11 Пиррова победа Садового. Почему львовяне выбрали двоевластие

23.11 Минюст Украины вводит систему рейтинга тюрем - Малюська

23.11 Борьба с коррупцией ради увеличения коррупции. Почему мы не можем выйти из замкнутого круга

23.11 Вадим Денисенко: Милованов был слабым министром экономики. Он не умел и не знал, что и как делать

23.11 Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

• дальше…

17:19 Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport

16:56 Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»

12:36 SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов

11:34 Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу

09:43 Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2

09:36 Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии

24.11 Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч

24.11 Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта

24.11 Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд

24.11 Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера

24.11 Intel выпустит 5-нм процессоры уже к 2022 году. Производить их будет TSMC

24.11 В Sony не верят, что новое поколение консолей станет последним

24.11 Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий

23.11 Мошенники обманули сотрудников GoDaddy для доступа к ряду криптовалютных бирж

23.11 Rocket Lab присоединилась к SpaceX в условном клубе компаний, которые создают ракеты-носителя с возвращаемыми бустерами

• дальше…

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно