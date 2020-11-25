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Кто такая Айна Тымчук, которая станет руководителем Харьковской ОГА
16:50 25.11.2020 |
Харьковскую областную государственную администрацию будет возглавлять чиновник с многолетним стажем на государственной службе Айна Тымчук.
О предстоящем назначении Айны Тымчук из Днепра на должность председателя Харьковской ОГА слухи шли уже несколько месяцев, однако окончательное решение откладывалось до объявления провальных для "Слуги народа" результатов местных выборов, а позже - из-за болезни Владимира Зеленского.
По нашей информации, заявление об отставке Алексея Кучера, который в должности председателя Харьковской ОГА работал год, Зеленский подписал вечером 24 ноября.
Биография Айны Тымчук
Айна Тымчук родилась 21 ноября 1973 в городе Днепропетровск.
В 1995 году окончила Днепропетровский государственный университет (специальность - управление трудовыми ресурсами), в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (специальность - государственное управление).
Тымчук имеет ряд государственных наград. В мае 2019 тогдашний президент Петр Порошенко наградил, среди других, Айну Тымчук орденом княгини Ольги III степени - "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". Кроме этого чиновница имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины" (2008 год).
В 1990-х годах Тымчук работала в Днепропетровском городском совете (бухгалтер и инженер-специалист).
В 2000 году во времена президентства Леонида Кучмы начала работать в Днепропетровской ОГА сначала в должности заместителя руководителя аппарата, позже - руководителем аппарата и заместителем председателя ОГА.
После избрания президентом Виктора Ющенко в 2004 году она начала работать заместителем председателя Днепропетровского областного совета. Однако в 2006 году Тымчук снова вернулась в Днепропетровскую ОГА на должность руководителя аппарата, а в 2007 году - на должность заместителя председателя Днепропетровской ОГА.
После избрания президентом Украины Виктора Януковича Тымчук переехала на работу в Харьков, где в августе 2010 года стала советницей по организационным вопросам Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса.
С ноября 2010 года по март 2014 Тымчук была заместителем Харьковского городского председателя - руководителем делами исполнительного комитета городского совета.
При президентстве Петра Порошенко Тимчук вернулась в Днепропетровскую ОГА сначала на должность заместителя руководителя аппарата, затем - заместителя председателя-руководителя аппарата ОГА. С января 2018 году до этого времени она работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.
Скрытое благосостояние Айны Тымчук
В мае 2020 Тымчук подала электронную декларацию за предыдущий год. Согласно документу, Тымчук не ведет ни с кем общего хозяйства, то есть проживает одна. Однако по нашей информации, она имеет двух дочерей (действительно проживают отдельно), а также гражданского мужа Андрея Тымчука.
Официально у чиновницы нет собственного жилья и транспорта. Тымчук с 2016 года у гражданки Украины Любови Гордиенко (а это и есть одна из дочерей Тимчук) арендовала квартиру площадью 70,6 кв.м в Днепре. В то же время, чиновник задекларировала двое элитных швейцарских часов - Ulysse Nardin и Chopard.
По 2019 Тимчук в Днепропетровской ОГА заработала 430,5 тыс. грн. Кроме этого, чиновница задекларировала наличными 70 тыс. дДолларов и 730 тыс. грн. В банке в Тимчук было чуть больше 4 тыс. грн.
Несмотря на не впечатляющую декларацию, в 2019 году днепровские СМИ называли Тымчук самой богатой чиновницей Днепропетровской ОГА.
Кроме этого, журналисты Bihus.info написали, что Тымук скрывала имущество на матери. После смерти матери в 2014 году чиновница вступила в права собственности на наследуемое имущество. В частности, речь шла о квартире площадью 31 кв. м. в Киеве и на 70 кв. м. в Днепре, двух земельных участках и доме площадью 173 кв.м в селе Александровка Днепропетровской области. Кроме этого, тогда в декларации Тымчук появился автомобиль Mercedes-Benz GL 550 2007 года выпуска с отметкой о наследстве.
В сентябре 2016 Айна Тимчук подарила днепровскую недвижимость своей старшей дочери Любови Гордиенко, а киевскую квартиру - младшей, 19-летней Надежде Рыженко, которая училась в Киеве. Также, согласно декларации о существенных изменениях, в марте 2017 она продала Mercedes-Benz якобы за 300 тыс. грн, что в разы ниже рыночной стоимости.
"Кроме богатого наследства, Айне Леонидовне также повезло получать лакомую недвижимость в подарок. В 2011 году ей подарили 172-метровый дом в Харькове, а в 2013-м - административное здание с баром в городе Алуште, в переулке Ревкомовском 3-я. По этому адресу находится отель "История", однако никакого дохода от передачи недвижимости в аренду в своих декларациях Тымчук никогда не указывала", - пишет Bihus.info.
Муж Айны Леонидовны - Андрей Тымчук - также известный харьковский чиновник. Он ранее возглавлял некоторые харьковские государственные предприятия, где проводились планы санации. Во времена Порошенко Андрей Тымчук возглавлял Департамент экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА. Именно ему, по сведениям журналистов, Айна Тимчук в феврале 2017 подарила дом площадью 173 кв.м. в Харькове. В октябре 2020 во время местных выборов Андрей Тымчук был избран в Харьковский городской совет от партии "Слуга народа".
На государственной службе Айна Тымчук непрерывно работает с 1997 года. Общий стаж "нового лица" команды Зеленского уже превышает 20 лет.
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