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Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ
Синод Кипрской православной Церкви 25 ноября 2020 года обнародовал коммюнике о признании автокефалии Православной церкви Украины, сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Священный Синод Церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением Блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля Церкви Украины, и решил не выступать против этого решения Его Блаженства. В то же время, Священный Синод ожидает широкого обсуждения с общим участием для преодоления нынешнего кризиса, который угрожает расколом Церкви Христовой", - цитируется в сообщении.
Как сообщалось, в октябре предстоятель Православной церкви Кипра архиепископ Хризостом II во время синодальной совместной литургии упомянул в Диптихе имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.
Таким образом, Кипрская церковь стала четвертой церковью, которая признает поместной ПЦУ - после Вселенского патриархата, церкви Греции и Александрийского патриархата.
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