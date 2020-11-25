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АНАЛИТИКА

Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец

 Дмитрий Рясной, Николай Топалов / Экономическая правда

Минэнерго потеряло голову. Участники рынка ищут ответы на два вопроса: почему Буславец "ушли" и кто будет вместо нее.

Накануне Министерство энергетики Украины потеряло голову: должности и. о. министра лишилась Ольга Буславец. О своем уходе она узнала в день принятого решения, но количество сочувствующих невелико.

Умы всех неравнодушных заняты поиском ответов на два вопроса: почему Буславец "ушли" и кто будет вместо нее.

Завесу тайны вокруг новой кандидатуры министра многие посчитали уже раскрытой: на днях Кабмин назначил и. о. главы Минэнерго Юрия Бойко, но, по данным источников ЭП, в этом кресле он долго не задержится.

Человеком, который в эти дни готовится перевозить вещи в главный кабинет офиса на ул. Хрещатик, 30, является Юрий Гнатюк. Широкому кругу его имя ничего не говорит, да и нужно ли? Ключевая роль потенциального нового первого лица энергетического министерства - уравновешивать классовые разрывы между украинскими бизнесменами первого эшелона.

Тут президентской команде есть над чем работать. Задача №1 - потушить пожар угрозы расформирования Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В его разжигании Офис президента подозревает Рината Ахметова, недовольного заниженными, как он считает, ставками RAB-тарифов для облэнерго.

Увольнение Буславец, которую с первых дней назначения связывали с ДТЭК, наверняка собьет темп атак дончан на регулятора, но это далеко не единственный плюс перезагрузки министра.

При новом первом лице ведомства может резко возрасти роль Виктора Пинчука - зятя второго президента Украины. В отличие от Коломойского и Ахметова, его производства не избалованы льготами на энергорынке, но при этом тонут в банковских кредитах.

Если раньше до проблем группы EastOne никому не было дела, то с 20 января в Киеве начинается новый отсчет времени.

Назначенная на этот день инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена требует от украинской власти построения новых линий связи с Белым домом, а Пинчуку, известному своими знакомствами с демократами, тут есть что предложить.

Увольняли по-английски

"Зеленский считает, что расставаться с людьми можно так же, как было раньше. То есть он актера взял, не понравился актер, он ему позвонил: "Все, ты не работаешь". Так принято в той профессии.

Он даже не звонил. Вычеркнул - и все, и менеджеры между собой разберутся. И он так живет здесь", - говорил в одном из своих интервью экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Уколы" Богдана многие считают местью за его преждевременный уход с влиятельной должности. Однако у Ольги Буславец была возможность убедиться, что в этом случае бывший соратник президента не преувеличивал.

О своем увольнении она узнала по вышеописанному сценарию.

"Уволили на внеочередном заседании Кабмина в пятницу вечером (20 ноября. - ЕП). За час до заседания об этом решении ей сказал Шмыгаль. Для нее это стало полной неожиданностью", - так ЭП описал развитие событий их участник.

Сама Буславец отказалась рассказать о причинах своего снятия с должности.

Новый исполняющий

В день увольнения Буславец на это место Кабмин назначил нового временного и. о. министра. Речь идет о Юрие Бойко, который до последнего времени был рядовым замглавы Минэнерго.

С начала 2000-х годов Бойко работал на руководящих должностях в энергетических предприятиях второго и третьего эшелонов.

 

С 2014 года по май 2020 года был заместителем руководителя ГП "Энергорынок" Юрия Гнатюка.

Это предприятие до перевода рынка электроэнергии на так называемую либеральную модель выполняло функцию "кассира": оптом выкупало всю производимую в Украине электроэнергию и продавало ее энергоснабжающим компаниям.

В мае Бойко попал в Минэнерго на должность заместителя министра. Ведомством в то время уже руководила Буславец.

Коллеги по цеху отзываются о нем как о жестком управленце.

"Он не является каким-то революционером или бунтарем. Классический бюрократ-энергетик. Несмотря на большой стаж, он достаточно равноудален от крупных финансово-промышленных групп", - говорит собеседник ЭП в Минэнерго.

Чистая биография и управленческий опыт должны помочь Бойко на руководящей должности в министерстве, однако, по данным источников ЭП, его будущее не связано с креслом министра: уже в ближайшее время он вернется на привычную позицию заместителя.

"Мы в пятницу начали звонить ему с поздравлениями, а он говорит, что ненадолго. Мол, просто держит для кого-то место", - говорит собеседник ЭП.

По его словам, недавно у Бойко были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он планировал вообще уходить из министерства. "Дай Бог ему здоровья, но он сам министром быть не хочет", - говорит источник.

Зачем меняют одного временного на второго

"Ольга Буславец возглавила Министерство энергетики 16 апреля 2020 года. За это время был решен ряд кризисных ситуаций и начата работа над стратегическими реформами энергосектора", - говорится в ролике, созданном через пару дней после увольнения министра.

Из него же можно узнать, что одной из заслуг экс-министра является "прекращение забастовок шахтеров и обеспечение выплат зарплаты горнякам".

Речь идет о событиях полугодичной давности, когда под Офисом президента собирались люди с касками и транспарантами.

Такое было при всех украинских президентах, но они воспринимали горняцкие бунты как часть кампании давления на них со стороны элит. В данном случае - со стороны Рината Ахметова, империя которого занимает первое место в угольной сфере.

Зеленский реагировал на такие акции ручным вмешательством в государственную экономику: требовал погашения долгов по зарплатам. Позже президент не раз подтверждал такую манеру принятия решений.

Это заставляет верить в раскручиваемую версию причины увольнения Буславец. Она заключается в том, что до Зеленского дошла информация о якобы деструктивной позиции бывшего министра энергетики по отношению к крупному государственному производителю электроэнергии НАЭК "Энергоатом".

Суть этой версии в том, что Минэнерго под руководством Буславец на политическом уровне тормозило запуск блоков "Энергоатома" после их ремонтов.

По утверждениям Офиса президента и парламентариев из стана Зеленского, такое поведение Минэнерго спровоцировало президента уволить Буславец.

Однако тут есть одно "но".

Главный рычаг влияния министерства на участников рынка, к которым относится в том числе "Энергоатом", заключается в утверждении их роли (производственной загрузки) в так называемом прогнозном энергетическом балансе Украины.

Минэнерго действительно ограничивало нагрузку на "Энергоатом" в пользу Ахметова, но тут важно следить за руками: пересмотр энергобаланса произошел 28 апреля, то есть через две недели после назначения Буславец на должность.

С тех пор позиция Минэнерго по отношению к атомщикам принципиально не менялась, из-за чего сложно принимать эту версию за главную причину увольнения министра.

Кроме прецедента с ограничением роли "Энергоатома" в энергобалансе, Буславец была фигурантом борьбы за повышение доходов энергопоставляющих компаний (облэнерго). Она заявляла о необходимости повышения ставок RAB-тарифов.

Поскольку главным владельцем облэнерго в Украине является Ахметов, то де-факто речь шла о том, что тогдашний министр лоббировала повышение доходности предприятий олигарха.

Кстати, окружению Ахметова приписывается также роль первой скрипки в кризисе Нацкомиссии по регулированию энергетики, которая устанавливала упомянутые "заниженные" RAB-тарифы.

Речь идет об обращении 50 депутатов в Конституционный суд с ходатайством о признании неконституционными президентских указов, которыми были назначены члены НКРЭКУ.

Поскольку Буславец с момента назначения связывали с ДТЭК, то ее увольнение автоматически означает ослабление роли этой группы.

В разговоре с ЭП Буславец сказала, что останется на должности первого заместителя и вкратце очертила свой функционал.

"В сферу моей компетенции будут входить вопросы электроэнергетического комплекса и развития рынка электроэнергии, в том числе формирование технической политики по этому направлению, стратегическая политика в области энергетики, также буду отвечать за направление энергоэффективности".

Однако эти перспективы источники ЭП не разделяют. По их словам, в ближайшие недели министром может быть назначен глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк. Именно его заместителем в этом госпредприятии несколько лет работал Бойко.

 

По данным источников ЭП, Гнатюка планируют посадить в кресло по "схеме Буславец": решением Кабмина его назначат на должность первого заместителя, а затем - руководителем в статусе исполняющего обязанности.

Почему так? Причина та же, что и полгода назад при назначении Буславец: Гнатюк не имеет шансов набрать необходимый минимум голосов в Верховной Раде.

Собеседники ЭП выделяют у Гнатюка две особенности. Первая - он разбирается только в экономическом блоке энергетики. Вторая - беспрекословно соблюдает субординацию. Оба эти критерия были близки и Буславец.

Но если при ней Минэнерго особенно чувствительно реагировало на потребности ДТЭК, то при новом потенциальном министре с высокой степенью вероятности в фаворе окажется Виктор Пинчук.

По крайней мере, в удовлетворении его потребностей очень заинтересован Офис президента, и основу этой мотивации представляет роль Пинчука как коммуникатора между Киевом и Вашингтоном.

Если верить отчетам американских лоббистов и "слитым" перепискам бывшего госсекретаря США от демократов Хиллари Клинтон, ранее с такой ролью олигарх справлялся отлично.

Оставаясь верным себе, зять второго президента Украины традиционно раскладывал яйца в несколько корзин. По его "просьбе" лоббисты помогали налаживать связи с Вашингтоном Виктору Януковичу, а параллельно с этим решался вопрос освобождения из тюрьмы Юлии Тимошенко, которая попала туда благодаря четвертому президенту.

Во времена Януковича Пинчук поддерживал тесный контакт и с тогдашним оппозиционером Арсением Яценюком, а после Майдана фонд бизнесмена помогал налаживать связи с Западом уже членам команды Петра Порошенко.

Похоже, о возможностях олигарха знают и представители новой политической команды. Учитывая историю с уголовными делами против Байдена в Украине, с января 2021 года его помощь для официального Киева может оказаться неоценимой.
 

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