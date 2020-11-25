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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Горсовет против председателя: Мэры каких городов скоро могут остаться без власти

08:54 25.11.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Многим мэрам украинских городов осталось недолго праздновать победу на выборах, ведь впереди у них война с городскими советами, где большинство мандатов получили не дружественные к ним партии. И если не удастся договориться с врагами (или якобы врагами), новоизбранный мэр рискует сходить в отставку несколько раз за свою каденцию.

24 ноября, очень неожиданно для стороннего наблюдателя, Львовский городской совет провел первое заседание своего нового созыва, избранного 25 октября. Чем положил начало, не исключено, длительному конфликту в городской власти, который может привести к недееспособности львовского правительства или даже выражении недоверия мэру городскими депутатами.

Сессия горсовета без Садового: Что происходит во Львове

О таких планах депутатов новой каденции до последнего не было известно. Еще 19 ноября Львовская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) назначила первую сессию горсовета на 3 декабря. И вдруг в 23:55 (!) в день второго тура выборов городского председателя, то есть 22 ноября, ТИК изменила свое постановление и назначила первую сессию на 24 ноября. Основанием для изменения решения стали жалобы депутатов Львовского горсовета - представителей партии "Европейская солидарность".

Такие новости возмутили переизбранного во втором туре 22 ноября мэра Андрея Садового, который заявил, что сессия без председателя - это попытка узурпировать власть во Львове. Его заместитель Андрей Москаленко написал заявление в полицию о совершении членами городской ТИК уголовного преступления. В Фейсбуке вице-мэр пояснил: проведение сессии является манипуляцией с целью временно оставить Садового без власти. Называет и инициаторов - якобы они входят в окружение одного из представителей местной бизнес-политической среды.

Горсовет против председателя: Мэры каких городов скоро могут остаться без власти

 

Несмотря на предостережения из мэрии, вчера первая сессия новоизбранного горсовета состоялась. Участие в ней приняли депутаты от трех из пяти фракций - "Евросолидарнисть", "Варта" и ВО "Свобода". Не принимали участия в первом заседании депутаты от партии Садового "Самопомич" и "Голоса". Председательствовал руководитель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий. Депутаты приняли присягу и назначили президиум (интересная деталь - в зале заседаний еще не установлены кресла, поэтому депутаты работали стоя). Это означает, что с этого дня и до момента принятия присяги мэра Андреем Садовым в столице Галичины нет мэра. В этот период депутатам никто не будет мешать принимать те или иные решения, в частности, кадровые - назначить секретаря совета.

Как с этой важной в системе управления городом фигурой будет работать мэр? Между прочим, обратим внимание на схему, которая уже давно является типичной для городских советов, где продолжается противостояние мэров и депутатов. Последние назначают секретаря совета, который фактически и руководит городом в противовес председателю, который имеет "печать" и статус, и не имеет реальных полномочий. Именно так зашла в тупик ситуация в Черновцах, где мэр Алексей Каспрук (как и некоторые его предшественники) не мог осуществлять свои функции и в конце концов проиграл выборы. И далеко не факт, что в этом городе проблемы исчезнут после кампании 2020: в городской власти и дальше существует паритет сил, который блокирует развитие общества.

Несмотря на предостережения из мэрии, сегодня первая сессия новоизбранного горсовета состоялась. Участие в ней приняли депутаты от трех из пяти фракций - "Евросолидарнисть", "Варта" и ВО "Свобода". Не принимали участия в первом заседании депутаты от партии Садового "Самопомич" и "Голоса". Председательствовал руководитель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий. Депутаты приняли присягу и назначили президиум (интересная деталь - в зале заседаний еще не установлены кресла, поэтому депутаты работали стоя). Это означает, что с этого дня и до момента принятия присяги мэра Андреем Садовым в столице Галичины нет мэра. В этот период депутатам никто не будет мешать принимать те или иные решения, в частности, кадровые - назначить секретаря совета.

Как с этой важной в системе управления городом фигурой будет работать мэр? Между прочим, обратим внимание на схему, которая уже давно является типичной для городских советов, где продолжается противостояние мэров и депутатов. Последние назначают секретаря совета, который фактически и руководит городом в противовес председателю, который имеет "печать" и статус, и не имеет реальных полномочий. Именно так зашла в тупик ситуация в Черновцах, где мэр Алексей Каспрук (как и некоторые его предшественники) не мог осуществлять свои функции и в конце концов проиграл выборы. И далеко не факт, что в этом городе проблемы исчезнут после кампании 2020: в городской власти и дальше существует паритет сил, который блокирует развитие общества.

Вчера переизбранный мэр назвал "инициаторов" попытки отобрать у него власть (говорит о представителях региональных политических и бизнес-групп) и провел параллели с событиями 2014 года в Верховной Раде:

Горсовет против председателя: Мэры каких городов скоро могут остаться без власти

 

Не будем, конечно, забывать, что депутаты горсовета, как и мэр, тоже избраны народом, и городской председатель не главный над ними. К примеру, бывший депутат Львовского горсовета Игорь Дякович (Украинская Галицкая партия) в Фейсбуке высказал мнение, что в решении ТИК и проведении сессии нет противоречий законодательству.

Так или иначе, но в городе Льва уже с первых дней после выборов возник управленческий клинч, способный негативно повлиять на качество работы муниципальной власти, заблокировать необходимые для жизнедеятельности и развития города решения и в перспективе привести к войне взаимных недоверия и отставок.

Бурное начало работы местной власти во Львове - не единичная ситуация для поствыборной Украины. В соседнем Ивано-Франковске также случилась политическая сенсация местного уровня: в первый день работы нового областного совета в ней сформировалось большинство, в которое вошли депутаты из фракций "Свобода", "Батькивщина" и "За майбутне", а также "Платформы общин" и "Слуги народа". "На троих" разделили и президиум: председателем облсовета снова стал Александр Сыч от "Свободы", а его заместителями на сессии избраны председатель областной организации "Батькивщины" Василий Гладий и член-выдвиженец партии "За майбутне" Николай Палийчук (бывший глава областной госадминистрации, который после годов пребывания в окружении Виктора Ющенко появился в сфере влияния Игоря Коломойского). Зато фракция "Европейская солидарность", вторая по количеству полученных от избирателей депутатских мандатов, оказалась в меньшинстве.

Похожие процессы уже наблюдаются или будут происходить и в других регионах. Так, в Харькове, где способность Геннадия Кернеса реально держать в своих руках рычаги управления миллионником пока ставится под сомнение, потенциально может развернуться борьба за его "наследство", если неизменный мэр все же не восстановится после болезни.

Одесса: ОПЗЖ пытается сформировать большинство в горсовете

В горсовете Одессы 20 мандатов досталось партии Труханова "Доверяй делам", 18 - "ОПЗЖ", по 10 "Слугам" и "ЕС" и 6 "Партии Шария". И если представители "Европейской солидарности" перед выборами поддержали действующего мэра, это еще не является гарантией, что они это будут делать и в горсовете. При этом представители "ОПЗЖ" и "Партии Шария" о своей коалиции заявили давно. Ходили слухи, что первую сессию горсовета, которую долго не могли собрать и которая состоялась сегодня, затягивали именно "ОПЗЖ", которые не могут собрать большинство в горсовете, ведь даже с депутатами от "Партии Шария" их представительство занимает менее половины в совете. Таким образом они не могут поставить своего секретаря и торгуются за другие важные должности".

С кем будут "слуги" пока также не понятно.

Как мэр Черкасс Бондаренко будет мириться со "слугами"

Традиционно интересной может быть политическая жизнь Черкасс. Там избранный во втором туре мэр Анатолий Бондаренко, который на этих выборах после колебаний выбрал ряды партии "За майбутне", получил в горсовете не только большую фракцию своей партии, но и равную ей по количеству мандатов фракцию "Слуги народа". Вопрос в том, забудут ли 8 избранных депутатами членов президентской партии нанесенное их лидеру черкасским мэром личное оскорбление и судебный иск Бондаренко к Зеленскому и создадут ли коалицию, которая будет работать с мэром в унисон. Варианты разные, ведь состав Черкасского горсовета очень пестрый: депутатами здесь стали представители аж семи партий: кроме упомянутых, это "Евросолидарнисть" (7 мандатов), "Голос" (6), местная партия "Черкасчане" (5), "ОПЗЖ" и самая влиятельная когда-то в регионе "Батькивщина" (по 4 депутата).

Политическое одиночество мэров Николаева и Полтавы

Напряженной может стать ситуация в Николаеве, где переизбранный во втором туре городской председатель Александр Сенкевич (у которого и в предыдущую каденцию были проблемы в сотрудничестве с городскими депутатами) получит горсовет с преобладанием политических оппонентов: "ОПЗЖ" - 17 депутатов, партия "Пропозиция" - 14 "Слуга народа" - 9, по 5 - "ЕС" и "Партия Шария" и 4 депутата от партии "Наш край". Перспективы нормальной работы власти в этом городе будут зависеть от конфигурации коалиции фракций.

Вряд ли будет иметь спокойные пять лет жизни Александр Мамай, мэр Полтавы, которого в 2018 по обвинению в нарушениях законов отстранили от кресла мэра городские депутаты, а 22 ноября этого года полтавчане третий раз избрали его на эту должность. Мамай тоже, как и черкасский коллега, на этих выборах представлял партию "За майбутне", которая получила 10 мандатов в новом горсовете. 9 депутатов имеет "Слуга народа", по 6 - партии "Родной город" и "Евросолидарнисть", по 4 - "ОПЗЖ" и "Партия простых людей Сергея Каплина", 3 - "Свобода". Чтобы создать большинство, Мамаю придется договариваться. Скорее всего, с членами фракции президентской партии и кем-то из "младших партнеров".

Славянск: Оппоблок & ОПЗЖ

Победитель выборов мэра Славянска Вадим Лях, представитель "Оппозиционного блока" Рината Ахметова, имеет шанс стать "свадебным генералом". В новом горсовете политсила, под флагами которой баллотировался Лях, получила значительно меньше мандатов чем "ОПЗЖ" (14 против 6). То есть "Оппоблоку" придется договариваться с другими депутатами, чтобы образовать большинство и не допустить расшатывания позиций мэра. Такое уже было на Донбассе, в Северодонецке, где с 2015 года мэр Валентин Казаков не имел своего большинства и ходил в отставку раз шесть в течение пяти лет.

С победой на выборах городского головы Бердянска Валерия Баранова (партия "За будущее") на городской совет ждет время политической турбулентности: в оппозиции к мэру находиться депутатское большинство в составе фракций "ОПЗЖ" (15 мандатов) и "Наш край" (семь мандатов) .

В целом отношения между представителями политических сил на местном уровне переплетены настолько неожиданно, что говорить о каких-то четких идеологических императивах здесь не стоит. Партии, которые являются непримиримыми оппонентами в Киеве, где-то в регионе могут потихоньку взаимовыгодно сотрудничать, формально или нет, и принимать какие-то "интересные" решения. Логика идеологий здесь часто не работает или работает по-другому, чем привыкли столичные наблюдатели.

В эти дни межфракционные "браки по интересам" по всей стране только начинают заключаться, и мы увидим и проанализируем еще много интересных новостей.
 

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