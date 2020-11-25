Цыганские торги с МВФ не пройдут. Не выполняем обязательства, денег не дадут

Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик, экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ

Что значит "выполнили все условия договоренностей с МВФ"

Это когда мы говорим, что выполнили договоренности, а Международный валютный фонд подтверждает - "да, Украина выполнила договоренности". И свои выполняет, конечно, - дает Украине запланированные и оговоренные транши.

Любая другая коммуникация МВФ - "мы остаемся стратегическим партнером", "мы достигли существенного прогресса в сотрудничестве", "очередной раунд переговоров прошел в обстановке взаимопонимания", и вообще - что угодно, кроме денег - это все говорит о том, что договоренности с нашей стороны не выполняются.

Более того, выглядит так, что те, кто подписывал меморандум с нашей стороны, и поэтому отвечает за его выполнение, выполнять его и не собирались. Цель была получить деньги, а дальше... а дальше как-то разрулим, распетляем и порешаем.

Складывается впечатление - никаких инсайдов, сплошные досужие домыслы - что отношения к обязательствам перед МВФ у президента, его вице-президента и трех других подписантов выглядят примерно так: "Так, мы реально выполнили два с половиной пункта-маяка из девяти.

Ладно, два с половиной - это, считай, три. Еще два - это аж в след году, отложим. То есть уже пять есть, остается четыре.

Таак. Одно поручим распетлять главе НБУ Кириллу Шевченко, не справится он, позовем экс-министра экономики Тимофея Милованова, его там любят.

Второе - тут есть интересный пункт и запятая, и, если ее трактовать вот так и вот так, то мы, можно считать, уже все выполнили.

Поручите экс-министру финансов Оксане Маркаровой, она умеет проводить переговоры, и все там обоснует. Вот это третье - это вообще нарушение суверенитетаи вмешательство во внутренние дела, так им и скажите, что мы на это не пойдем, мы им не колония какая-то, пусть знают. Вроде все?

Что, еще одно остается? А, сделаем вид, что не заметили, в конце концов, остальное выполнили. И вообще они там от денег пухнут, нам обязаны дать. Вот, вроде, и порешали, вот так все просто, оц-тоц-перевертоц! Все, распетляли, Шура, запускайте Берлагу".

МВФ, похоже, на это смотрит по-другому. Что-то не выполнено? Значит, все не выполнено. Привет. Оставьте себе ваши юридические закорючки, мы с удовольствием послушали вашу версию про запятые и суверенитет. Остаемся стратегическим партнером, очередной раунд прошел в обстановке взаимопонимания, мы достигли существенного прогресса в сотрудничестве, денег не дадим, но вы держитесь.

Как работать с таким партнером. Просто. Выполнять то, о чем договорились и под чем подписались. Без "цыганских торгов" и крючкотворства.

Мы пока действуем наоборот.

И честно признаюсь, меня это немного удивляет, даже, пожалуй, сильно удивляет. Потому что как минимум президент довольно долго был бизнесменом. Как будто должен знать, что выполненная работа это "Вован, крутое шоу, мы все ржали, как кони, как ты и обещал. Спасибо, повеселил, уважил. Бабки тебе на счет перевели, Иван Иванычу и Петру Петровичу порекомендую, у нас дни рождения скоро. Бывай, парень, ты крут, успехов".

Тогда как "Зал не смеялся - ну и что с того, зато у вахтера в левом углу подергивалась щека, согласно пункту 25,3 договора, это можно считать смехом, согласно пункту 2 части второй раздела 3 наличие смеха в зале является основанием для оплаты работы" это не выполненная работа, а "цыганские торги". Так денег, может, и дадут, но один раз, без продолжения романа.

Собственно, поэтому и удивляюсь.