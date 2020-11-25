Впервые за десять лет казна Украины полностью пуста, миллиардные долги покрыть нечем, – экс-замминистра

Экс-первый замминистра экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта заявил, что Государственная казначейская служба остановила финансирование расходов бюджета.

Об этом он написал в социальной сети Facebook.

"Люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять" - сообщил он.

Согласно оперативным данным Казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на сегодня составляют 9,4 млрд гривен, из них 3 млрд гривен по защищенным расходам.

"Одновременно, локдаун выходного дня и неизбежный надвигающийся полный локдаун повышают потребность в бюджетных расходах. Самая простая программа поддержки - выплата 5 тыс. гривен минимальной зарплаты всем занятым в пораженных областях сферы услуг (около 4 млн человек) - стоит 20 млрд в месяц. Этих денег сейчас просто нет", - заявил Кухта.

По его мнению, единственный способ решить проблему - быстрое возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), которое откроет доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы.

В свою очередь МВФ считает, что Украина ведет налоговую политику одновременно "на два фронта" и не выполняет всех требований.

Ранее советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что транш МВФ для Украины в этом году получить нереально.