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Впервые за десять лет казна Украины полностью пуста, миллиардные долги покрыть нечем, – экс-замминистра
23:29 24.11.2020 |
Экс-первый замминистра экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта заявил, что Государственная казначейская служба остановила финансирование расходов бюджета.
Об этом он написал в социальной сети Facebook.
"Люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять" - сообщил он.
Согласно оперативным данным Казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на сегодня составляют 9,4 млрд гривен, из них 3 млрд гривен по защищенным расходам.
"Одновременно, локдаун выходного дня и неизбежный надвигающийся полный локдаун повышают потребность в бюджетных расходах. Самая простая программа поддержки - выплата 5 тыс. гривен минимальной зарплаты всем занятым в пораженных областях сферы услуг (около 4 млн человек) - стоит 20 млрд в месяц. Этих денег сейчас просто нет", - заявил Кухта.
По его мнению, единственный способ решить проблему - быстрое возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), которое откроет доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы.
В свою очередь МВФ считает, что Украина ведет налоговую политику одновременно "на два фронта" и не выполняет всех требований.
Ранее советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что транш МВФ для Украины в этом году получить нереально.
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