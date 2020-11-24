Запахло предательством: Почему в «ДНР» вдруг объявили мобилизацию

Руслан Рудомський / Depo.ua

В течение прошлых выходных на оккупированной территории Донецкой области боевики-"резервисты" начали массово получать СМС с приказом "появится на сборные пункты".

"Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку областного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт", - говорится в разосланных сообщениях.

Но не эсэмэсками едиными. Жители временно оккупированных территорий пишут, что в воскресенье по квартирам и домам ходили люди в форме "военной комендатуры" и "народной милиции". Они требовали назвать фамилии проживающих и фиксировали полученные данные. Делается это якобы для того, чтобы выявить "граждан, пребывающих в запасе".

Инициатором же данной "акции" называют главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который издал приказ, согласно которому в период с 23 по 27 ноября 2020 года "МВД ДНР" должно обеспечить "проведение контрольного оповещения и явки граждан, пребывающих в запасе".

Что интересно: только в октябре на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российское командование проводило комплексную проверку боевиков, включая резервистов. По информации украинской разведки, эту так называемую итоговую проверку организовывала комиссия Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Нынешняя же "мобилизация", судя по всему, является отдельной личной инициативой главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Ведь, во-первых, проводится она только в "ДНР", а, во-вторых, проводится очень неуклюже и непрофессионально. По крайней мере, на первый взгляд. И здесь возникает вполне логичный вопрос: для чего это делается?

Буквально на поверхности лежит версия, что таким образом в "ДНР" пытаются закрыть кадровые дыры после выезда части так называемой армии "ДНР" в качестве "миротворцев" в Нагорный Карабах. Ведь чуть больше недели назад Главное управление разведки Минобороны обнародовало информацию, что на территории ОРДЛО оккупанты ускорили принудительную паспортизацию населения именно с этой целью. Мол, в состав "миротворческих" сил могут входить только граждане России, поэтому вместе с паспортизацией проходит и вербовка этих новоиспеченных "россиян" в "миротворческий" контингент для Карабаха.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов придерживается другого мнения. В комментарии Depo.ua он озвучил предположение, что так называемая мобилизация в "ДНР" является ничем иным, как очередным элементом давления на Украину в рамках Минских переговоров.

"Это один из рычагов давления на Украину в рамках ТКГ, поскольку последние заявления украинской стороны, в том числе о возможных выборах на оккупированных территориях весной, вызывают у боевиков огромное предостережение. В частности, они переживают, что Украина и Россия могут договориться у них за спиной и Москва может их предать, как она это сделала с Арменией в Нагорном Карабахе. Поэтому все это делается боевиками исключительно для того, чтобы усилить свою роль перед Россией и Украиной на переговорах", - рассказал Михаил Жирохов.

Кстати, это уже не первые подобные попытки "Л-ДНР" провести подобную "мобилизацию". Впервые нечто подобное затеял еще предыдущий главарь боевиков Александр Захарченко в апреле 2017 года.

Официальные "СМИ" террористов назвали то мероприятие "первым в истории "ДНР" военно-полевым сбором резервистов", а на самом деле все вылилось в банальную совковую показуху. На полигон близ Саур-Могилы на несколько часов "добровольно" согнали несколько тысяч (по самым оптимистичным подсчетам) студентов и работников бюджетной сферы со всей "республики", чтобы снять пафосные фото- и видеоматериалы пропагандистского характера.

Следующее подобное "мобилизационное" мероприятие боевики провели в июле 2018 года. Тогда украинским разведчикам удалось установить, что местные жители в возрасте от 18 до 65 лет получили повестки с требованием прибыть в "военные комиссариаты". В дальнейшем с этими лицами проводились сборы на срок от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1-го АК (так называемая армия "ДНР") и 2-го АК (так называемая армия "ЛНР") российско-оккупационных войск.

Тогда эта "мобилизация" выглядела бряцанием оружием в ответ на начало украинской операции Объединенных сил, которая пришла на замену антитеррористической операции. На Донбассе на полном серьезе разгонялось мнение, что президенту Петру Порошенко для повторного переизбрания нужна военная победа с освобождением новых территорий, и боевиков такая перспектива очень пугала.

Собственно, о нечто подобном можно было бы подумать и сейчас. Однако в Украине сейчас не та центральная власть, чтобы даже думать о возможном освобождении оккупированных территорий путем военной операции, не говоря уже о том, чтобы планировать ее. Команда президента Зеленского больше настроена на то, чтобы договариваться с Россией о Донбассе, а не противостоять ей.

Простыми словами, Зеленский хочет поскорее завершить войну, а Путин хочет навязать Украине автономный регион с широкими правами - вплоть до права вето на внешнеполитические инициативы государства. И если обе стороны договорятся, по предвыборному выражению Зеленского, "где-то посередине", то нынешнее руководство "Л-ДНР" может стать разменной монетой.

Другое дело, что такая договоренность почти невозможна, ведь Путин уже давно дал понять, что на уступки не пойдет, а Зеленского, если он примет озвученные условия Путина, в Украине будет ждать третий Майдан с перспективами пожизненной командировки в Ростов.

Но главарь "ДНР" Пушилин может этого и не понимать, поэтому не исключено, что он действительно пытается перестраховываться всеми известными ему способами, создавая в глазах Киева и Москвы хотя бы видимость, что возглавляемая им "ДНР" представляет собой нечто серьезное. Другое дело, что выглядит это примерно как давление обезьяны на директора зоопарка.