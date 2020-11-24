Пиррова победа Садового. Почему львовяне выбрали двоевластие

Юрий Вишневский / Деловая столица

Мэр Львова, лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый принимает поздравления. Во втором туре выборов мэра он победил выдвиженца партии «Европейская солидарность» Олега Синютку со счетом около 60:40%. Таким образом, эра Садового, длящаяся уже почти 15 лет (впервые он был избран мэром Львова 26 марта 2006 г.), продлена еще на пять лет.

Пик популярности Садового и его партии пришелся на 2014-2015 годы. В 2014-м «Самопомич» распространила свое влияние почти на всю Украину, убедительным свидетельством чему стало третье место партии на парламентских выборах, а в 2015-м смогла укрепить свои позиции, довольно успешно выступив во многих городах. Во Львове Садовый сравнительно легко победил на выборах мэра и столь же легко создал удобное себе большинство в горсовете.

Сейчас былое величие потрескалось и развалилось, а влияние Садового сжалось до пределов Львова. И даже на выборах во Львовский горсовет «Самопомич» заняла лишь второе место, получив 19,4% голосов и, как следствие, 17 мандатов из 64 (пять лет назад она была безоговорочным лидером, набрала 31,7% голосов и получила 24 мандата).

Тем не менее, Садовому удалось сохранить за собой пост мэра еще на пять лет. Это было почти очевидно еще по итогам первого тура, когда он уверенно обогнал ближайшего преследователя - Синютку - со счетом 40,1:31,1%. Поддержка львовянами действующего мэра более чем вдвое превысила поддержку его партии: за Садового в первом туре проголосовали 91,1 тыс. львовян, а за «Самопомич» - только 42,8 тыс. Это означает, что многие избиратели, которые не поддерживают ни «Самопомич», ни «Евросолидарность» и проголосовали за другие партии, тем не менее на выборах мэра уже в первом туре решили поддержать Садового. Второй тур в этом плане лишь закрепил тенденцию, четко проявившуюся еще в первом туре.

Выигрыши и проигрыши «Евросолидарности»

Подчеркнем, что Синютка подобным преимуществом не располагал. За него в первом туре проголосовали 70,7 тыс., что практически совпало с результатом «Европейской солидарности» на выборах в горсовет - ее поддержали 68,8 тыс. львовян. И это не удивительно. Фактически у Синютки, в отличие от Садового, нет (ну или почти нет) собственного электората, то есть тех, кто поддержал бы его на пост мэра, если бы он баллотировался в качестве самовыдвиженца. Иными словами, избирателями Синютки являются главным образом приверженцы «Европейской солидарности», и проголосовали они за него прежде всего потому, что он - кандидат от этой партии.

Впрочем, если сравнивать с результатами пятилетней давности, то следует констатировать, что партия Петра Порошенко заметно укрепила свои позиции в Львове. В 2015-м результатом БПП «Солидарность» на выборах во Львовский горсовет стали 13% голосов (второе место с отставанием от «Самопомочи» почти в 2,5 раза) и 10 мандатов. Кандидатом от партии на выборах мэра Львова была Оксана Юринец, которая заняла лишь пятое место, набрав жалких 4,4% голосов. А ведь Порошенко тогда был главой государства.

Сейчас он всего лишь один из оппозиционных деятелей, тем не менее его партия «Евросолидарность» заняла на выборах во Львовский горсовет первое место, набрав 31,3% голосов и получив 26 мандатов. А кандидат от партии стал главным конкурентом действующего мэра Садового.

Три причины поражения Синютки

Анализируя результаты второго тура, можно выделить три главных фактора, сыгравших против Синютки и в пользу Садового.

Первый фактор является не локально львовским, а общенациональным. Это были первые местные выборы после глубокой децентрализации, благодаря которой мэры городов сконцентрировали в своих руках мощнейший финансовый ресурс - в дополнение к административному и медиа-ресурсу, который всегда есть у мэров. В то же время все более ухудшается глобальная ситуация в экономике и медицине. И это, естественно, порождает у людей боязнь дестабилизации еще и на городском уровне. Все эти факторы обеспечили действующим мэрам фору в размере около 30% голосов.

Приведем разницу между двумя лидерами первого тура по десяти крупнейшим городам Украины, где 25 октября состоялись выборы. Киев - 41% (50,5 против 9,5%), Харьков - 46% (60,3 против 14,3%), Одесса - 18,5% (37,5 против 19%), Днепр - 33,3% (46,4 против 13,1%), Запорожье - 48,6% (60 против 11,4%), Львов - 9% (40,1 против 31,1%), Кривой Рог - 19% (44,9 против 25,9%), Николаев - 9,6% (38,9 против 29,3%), Мариуполь - 38,7% (64,5 против 25,8%), Винница - 52,9% (65,9 против 13%).

В каждом из десяти городов первое место в первом туре занял действующий мэр, а его отрыв от ближайшего преследователя составил в среднем 31,7%. Во Львове, к слову, разница получилась наименьшей - только 9%. И это говорит о том, что если бы не та фора, которую он получил благодаря вышеперечисленным обстоятельствам (децентрализация, админресурс, боязнь дестабилизации), его ждал бы разгромный проигрыш.

Второй главный фактор, сыгравший в пользу Садового и против Синютки, это более удачная кампания Садового, которая была построена почти исключительно на позитиве - на достижениях действующего мэра за почти 15 лет, а также на его видении будущего развития Львова. Команда Синютки играла в основном на негативе, начиная от мусорной темы (которая на самом деле рикошетом бьет по самому Синютке) и заканчивая стараниями связать Садового с Зеленским и «русским миром». Это нормально для президентской или парламентской кампании, но на местных выборах порождало опасения: а не будет ли Синютка чересчур втянут в политическое противостояние между центральной властью и оппозицией вместо решения городских проблем.

Кроме того, Садовому немало помог Кабмин своим решением о «карантине выходного дня». Мэр Львова подверг правительственную новацию жесткой публичной обструкции - и это в глазах многих львовян опровергло обвинения о послушности Садового Зеленскому.

Наконец, третий главный фактор - это менталитет львовян. Многие из них вполне здраво рассудили, что нельзя никому давать абсолютную власть. Ибо абсолютная власть портит любого политика, и тот же Садовый - тому пример. Именно по этой логике многие из тех, кто в первом туре голосовал за других кандидатов, не за Садового и не за Синютку, во втором туре предпочли именно Садового, хотя у них за 15 лет накопилось к нему множество претензий. Дело в том, что если бы мэром стал Синютка, то он, опираясь на крупнейшую фракцию горсовета, легко создал бы удобное себе большинство - как это сделал Садовый пять лет назад.

А сейчас львовяне близки к тому, чтобы получить двоевластие. Поскольку в горсовете 64 места, для формирования большинства достаточно 33 мандатов. «Евросолидарность» получила 26, «Самопомич» - 17, «Голос» - 8, «Варта» - 7, «Свобода» - 6. При этом «Голос» склоняется к союзу с «Самопомочью», но вместе у них только 25 мандатов. А «Варта» и «Свобода» вроде бы не прочь создать коалицию с «Евросолидарностью», именно чтобы вместе держать контроль над действиями Садового. Вместе у этих трех фракций 39 мандатов, что позволяет создать большинство с достаточным запасом голосов.

В любом случае, как ни крути, а Львов остается форпостом влияния Порошенко и «Евросолидарности». Тем более что котировки Зеленского и «слуг народа» тут минимальны: выдвиженец партии «Слуга народа» на выборах мэра Тарас Клефа занял лишь восьмое место с результатом 1,63%, а сама партия на выборах в горсовет набрала менее 3,5% и не получила ни одного мандата.