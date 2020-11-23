Начало конца. Как коллективный Медведчук будет скидывать Зеленского с трона

Адепты России в Украине хорошо научились двум вещам: ждать и использовать слабости соперников за власть. Слабость «зеленых» - комплекс перед предшественниками.

В интервью "ДС" психолог Валентин Ким очень метко охарактеризовал поведение Зеленского: Порошенко стал для него отцом, которого нужно победить. Очередным подтверждением тому выглядел недавний видосик из "Феофании", в котором нынешний глава государства не преминул всуе вспомнить о своем предшественнике, пригрозив штрафовать фитнес-клуб "Пятый элемент" за нарушение карантина выходного дня. В ответ получил от Петра Порошенко фразу: "Это агония, Владимир Александрович".

Однако комплекс прослеживается не только во взаимоотношениях Зеленского с Порошенко, но и в поведении всей "зеленой" команды. Которая пытается доказать, что она - лучше. Или, по крайней мере, другая. Впрочем, быть другой еще не означает стать лучше. Что подтверждают и последние соцопросы, в которых "слуги" почти сравнялись по рейтингам и с "Европейской солидарностью", и с ОПЗЖ. То есть с "папередниками папередников". При этом последние хорошо научились использовать себе во благо неприязнь "зеленых" к тем политическим силам, которые они на подсознательном уровне хотят "победить".

В четверг сотрудники правоохранительных органов провели обыски у руководства Музея Революции достоинства, что вызвало волну возмущения. И если предположить, что музейщики действительно виновны в злоупотреблениях на 100 млн, как утверждают в Офисе генпрокурора, то время для обысков было выбрано совершенно глупо - за два дня до седьмой годовщины начала Евромайдана. По поводу действий правоохранителей критика зазвучала даже с Банковой: дескать, силовики могли и подождать. Не могли. Наша правоохранительная, судебная и вся чиновничья система ориентируется на мировоззренческие позиции верховной власти: если та проводит национально-патриотическую линию, система будет работать в этой идеологической матрице, если пророссийскую - матрица резко поменяется.

Это не мистика, а особенность бюрократического организма. Когда следователи, судьи, прокуроры и так далее видят, что деятели нынешней власти ругают своих предшественников, они подспудно играют на стороне власти. Той неприятно, что обыски в Музее прошли некстати? Бюрократический организм не ошибается, он чувствует конъюнктуру очень тонко и его не обманешь: большинство сегодняшних правителей Украины к свержению режима Виктора Януковича не имели никакого отношения, более того, они неплохо зарабатывали при той власти. И, что не исключено, симпатизировали ей. Сегодня, конечно же, они говорят иначе. Но бюрократ, будь он в пиджаке или в мундире с погонами, прекрасно чувствует, куда выведет идеологическая "какая разница".

Та же история и с делом о государственном перевороте, которое расследует ГБР по заявлению депутата от ОПЗЖ, а ранее одного из видных деятелей режима Януковича Рената Кузьмина. По этому делу на допрос вызвали целую группу политиков - бывших лидеров Евромайдана. Сейчас в ГБР оправдываются: повестки на допрос отменили в связи с эпидемией коронавируса и вообще - политических мотивов здесь нет. Смешно и одновременно грустно. Были вызваны на допрос лидеры Майдана накануне Дня Достоинства (21 ноября) или на другую дату - не в этом смысл. Смысл в том, что сам факт возбуждения дела и его расследования политически мотивирован.

В отличие от "зеленых", Кузьмин и его соратники из ОПЗЖ, условный коллективный Медведчук, имеют громадный опыт работы в системе власти и с системой власти. Они понимают, что раз у нынешних неприязнь к предшественникам, значит, можно использовать систему, чтобы столкнуть их лбами. В итоге "зеленые" и национал-патриоты, условные "порошенковцы", будут воевать друг с другом, надо только подталкивать их к ужесточению боевых действий. Желательно с использованием не только СМИ и соцсетей, но и уличных акций протеста, которые могут закончиться столкновениями с полицией. Технология разделяй и властвуй, или, с учетом украинской политической традиции, раскалывай и властвуй. Что-то подобное у нас было при "оранжевой" власти, когда конфликт Виктора Ющенко с Юлией Тимошенко играл на руку "регионалам" и Виктору Януковичу. Тем надо было только подождать, пока бывшие лидеры Оранжевой революции уничтожат свой рейтинг в борьбе друг с другом.

Пророссийские деятели уже научены двумя Майданами, они прекрасно понимают - движущей силой революций в Украине были и будут не их сторонники из "антимайдана", а национал-патриотические, прозападные силы. Сегодня отчетливо видно, что у Зеленского и его соратников перед этими силами комплексы. Противоположная сторона тоже предъявляет к "слугам" много претензий: обвиняет в торможении реформ, в капитулянтстве, в политических репрессиях. Садиться и договариваться нынешние и бывшие не хотят, градус недоверия между ними только растет, что просто прекрасно для подстрекателей. Они не сидят на берегу в ожидании, когда по реке проплывут оба трупа их соперников за власть, они, используя инструменты системы, ускоряют это время.

У Зеленского еще есть возможность дать четкий и однозначный сигнал: существуют красные идеологические линии, за которые не позволено заходить следователям, судьям, его клеркам из президентского Офиса, его депутатам из фракции "Слуга народа". Он остерегается, что его назовут "вторым Порошенко" и обвинят в потакании националистам, или "партии войны", как пророссийские силы окрестили предшественников "зеленых"? Но, наверное, получить такое сравнение все же лучше, чем двигаться в русле технологии раскола и на финише заработать политическую судьбу "второго Януковича".