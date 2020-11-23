Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе

08:35 23.11.2020 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Тем временем на ладан дышащая в оккупации угольная отрасль дождалась прилета еще двух тревожных ласточек - коронавирусной и метановой.

Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» проводят консультации относительно проведения саммита глав Украины, Германии, Франции и России до конца года, при этом Киев рассчитывает провести обмен пленными до 24 декабря. С таким радужным заявлением выступил на уходящей неделе советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Впрочем, реакция Кремля на это была абсолютно нулевая, а ряд дальнейших событий показали, что шансы на реальное осуществление таких планов вообще ничтожно малы.

По сути, любые, даже самые незначительные подвижки в переговорном процессе по ОРДЛО сейчас всякий раз упираются в железобетонную кремлевскую стену. Например, сколько бы представители ОБСЕ, а также Берлина с Парижем не упрашивали Москву провести внеочередные заседания политической подгруппы ТКГ и подгруппы по вопросам безопасности, российская сторона все равно отвечала отказом. Благо, хоть внеплановую онлайн-встречу гуманитарной подгруппы ТКГ удалось 19 ноября таки провести, правда, никакого прогресса не случилось ни в теме обмена, ни даже в вопросе разблокирования Россией новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья.

Как объявила «омбудсмен ДНР» Морозова, переговоры об обмене пленными будут заблокированы до тех пор, пока Киев не согласится на некий документ, «в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям». И что это за документ, в принципе, давно известно - данный капитулянтский список, включающий и внесение «особого статуса Донбасса» в тело украинской Конституцию, и признание «народной милиции» (под которую закамуфлированы два армейских корпуса ВС РФ в ОРДЛО), и проведение амнистии военным преступникам, Путин навязывает Украине все годы российско-украинской войны. Словом, он продолжает глобально решать донбасский вопрос весьма примитивным измором.

Что же касается совершенно рядового, казалось бы, случая по двум новым КПВВ, то Кремль не желает идти на уступки даже по таким мелочам - легче просто соврать. «Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда «Золотое» и «Счастье» на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября, было сорвано по вине украинской стороны», - заявила, не моргнув глазом, рупор российского МИДа Захарова, отреагировав таким образом на призыв Германии и Франции, адресованный России, повлиять на боевиков в вопросе открытия КПВВ. Причем, наврав с три короба, она умудрилась обвинить во вранье не только Киев, но и те же Берлин с Парижем. Тем самым Москва заблокировала для себя широту дипломатического маневра в отношениях со всем коллективным Западом.

Неизменно плачевная COVID-ситуация
Свои пять копеек в актуальной проблематике фактической самоизоляции ОРДЛО от остальной Украины решили также вставить донецкие топ-коллаборанты. Такая честь выпала не главарю российской оккупационной администрации в Донецке Пушилину, а в прошлом нардепу от КПУ, а ныне «главе парламента ДНР» Бидевке.

«Работа пунктов пропуска является прямой угрозой жизням и здоровью граждан. Мы понимаем, что видимость «распахнутых ворот» между Донбассом и Украиной - это ловушка. Приглашение на казнь в самом прямом смысле этого слова», - сказал он с драматичными нотками в голосе, делая упор на якобы «украинский катастрофический уровень смертности от коронавируса». И это притом что даже так называемая «официальная» COVID-статистика в оккупированной части Донетчины, заниженная, как известно, в разы, не идет ни в какое сравнение с аналогичными показателями в контролируемых украинским правительством районах Донбасса.

Так, в Украине в целом коэффициент смертности от коронавируса составляет 1,7%, а на подконтрольной территории Донецкой области и того ниже - 1,3%. В то же время в ОРДО усредненный показатель смертей от COVID-19 (подчеркнем, по данным «минздрава ДНР») уже достиг почти 10%, а в отдельные дни вообще составляет от 15 до 20%. Что на самом деле бьет все коронавирусные мировые рекорды, но подобная неизменно плачевная эпидемиологическая ситуация в ОРДЛО никого в мире особо не тревожит, кроме разве что непосредственно живущих на оккупированной части Донбасса.

Тревожные "угольные ласточки"

Тем временем на ладан дышащая в оккупации угольная отрасль дождалась прилета еще двух тревожных ласточек: одну, опять же - коронавирусную, а другую - метановую. В первом случае речь идет о том, что на минувшей неделе «ЛНР-СМИ» сообщили о смерти такого себе Владимира Шатохина - «генерального директора «республиканской топливной компании «Востокуголь», созданной в мае в рамках «реорганизации угольной отрасли» и после этого контролирующей все работающие шахты в ОРЛО.

Почему умер Шатохин, «официально» не сообщается, что достаточно предусмотрительно, ведь доподлинно было известно о его тяжелом состоянии в связи с осложненной формой двухсторонней пневмонии. Впрочем, луганским шахтерам от этого не легче, тем более что данный летальный коронавирусный случай им наверняка будут подсовывать как еще одно «форс-мажорное обстоятельство», якобы не позволяющее погасить перед горняками громадные долги по зарплатам.

Касательно же второго, метанового «привета», то он прилетел непосредственно в оккупированный Донецк на шахту имени Скочинского. Там 17 ноября в конвейерном штреке 6-й западной лавы случился пожар, вслед за чем произошел взрыв метано-воздушной смеси. На момент ЧП под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы, а четверо горняков были объявлены пропавшими без вести и поначалу их вообще никто не искал.

Лишь на четвертые сутки «МЧС ДНР» отрапортовало об обнаружении тел погибших, и подобная «спасательная операция» вызвала повальное недовольство в шахтерских коллективах не только в ОРДО, но и в ОРЛО. А все потому, что вскорости вскрылись дополнительные обстоятельства аварии, случавшейся на шахте имени Скочинского и до оккупации. Реальной причиной ЧП стали давно отсутствующие на этом взрывоопасном предприятии жизненно необходимые геодезические работы. Даже датчики по определению в шахте метана там установили уже после произошедшей аварии. И, видимо, именно поэтому и тянули со спасательной операцией - попросту никто не хотел лезть в такую неизвестность. Учитывая же повальную практику подобной экономии в оккупации на самих основах техники безопасности в угольной отрасли, метановые взрывы на шахтах в ОРДЛО, похоже, станут происходить все чаще.
 

ПО РУБРИКАМ

09:54 Pantera Capital: за дефицитом биткоина на рынке стоят PayPal и Cash App

08:08 Доллар дешевеет 23 ноября на фоне роста спроса на рисковые активы

07:55 Фондовые рынки АТР 23 ноября растут на оптимизме вокруг вакцины

07:53 Биржи США 20 ноября закрылись снижением

20.11 Японские компании и банки протестируют частную цифровую валюту

20.11 Депозитные ставки для физлиц 20.11.20

20.11 Количество операций через POS-терминалы в первые карантинные выходные в отдельных банках снизилось на четверть

20.11 НБУ с 16 по 20 ноября вновь отказался от интервенций на межбанке

20.11 Аналитики: 95% всех выпущенных биткоинов хранятся на 2% адресов

20.11 Доллар 19 ноября укрепляется на новостях о неопредленности с помощью экономике США

20.11 BNP Paribas и Crédit Agricole изучат возможности межбанковской цифровой валюты

20.11 Справочный курс гривны 20 ноября понижен на 13,40 коп до 28,3543 грн/$1

20.11 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.11.20

20.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.11.20

20.11 Остаток средств на корсчетах банков 20.11.20

• дальше…

09:08 Белый дом усилил нажим на европейских строителей «Северного потока - 2»

09:01 Украина получит еще 5 тысяч польских разрешений на автоперевозки в этом году

08:04 Цены на нефть растут 23 ноября на ожидании вакцины от коронавируса

20.11 Польская PGNiG увеличила поставки газа в Украину втрое

20.11 Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

20.11 Количество операций через POS-терминалы в первые карантинные выходные в отдельных банках снизилось на четверть

20.11 Опт ДТ: рост цен мелкими «шажками»

20.11 Средняя стоимость сжиженного газа в Украине за неделю с 13-го по 19 ноября снизилась на 140 грн/т, до 19 460 грн/т

20.11 Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

20.11 Транспортные предприятия Украины за 10 мес. сократили перевозку грузов на 12,5% - Госстат

• дальше…

10:00 Байден назначит госсекретарем США своего советника Энтони Блинкена

09:32 Moderna назвала цену на свою вакцину

09:29 Турция уже в ближайшее время отправит военных в Азербайджан

09:24 В Грузии правящая партия выиграла второй тур выборов, который бойкотировала оппозиция

09:20 Трамп отправился играть в гольф во время саммита G20

09:16 Лидеры G20 продлили заморозку долгов бедных стран на фоне пандемии COVID-19

09:13 США вышли из Договора об открытом небе из-за России

09:08 Белый дом усилил нажим на европейских строителей «Северного потока - 2»

20.11 В ЕС рассказали, через вопросы и дальше «буксуют» переговоры по Brexit

20.11 Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

20.11 Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

20.11 Перспективы мировой экономики ухудшаются на фоне новой волны COVID-19 - IHS

20.11 Беларусь инициировала повышение тарифа на транзит нефти из РФ в 2021г

20.11 США выводят войска из Афганистана.Что это значит для бундесвера?

20.11 Саудовская Аравия вытесняет Россию с китайского рынка нефти

• дальше…

20.11 Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

20.11 Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

20.11 С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

18.11 Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

17.11 Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

11.11 Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий

11.11 Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы

11.11 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

10.11 Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

• дальше…

08:55 Вадим Денисенко: Милованов был слабым министром экономики. Он не умел и не знал, что и как делать

08:48 Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

08:45 Начало конца. Как коллективный Медведчук будет скидывать Зеленского с трона

08:35 Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе

08:29 Позитив недели. Новейшая РСЗО «Буревій» сможет попасть во врага с расстояния 65 км

20.11 Проскочить между капельками. Почему у Зеленского решили отправить Маркарову в Вашингтон

20.11 Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

20.11 Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

20.11 Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

20.11 ЕС во второй раз предупредил Украину из-за попыток разрушить реформы в Минобразования

20.11 ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в ОРДЛО

20.11 Дерибан «Укроборонпрома». Зачем Зеленскому устроили публичный скандал

20.11 Санду советует Украине учесть, что «мягкий прямой диалог» не помог Молдове в Приднестровье

20.11 В ЕС отреагировали на указ Путина о признании документов, выданных на территории ОРДЛО

20.11 Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США

• дальше…

20.11 40 американских штатов будут судиться с Facebook - The Washington Post

20.11 Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры

20.11 Amazon обновила смарт-очки Echo Frames со встроенным голосовым помощником Alexa

20.11 Французы придумали, как сделать композиты ещё прочнее

19.11 Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от $3399

19.11 Microsoft назвала телевизоры LG лучшими для HDR-игр на Xbox Series X

19.11 Вот каким будет новый бюджетный кроссовер Renault

19.11 Самый большой в мире процессор Cerebras оказался в сотни раз быстрее суперкомпьютера на базе NVIDIA GPU

19.11 Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler

19.11 Более 80% кибершпионов действуют в государственных интересах

18.11 Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов

18.11 Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса

18.11 Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8

18.11 OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году

18.11 Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC

• дальше…

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно