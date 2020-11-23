Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе

Олег Полищук / Деловая столица

Тем временем на ладан дышащая в оккупации угольная отрасль дождалась прилета еще двух тревожных ласточек - коронавирусной и метановой.

Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» проводят консультации относительно проведения саммита глав Украины, Германии, Франции и России до конца года, при этом Киев рассчитывает провести обмен пленными до 24 декабря. С таким радужным заявлением выступил на уходящей неделе советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Впрочем, реакция Кремля на это была абсолютно нулевая, а ряд дальнейших событий показали, что шансы на реальное осуществление таких планов вообще ничтожно малы.

По сути, любые, даже самые незначительные подвижки в переговорном процессе по ОРДЛО сейчас всякий раз упираются в железобетонную кремлевскую стену. Например, сколько бы представители ОБСЕ, а также Берлина с Парижем не упрашивали Москву провести внеочередные заседания политической подгруппы ТКГ и подгруппы по вопросам безопасности, российская сторона все равно отвечала отказом. Благо, хоть внеплановую онлайн-встречу гуманитарной подгруппы ТКГ удалось 19 ноября таки провести, правда, никакого прогресса не случилось ни в теме обмена, ни даже в вопросе разблокирования Россией новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья.

Как объявила «омбудсмен ДНР» Морозова, переговоры об обмене пленными будут заблокированы до тех пор, пока Киев не согласится на некий документ, «в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям». И что это за документ, в принципе, давно известно - данный капитулянтский список, включающий и внесение «особого статуса Донбасса» в тело украинской Конституцию, и признание «народной милиции» (под которую закамуфлированы два армейских корпуса ВС РФ в ОРДЛО), и проведение амнистии военным преступникам, Путин навязывает Украине все годы российско-украинской войны. Словом, он продолжает глобально решать донбасский вопрос весьма примитивным измором.

Что же касается совершенно рядового, казалось бы, случая по двум новым КПВВ, то Кремль не желает идти на уступки даже по таким мелочам - легче просто соврать. «Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда «Золотое» и «Счастье» на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября, было сорвано по вине украинской стороны», - заявила, не моргнув глазом, рупор российского МИДа Захарова, отреагировав таким образом на призыв Германии и Франции, адресованный России, повлиять на боевиков в вопросе открытия КПВВ. Причем, наврав с три короба, она умудрилась обвинить во вранье не только Киев, но и те же Берлин с Парижем. Тем самым Москва заблокировала для себя широту дипломатического маневра в отношениях со всем коллективным Западом.

Неизменно плачевная COVID-ситуация

Свои пять копеек в актуальной проблематике фактической самоизоляции ОРДЛО от остальной Украины решили также вставить донецкие топ-коллаборанты. Такая честь выпала не главарю российской оккупационной администрации в Донецке Пушилину, а в прошлом нардепу от КПУ, а ныне «главе парламента ДНР» Бидевке.

«Работа пунктов пропуска является прямой угрозой жизням и здоровью граждан. Мы понимаем, что видимость «распахнутых ворот» между Донбассом и Украиной - это ловушка. Приглашение на казнь в самом прямом смысле этого слова», - сказал он с драматичными нотками в голосе, делая упор на якобы «украинский катастрофический уровень смертности от коронавируса». И это притом что даже так называемая «официальная» COVID-статистика в оккупированной части Донетчины, заниженная, как известно, в разы, не идет ни в какое сравнение с аналогичными показателями в контролируемых украинским правительством районах Донбасса.

Так, в Украине в целом коэффициент смертности от коронавируса составляет 1,7%, а на подконтрольной территории Донецкой области и того ниже - 1,3%. В то же время в ОРДО усредненный показатель смертей от COVID-19 (подчеркнем, по данным «минздрава ДНР») уже достиг почти 10%, а в отдельные дни вообще составляет от 15 до 20%. Что на самом деле бьет все коронавирусные мировые рекорды, но подобная неизменно плачевная эпидемиологическая ситуация в ОРДЛО никого в мире особо не тревожит, кроме разве что непосредственно живущих на оккупированной части Донбасса.

Тревожные "угольные ласточки"

Тем временем на ладан дышащая в оккупации угольная отрасль дождалась прилета еще двух тревожных ласточек: одну, опять же - коронавирусную, а другую - метановую. В первом случае речь идет о том, что на минувшей неделе «ЛНР-СМИ» сообщили о смерти такого себе Владимира Шатохина - «генерального директора «республиканской топливной компании «Востокуголь», созданной в мае в рамках «реорганизации угольной отрасли» и после этого контролирующей все работающие шахты в ОРЛО.

Почему умер Шатохин, «официально» не сообщается, что достаточно предусмотрительно, ведь доподлинно было известно о его тяжелом состоянии в связи с осложненной формой двухсторонней пневмонии. Впрочем, луганским шахтерам от этого не легче, тем более что данный летальный коронавирусный случай им наверняка будут подсовывать как еще одно «форс-мажорное обстоятельство», якобы не позволяющее погасить перед горняками громадные долги по зарплатам.

Касательно же второго, метанового «привета», то он прилетел непосредственно в оккупированный Донецк на шахту имени Скочинского. Там 17 ноября в конвейерном штреке 6-й западной лавы случился пожар, вслед за чем произошел взрыв метано-воздушной смеси. На момент ЧП под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы, а четверо горняков были объявлены пропавшими без вести и поначалу их вообще никто не искал.

Лишь на четвертые сутки «МЧС ДНР» отрапортовало об обнаружении тел погибших, и подобная «спасательная операция» вызвала повальное недовольство в шахтерских коллективах не только в ОРДО, но и в ОРЛО. А все потому, что вскорости вскрылись дополнительные обстоятельства аварии, случавшейся на шахте имени Скочинского и до оккупации. Реальной причиной ЧП стали давно отсутствующие на этом взрывоопасном предприятии жизненно необходимые геодезические работы. Даже датчики по определению в шахте метана там установили уже после произошедшей аварии. И, видимо, именно поэтому и тянули со спасательной операцией - попросту никто не хотел лезть в такую неизвестность. Учитывая же повальную практику подобной экономии в оккупации на самих основах техники безопасности в угольной отрасли, метановые взрывы на шахтах в ОРДЛО, похоже, станут происходить все чаще.

