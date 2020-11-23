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Позитив недели. Новейшая РСЗО «Буревій» сможет попасть во врага с расстояния 65 км
08:29 23.11.2020 |
Кроме того: беспилотник PD-2 проходит определяющие испытания, новый корабль радиотехнической разведки вышел в море, а военные медики договорились с «Антоновым» о создании самолета для аэромедицинской эвакуации.
На днях на одном из военных полигонов Украины прошли испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Буревій", которая рассматривается в качестве замены устаревшим РСЗО "Ураган", находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины. Эксклюзивное видео испытаний опубликовал Defense Express.
РСЗО "Буревій" выполнена под калибр 220-мм и может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для "Урагана", а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые разрабатываются КБ "Южное" в рамках программы "Тайфун-2".
Новая реактивная система от Шепетовского ремонтного завода оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить "Буревій" в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки вроде БПЛА в режиме онлайн передается на средства поражения. Что минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.
По словам директора завода Олега Туринского, концепт создания "Буревія" заключается в: максимальной цифровизации, увеличении дальности стрельбы, мобильности, а также комфорта и безопасности военных. Направляющие и система наведения интегрированы на новое высокопроходное шасси, которое в дальнейшем будет оснащено полностью бронированной кабиной. "Буревій" размещен на высокопроходном шасси Т815-7Т3RC1 от чешской Tatra с колесной формулой 8х8. Оно эргономичное, имеет высокий уровень проходимости и максимальную скорость свыше 100 км/ч.
Новый корабль радиотехнической разведки ВМСУ вышел в море
Будущий корабль радиотехнической разведки ВМСУ завершил все швартовые испытания и переходит к стадии заводских ходовых и подготовке к государственным испытаниям. Об этом каналу "Бриз" рассказал начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук. Ожидается, что государственные испытания должны начаться до конца 2020 года.
Этот корабль заложили на заводе "Кузня на Рибальському" как рыболовецкий морозильный траулер, впоследствии корпус решили достроить в качестве разведывательного корабля для ВМСУ по теме "Лагуна". В октябре прошлого года корабль доставили в Одессу для достройки на мощностях предприятия "Судоверфь "Украина".
Корабль, назначение которого ведение радио-, радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки, оборудован отечественной станцией пассивной радиотехнической разведки "Мельхиор" ГП НИИ "Квант-Радиолокация". Также среди вероятного оборудования могут быть импортированные в мае 2019 г. широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.
ВСУ получат самолет Ан-178 для аэромедицинской эвакуации
Командование Медицинских сил ВСУ отрабатывает техническое задание на создание модификации самолета Ан-178 для проведения аэромедицинской эвакуации. Об этом сообщает Ukrainian military pages.
В ходе встречи представителей Медицинских сил и ГП "Антонов" стороны обсудили дополнительные требования к базовому самолету Ан-178Т, что позволит использовать его для проведения аэромедицинской эвакуации личного состава. В частности, грузовая кабина самолета должна быть приспособлена для установки сменных медицинских модулей в зависимости от полетного задания. Это позволит использовать самолет для осуществления трех вариантов аэромедицинской эвакуации, а в случае необходимости быстро перепрофилировать его для выполнения других задач. Следующим шагом будет привлечение к процессу представителей отечественной промышленности, имеющих опыт создания медицинских модулей для авиационного транспорта.
Применение Ан-178 в санитарно-медицинском варианте позволит решить задачу по перевозке авиационным транспортом раненых и больных в сопровождении медицинского персонала, а также оказывать экстренную медицинскую помощь, в том числе проводить реанимацию и интенсивную терапию на догоспитальном этапе, в салоне самолета во время транспортировки и на месте событий.
Военные моряки получили партию восстановленных корабельных мин
Частная компания "Технокластер", входящая в состав ООО "Научно-производственная корпорация "Кливер", передала представителям Минобороны партию восстановленных корабельных мин (так называемые "малые якорные" и "контактные противодесантные" варианты изделий). Об этом сообщает Defense Express.
Кроме выполнения текущих государственных контрактов по восстановлению морского вооружения (мин и торпед), НПК "Кливер", по предварительной договоренности с командованием ВМС ВС Украины, проводит работы по изучению возможности модернизации морских авиационных и универсальных донных мин типа АМД и УДМ. Также компания работает над восстановлением и модернизацией ряда гидроакустических станций и созданием оптико-электронных систем оперативно-тактического назначения и комплексов для подготовки операторов гидроакустических средств.
В частности один из таких специальных автоматизированных комплексов для учебного класса подготовки операторов гидроакустических средств (для освоения работы гидроакустической станции МГК-345 "Бронза" и подкильной гидроакустической станции МГК-335 "Платина") в прошлом году получил 198-й учебный центр ВМС Украины.
Начались определяющие испытания БПЛА PD-2
Испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ВС ВВТ) начала тестирование обновленной беспилотной платформы PD-2. По информации пресс-службы ГНИИ, испытания будут проходить в три этапа - лабораторном, наземном и собственно летном. Во время их прохождения будут оценены эксплуатационные, боевые и технические характеристики украинского беспилотника. Также будет установлено соответствие полученных результатов требованиям Вооруженных сил Украины в комплексы "малого" тактического класса (к которому относится эта модель).
PD-2 является новым поколением известного комплекса, который был разработан в конце 2015 г. Этот беспилотный комплекс сейчас является крупнейшим по размерам среди БПЛА, изготавливаемых в Украине и серийно поставляющихся в ВСУ. В отличие от первого поколения, PD-2 должен быть обеспечен системой вертикального взлета и посадки, что значительно расширит возможности использования комплекса и его мобильность. Также в этой версии опционально собираются реализовать возможность нести небольшие боеприпасы, способные поразить живую силу или легкобронированную технику противника. В частности, согласно информации от разработчика беспилотного аппарата, пока отрабатывается применение с PD-2 неуправляемых боеприпасов, а в дальнейшем планируется оснастить его более высокоточными управляемыми мини-бомбами.
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