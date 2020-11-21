Проскочить между капельками. Почему у Зеленского решили отправить Маркарову в Вашингтон

Владислав Гирман / Деловая столица

В условиях полного отсутствия у Банковой внятной политики на американском направлении, особенно после победы на выборах демократа Джо Байдена, последнее, что нужно делать - это консервировать отношения с США на уровне финансов.

Однако именно этим , согласно источникам "Зеркала недели" в Офисе президента и МИДе, и решили заняться у Владимира Зеленского, когда стало известно о планах назначить бывшую министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в США вместо Владимира Ельченко, занимающего этот пост меньше года.

Первой об этом, ссылаясь на источники в Офисе президента и МИДе, сообщила газета "Зеркало недели". Позднее информацию издания подтвердил на своей странице в Facebook и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - сказал собеседник "Зеркала" на Банковой.

Идея спорная. И таковой ее, по словам собеседников "Зеркала недели" в МИДе, считают и во внешнеполитическом ведомстве Украины, аргументируя это тем, что "Маркарова - не классический дипломат", а "в Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика".

Это, по всей видимости, действительно так: его администрации придется, насколько это возможно, дистанцироваться от спонтанности и экзотических практик Трампа - как в назначениях, так и в стилистике работы. Отсюда следует, что назначение Маркаровой послом сопряжено с привычным для работы украинской государственной машины риском подспудного конфликта между Михайловской и Банковой. Не будучи кадровым дипломатом и не имея соответствующих компетенций, экс-министр будет вынуждена опираться на советчиков со стороны - и скорее продвигать, чем инициировать повестку дня. Что заведомо создает предпосылки для трений между "классическим дипломатом" Дмитрием Кулебой и "кулуарным авангардистом" Андреем Ермаком, пусть Кулеба в своем посте и утверждает, что "кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел".

До сих пор шероховатости между их ведомствами успешно прятались под сукно, что может проиллюстрировать хотя бы тактичная фигура умолчания, которой МИД обошел выступление президента по Карабаху. Но на американском направлении видимость единства будет сохранить куда сложнее.

Впрочем, и помимо этого у вопроса с назначением нового посла есть две стороны медали.

С одной стороны, замена посла и в самом деле уже давно назрела.

Да, Владимир Ельченко - заметная фигура в медийном поле, но, как с сожалением отметил экс-президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд Лозинский, постпред Украины в Организации Объединенных Наций Ельченко был "удивительно пассивным" в Совбезе.

"На примерно 500 заседаний Совета Безопасности за два года лишь два заседания, 28 апреля 2016 г. и 2 февраля 2017 г., были созваны по предложению Украины для рассмотрения российской агрессии, - писал Лозинский в 2018 г. - В своих выступлениях на этих совещаниях В. Ельченко ни разу не поднял "запущенное" дело Крыма... К обоим совещаниям Украина также не подготовила или не внесла ни одного проекта резолюции, на которую хотя Россия и наложила бы вето, но хотя бы произошло бы голосование, которое показало бы благосклонное отношение других членов Совета безопасности к Украине".

Почему Ельченко перевели из ООН на М-Стрит в Северозападном Вашингтоне, в принципе, понятно. Отношения между Банковой при Владимире Зеленском и администрацией Дональда Трампа можно назвать как угодно, только не безоблачными. Существовал и до сих пор существует дипломатический кризис, ведь Вашингтон хоть и утвердил Кита Дейтона в качестве преемника "низвергнутой" Мари Йованович, он все еще не назначен послом США в Украине.

Назначение Ельченко было шагом в направлении разрешения кризиса в условиях, когда кадровая, дипломатическая скамья у президентской команды "новых лиц" была невероятно короткой.

И все же Банковой сегодня на самом деле следовало бы влить свежей крови в дипломатические отношения Украины и США, а также активизировать диалог по противодействию агрессии РФ.

Потому ход с заменой посла, в принципе, верен. И хотя это нарушение дипломатических обычаев, но, в сущности, приемлемое: каденция посла в среднем длится 3-4 года. Бывают форс-мажоры, правда, и досрочное прекращение полномочий вполне допустимо.

Здесь важно то, что таким незатейливым образом Офис президента пытается донести Вашингтону, в частности избранному президенту Джо Байдену простой до наивности месседж: у Зеленского понимают, что конъюнктура изменилась (Трамп - больше не учитель, слово "соросята" более не оскорбительно, а кто о "Бурисме" помянет...), и готовы реагировать, менять подходы и политику.

Однако демонстрировать это понимание заменой посла - все же не лучшая идея. Тем более, что если уж и менять главу дипмиссии, то на опытного и разносторонне подготовленного человека.

Безусловно, Оксана Маркарова - топовый финансист. Она работала в инвестфонде Western NIS Enterprise Fund (США), а также проходила практику во Всемирном банке. Плюс к тому, она входит в "обойму" проамериканских политиков и чиновников, считаясь также креатурой Наталии Яресько.

До публикации Кулебы стоял вопрос, а захочет ли сама Маркарова помочь Банковой после того, как 4 марта 2020 г. она как член правительства Алексея Гончарука стала козлом отпущения для всей команды Зеленского? Как видим, захотела. Разве что, Оксана Маркарова не участвовала в принятии решений.

Потому мы теперь оказываемся перед более острой проблемой: рационально ли сознательно сужать пространство для дипломатических маневров исключительно до узкоспециального вопроса финансов и кредитов? А как насчет международных коммуникаций, военно-политического и военно-технического сотрудничества, культурной дипломатии и многого другого, чем обычно приходится заниматься послам?

Предположительная идея Ермака отрядить Маркарову в Штаты, потому что ее там ценят и "любят", свидетельствует едва ли не о панических настроениях, царящих на Банковой.

Ждать траншей МВФ до конца года не приходится. В бюджете дыра, в больницах нет кислорода, на улицах тысячи заболевших коронавирусом, а деньги спущены на дороги.

Офису Зеленского кровь из носу нужны деньги, и только этой мыслью он живет. Ну, и еще абсолютным непониманием того, как вести себя в диалоге с Байденом, учитывая устроенную в Украине обструкцию "соросятам", косвенное содействие Трампу в травле оппонента и посягательство на независимость антикоррупционных органов.

Нужно из этой ямой как-то выбираться. И единственное решение, которое к настоящему моменту смогла сгенерировать Банковая - это рефлексия, плод ограниченного стратегического мышления и местечковой ушлости.

Каким бы суперспециалистом ни была Оксана Маркарова, как бы к ней ни относились в Соединенных Штатах, она - не самая лучшая кандидатура на эту должность. Она сможет обсуждать финансовые вопросы, в том числе сотрудничество с МВФ, но для остальных вопросов ей просто не хватит квалификации.

Таким образом, официальный Киев замкнется исключительно в финансовом поле, консервируя взаимоотношения с США и вновь соглашаясь на пассивную роль в выработке будущей повестки дня.

А надо бы перейти к активным действиям, поскольку сегодня нужно наращивать поддержку со стороны Вашингтона, для чего после победы Байдена есть все условия.

Вместо этого Офис президента по факту стремится самоустраниться от решения проблем. Вероятно там полагают, что, как и с Трампом, удастся если не проскочить между каплями, то хотя бы не сильно промокнуть, опираясь на авторитет отдельных лиц и кажущуюся незыблемой двухпартийную поддержку со стороны Капитолия.