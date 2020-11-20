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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

 

Правительство Украины сменило Ольгу Буславец на Юрия Бойко на посту врио руководителя Министерства энергетики.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два постановления относительно таких кадровых решений: о признании недействительным распоряжения Кабмина от 3 июня 2020 года о временном возложении обязанностей министра энергетики на Буславец О.А и о временном возложении обязанностей министра энергетики на Бойка Юрия Николаевича, заместителя министра энергетики", – написал Мокан на своей Facebook-странице в пятницу вечером.

Решение о смене руководства Министерства энергетики исходило из Офиса президента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке электроэнергии.

По его словам, причиной этого стали проблемы, накопившиеся на рынке электроэнергии, и активизация различных сфер влияния.

Согласно распоряжению правительства №1467-р от 20 ноября, обнародованном на Урядовом портале в пятницу вечером, обязанности министра энергетики возложены на заместителя министра Юрия Бойко.

Распоряжением № 1466-р от 20 ноября признано недействительным распоряжение №604 от 3 июня 2020 года о возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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