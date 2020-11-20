Дерибан «Укроборонпрома». Зачем Зеленскому устроили публичный скандал

Юрий Вишневский / Деловая столица

Госконцерн «Укроборонпром» выступил 18 ноября с беспрецедентным заявлением против профильного министерства, обвинив его во вмешательстве в свою хозяйственную деятельность и в сворачивании реформы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сам факт того, что этот конфликт вынесен в публичную плоскость, говорит о том, что у нашей оборонной сферы за последние месяцы возникли очень большие проблемы.

Предыстория конфликта

Более года назад, 8 ноября 2019 г., указом Владимира Зеленского было поручено Кабмину принять меры для внедрения и обеспечения на 10 крупнейших госпредприятиях соответствия стандартам корпоративного управления, утвержденным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это было одним из ключевых обязательств Украины перед странами "Большой семерки" (G7).

18 декабря 2019 г. во исполнение этого указа Кабмин утвердил план мер для приведения системы управления в 10 крупнейших субъектах хозяйствования, в т.ч. в «Укроборонпроме», в соответствие со стандартами корпоративного управления ОЭСР. Для реализации этих задач концерн разработал законопроект «Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности». Он был зарегистрирован 9 июля 2020 г. под №3822. В роли его инициаторов согласились выступить члены руководства профильного парламентского комитета (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки), в т.ч. глава комитета Александр Завитневич.

Через неделю, 16 июля, Верховная Рада 250 голосами назначила Олега Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а 22 июля Кабмин принял постановление о создании Минстратегпрома. И вот тут начались проблемы.

Суть конфликта

Как утверждает в своем заявлении «Укроборонпром», министерство системно блокирует реформирование госконцерна и ОПК в целом. По настоянию министерства остановлено рассмотрение законопроекта №3822, при этом в течение четырех месяцев министерство не предоставило никаких альтернативных предложений или системных замечаний к этому проекту.



Но это не все. Концерн предупреждает, что ОПК может вообще перестать функционировать из-за бездействия Минстратегпрома.

«Не начата работа по подготовке ключевых нормативно-правовых актов, необходимых для имплементации нового Закона "О оборонных закупках", который должен вступить в силу с 1 января 2021 г., что может угрожать остановкой всего процесса подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других заказчиков; нерассмотренными остаются неоднократные обращения концерна о решении ключевых проблем производителей в вопросах ценообразования, государственных гарантий, казначейских счетов и т.п.; не решается критическая ситуация с выполнением Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии и т.п.», - утверждает «Укроборонпром».

Тут, конечно, хочется спросить, а чем же тогда занимается Минстратегпром. Об этом концерн тоже подробно рассказывает.

Он подчеркивает, что руководство вновь созданного министерства публично - перед Верховной Радой, президентом, СНБО, а также перед представителями G7 - взяло на себя обязательство не вмешиваться в хозяйственную деятельность госкомпаний. Однако «с первого дня работы министерство вмешивается в деятельность "Укроборонпрома" в виде устных поручений и многочисленных настояний. В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ПАО "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода, предприятий во Львовской области и т.п. Отдельно высказываются настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию. Такие методы прямо противоречат принципам управления государственными компаниями ОЭСР, курс на внедрение которых официально провозгласила Украина, и могут содержать признаки злоупотребления влиянием, конфликта интересов, приводящие к коррупционным рискам», жалуется «Укроборонпром».

Он специально уточняет, что согласно его уставу функцию по управлению концерном и контролем за его деятельностью осуществляет Кабмин, а не какое-то там министерство. Завершается заявление концерна обращением к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе профильного парламентского комитета Александру Завитневичу с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг реформы ОПК.

Впрочем, концерн не стал выдвигать версии, почему Зеленский, Шмыгаль, Данилов и Завитневич не обратили внимание на эту ситуацию раньше, а если обратили, то почему не среагировали, хотя конфликт между «Укроборонпромом» и Минстратегпромом длится уже четыре месяца. Поэтому мы приведем некоторые подробности, о которых концерн постеснялся упомянуть.

Закулисье конфликта

Заявление, с которым «Укроборонпром» выступил 18 ноября, - это фактически демарш команды Айвароса Абромавичуса против вице-премьера Уруского, возглавляющего Минстратегпром. Абромавичус был уволен с должности гендиректора «Укроборонпрома» указом Зеленского 6 октября. Но концерном продолжает управлять команда Абромавичуса, за которой стоят западные посольства.

Еще 12 августа Уруский заявил, что «в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно изменение и всей команды, которая работала там последний год». 10 сентября Шмыгаль внес Зеленскому представление на назначение гендиректором «Укроборонпрома» Сергея Тихонова, который работает на Банковой завотделом безопасности и ОПК в департаменте по вопросам нацбезопасности и обороны. На это сразу же публично отреагировали послы G7. «Реформа "Укроборонпрома", которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать "Укроборонпром" в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, склонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех "Укроборонпрома"», - подчеркнули они.

В результате Зеленский, уволив Абромавичуса, назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, которого Абромавичус пригласил работать своим замом в ноябре 2019 г. И с Фоменко осталась работать вся команда Абромавичуса. Та самая команда, отставку которой, повторим, громко анонсировал Уруский.

Конечно, была вероятность того, что руководители «Укроборонпрома» и Минстратегпрома договорятся о мирном сосуществовании и сотрудничестве. Но получилось противоположное.

6 ноября нардеп от «Голоса» Александра Устинова, известная своими связями в западных посольствах, заявила, что министерство Уруского до сих пор даже не приступило к разработке стратегических документов по вопросам ОПК и не подготовилось к вступлению в силу нового закона об оборонных закупках. В то же время, по ее словам, «министерство уже запускает свои когти в предприятия ОПК, расставляет своих людей, а окружение министра - даже банкротит заводы». Она привела пример, что «неделю назад господин Уруский в нарушение всех процедур пытался вывести из концерна "Укроборонпром" шесть авиационных предприятий в свое прямое подчинение, хотя изначально обещал - здесь в Верховной Раде, в своих интервью и нашим международным партнерам, - что этого никогда не будет. Соврал».

Проваленный гособоронзаказ

Свой комментарий демаршу «Укроборонпрома» дал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. «Если уж создали министерство, которое занимается этими вопросами, зачем вам еще одно министерство под названием "Укроборонпром"? Безусловно, между ними будут конфликты, потому что одно не ликвидировали, а другое создали», - заявил он в эфире «5 канала» вечером 18 ноября.

Он также отметил, что в Украине происходит катастрофа в вопросах безопасности и обороны. «И один из очень опасных показателей этой катастрофы - это катастрофическое невыполнение государственного оборонного заказа, за которое отвечают "Укроборонпром", Минобороны и другие подразделения Кабмина, - сказал Турчинов. - Это уже преступление. И даже представители СНБО на прошлой неделе были вынуждены говорить: "У нас проблемы, у нас провален оборонный заказ". А что такое государственный оборонный заказ? Это фактически способность наших Вооруженных сил выполнять свои прямые функции и обязанности». Он добавил, что в этом году не было закуплено ни одной ракеты, а предприятия, которые этим занимаются, фактически остановились.

Именно этой катастрофой в ОПК Турчинов объясняет конфликт между руководителями «Укроборонпрома» и Минстратегпрома. «То есть одни "слуги" обвиняют других "слуг" и уже ищут, кто все же виноват в том, что происходит. Хотя я убежден, что начиная с президента, правительства и парламентского большинства "слуг народа", у них консолидированная ответственность за то, что происходит в стране», - заявил он. «Им страшно, потому что за это надо отвечать. И это впервые после начала войны, с 2014 года, у нас не выполняется государственный оборонный заказ. Я даже не хочу эти мизерные проценты называть, потому что когда в конце года об этом будут отчитываться, это будет шок для многих», - подчеркнул Турчинов.

Вскоре его слова подтвердил сам Уруский. Вечером 19 ноября он сообщил, что «есть ряд вопросов по выполнению оборонного заказа к большинству государственных оборонных заказчиков». «Обратил внимание на неудовлетворительное состояние выполнения гособоронзаказа-2020 из-за задержки с заключением контрактов, неполным авансированием и несвоевременной поставки оплаченной продукции. Учитывая неудовлетворительную ситуацию с выполнением гособоронзаказа-2020, отметил необходимость принятия государственными заказчиками по оборонному заказу неотложных мер, которые должны обеспечить выполнение задач гособоронзаказа и эффективное использование средств госбюджета, направленных на финансирование нужд обороны и безопасности», - сообщил Уруский. А по поводу демарша «Укроборонпрома» решил просто промолчать.

Потеря управляемости

Итак, что мы имеем в сухом остатке. Законопроект №3822, необходимый для реализации реформы, разработанной командой Абромавичуса, уже четыре с половиной месяца пылится в Верховной Раде. И ни Зеленский, ни его Офис, ни СНБО не изъявляют желания ускорить процесс. Вместо этого новосозданное министерство пытается раздерибанить «Укроборонпром», что вызывает недоумение и протесты западных посольств.

Особенно шокирует то, что «Укроборонпром» решил устроить публичный скандал и обратиться к Зеленскому через медиа, вместо того чтобы просто отправить на Банковую докладную записку с изложением сути проблемы. Это говорит о том, что в концерне не верят, что Зеленский соизволит такую записку прочитать. Конечно, от публичного скандала тоже можно отмахнуться. Эту тактику уже демонстрирует Уруский. Но концерн, похоже, рассчитывает на то, что скандал будет замечен западными посольствами, которые найдут способ воздействовать на Зеленского.

Можно представить себе, как сейчас выглядит ситуация со стороны G7. «Укроборонпром» и Минстратегпром заняты войной друг с другом, между тем гособоронзаказ проваливается, а руководству страны до всего этого попросту нет дела. Действительно, если бы Зеленского волновали проблемы обороноспособности, то подобные публичные скандалы были бы попросту невозможны, все спорные вопросы были бы быстро и тихо решены на высшем уровне.

И вот это равнодушие со стороны верховного главнокомандующего - гораздо более важная проблема для воюющей страны, чем сам по себе конфликт между «Укроборонпромом» и Минстратегпромом.