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Санду советует Украине учесть, что «мягкий прямой диалог» не помог Молдове в Приднестровье
12:17 20.11.2020 |
Несмотря на согласие Молдовы выбрать "мягкий подход" в переговорах о приднестровском урегулировании, это не помогло решить конфликт даже в течение 28 лет.
Об этом заявила избранный президент Молдовы Мая Санду в интервью "Европейской правде".
Новая руководительница Молдовы, которая вступит в должность в начале 2021 года, предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье.
"Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциаци . Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и т.д.", - отметила Мая Санду.
Как известно, в начале 90-х, после завершения горячей фазы приднестровского конфликта, Кишинев дал согласие на "прямой диалог" с никем не признанной "властью" в Тирасполе, а Россию согласился считать "посредником" в урегулировании конфликта. Переговоры между Кишиневом и Тирасполем продолжаются.
"Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть (при выборе подхода. - ЕП) в действиях по Донбассу", - пояснила Санду.
Она также заявила, что считает недопустимой федерализацию Молдовы.
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